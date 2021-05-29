Вопросы разработчикам по номеру тикета

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1) можно ли однозначно сказать, что тикет с меньшим номером соответствует (ордеру, позиции, сделке) с меньшим временем ?

2) номера тикетов сквозные для одного счета или для всех счетов (могут ли быть два одинаковых тикета у двух счетов или трейдеров) ?

 

Всё это во власти ДЦ. Конечно рандомно тикеты не присваиваются, но если сначала поставлен отложенный ордер, потом открыта позиция по рынку, то тикет отложки меньше тикета позиции. А вот когда ордер будет активирован, время позиции открытой по рынку будет меньше чем время позиции сработавшей отложки. Вот и ситуация когда тикет позиции меньше, а время открытия больше.

Одинаковые тикеты могут быть только у разных ДЦ, да и то маловероятно, что они будут у одного трейдера. Или даже у двух близко знакомых.

 

Просьба ответить разработчикам (инсайдерам ;-)

хайли-лайкли не желательны ;-)

 
Malik Arykov:

Просьба ответить разработчикам (инсайдерам ;-)

хайли-лайкли не желательны ;-)

А почему вы решили что это бред?

 

С ростом номера тикета растет и время рождения ордера/сделки. Счетчики для ордеров и сделок разные.

Для позиций это, конечно, не так.

 
Malik Arykov:

Просьба ответить разработчикам (инсайдерам ;-)

1. так вы не там спрашиваете - надо у брокера. формирование тикета зависит исключительно от того как устроена БД брокера. Есть конечно стандартная поставка от МК, для нее да, могут ответить разработчики МК, но не факт что у брокера будет так же.

2. для одного брокера и одного типа счетов тикет уникален.

 
Andrei Trukhanovich:

1. так вы не там спрашиваете - надо у брокера. формирование тикета зависит исключительно от того как устроена БД брокера. Есть конечно стандартная поставка от МК, для нее да, могут ответить разработчики МК, но не факт что у брокера будет так же.

2. для одного брокера и одного типа счетов тикет уникален.

1) логика нумерации тикетов определяется МТ5. Значения тикетов - брокером ;-)

В общем, после небольшого ресерча: у ордеров и открытых позиций - свой (один!!!) счетчик тикетов, при этом если их отсортировать по тикетам, они встанут в хронологическом порядке. У сделок в истории - отдельный счетчик, но с той же логикой создания (для entry = in, out, inout, out_by)

2) так у брокера или у типа счета ? Этот вопрос контрольный, для меня менее важен, чем первый. Но интересен, можно ли сказать, что maxTicket - minTicket = количество трейдов на данном типе счете или на всех счетах брокера?

Подождем начала недели, уважим выходные разработчиков ;-)

 
Malik Arykov:

1) можно ли однозначно сказать, что тикет с меньшим номером соответствует (ордеру, позиции, сделке) с меньшим временем ?

2) номера тикетов сквозные для одного счета или для всех счетов (могут ли быть два одинаковых тикета у двух счетов или трейдеров) ?

когда в документации напрямую не сказано что нумерация сквозная и возрастающая, на номера тикетов (раньше-позже) полагаться нельзя. То что они автоинкрементные, это исторически сложилось, но это дырка безопасности. 

В каком-нить релизе наконец-то введут uuid, тут не забалуешь

Пока считайте, что уникальны в рамках счёта. Пока ulong не переполнится :-)

 
Malik Arykov:

у ордеров и открытых позиций - свой (один!!!) счетчик тикетов, при этом если их отсортировать по тикетам, они встанут в хронологическом порядке. У сделок в истории - отдельный счетчик, но с той же логикой создания (для entry = in, out, inout, out_by)

Это не так для позиций. Тикет позиции равен тикету первого in-ордера, который, конечно, может исполниться позже, чем ордера с более поздними тикетами.

2)можно ли сказать, что maxTicket - minTicket = количество трейдов на данном типе счете или на всех счетах брокера?

Не имеет значение тип счета. Главное - совпадение торгового сервера. Подобная разница между тикетами СДЕЛОК говорит, что именно столько сделок было у брокера. При этом в число сделок попадают не только торговые: CloseBy, Deposit и т.д.

Тикетов же ордеров можно наплодить сколько угодно - создавать и удалять отложку.

Где-то 45% сделок - это количество полностью закрытых позиций.

 
fxsaber:

Это не так для позиций.

...

Я свои выводы сделал на основании этой картинки. А вы на основании чего?

dump-tickets

 
Malik Arykov:

Я свои выводы сделал на основании этой картинки. А вы на основании чего?

Тикет позиции получается так.

PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
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