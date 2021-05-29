Вопросы разработчикам по номеру тикета
Всё это во власти ДЦ. Конечно рандомно тикеты не присваиваются, но если сначала поставлен отложенный ордер, потом открыта позиция по рынку, то тикет отложки меньше тикета позиции. А вот когда ордер будет активирован, время позиции открытой по рынку будет меньше чем время позиции сработавшей отложки. Вот и ситуация когда тикет позиции меньше, а время открытия больше.
Одинаковые тикеты могут быть только у разных ДЦ, да и то маловероятно, что они будут у одного трейдера. Или даже у двух близко знакомых.
Просьба ответить разработчикам (инсайдерам ;-)
хайли-лайкли не желательны ;-)
Просьба ответить разработчикам (инсайдерам ;-)
хайли-лайкли не желательны ;-)
А почему вы решили что это бред?
С ростом номера тикета растет и время рождения ордера/сделки. Счетчики для ордеров и сделок разные.
Для позиций это, конечно, не так.
Просьба ответить разработчикам (инсайдерам ;-)
1. так вы не там спрашиваете - надо у брокера. формирование тикета зависит исключительно от того как устроена БД брокера. Есть конечно стандартная поставка от МК, для нее да, могут ответить разработчики МК, но не факт что у брокера будет так же.
2. для одного брокера и одного типа счетов тикет уникален.
1. так вы не там спрашиваете - надо у брокера. формирование тикета зависит исключительно от того как устроена БД брокера. Есть конечно стандартная поставка от МК, для нее да, могут ответить разработчики МК, но не факт что у брокера будет так же.
2. для одного брокера и одного типа счетов тикет уникален.
1) логика нумерации тикетов определяется МТ5. Значения тикетов - брокером ;-)
В общем, после небольшого ресерча: у ордеров и открытых позиций - свой (один!!!) счетчик тикетов, при этом если их отсортировать по тикетам, они встанут в хронологическом порядке. У сделок в истории - отдельный счетчик, но с той же логикой создания (для entry = in, out, inout, out_by)
2) так у брокера или у типа счета ? Этот вопрос контрольный, для меня менее важен, чем первый. Но интересен, можно ли сказать, что maxTicket - minTicket = количество трейдов на данном типе счете или на всех счетах брокера?
Подождем начала недели, уважим выходные разработчиков ;-)
1) можно ли однозначно сказать, что тикет с меньшим номером соответствует (ордеру, позиции, сделке) с меньшим временем ?
2) номера тикетов сквозные для одного счета или для всех счетов (могут ли быть два одинаковых тикета у двух счетов или трейдеров) ?
когда в документации напрямую не сказано что нумерация сквозная и возрастающая, на номера тикетов (раньше-позже) полагаться нельзя. То что они автоинкрементные, это исторически сложилось, но это дырка безопасности.
В каком-нить релизе наконец-то введут uuid, тут не забалуешь
Пока считайте, что уникальны в рамках счёта. Пока ulong не переполнится :-)
у ордеров и открытых позиций - свой (один!!!) счетчик тикетов, при этом если их отсортировать по тикетам, они встанут в хронологическом порядке. У сделок в истории - отдельный счетчик, но с той же логикой создания (для entry = in, out, inout, out_by)
Это не так для позиций. Тикет позиции равен тикету первого in-ордера, который, конечно, может исполниться позже, чем ордера с более поздними тикетами.
2)можно ли сказать, что maxTicket - minTicket = количество трейдов на данном типе счете или на всех счетах брокера?
Не имеет значение тип счета. Главное - совпадение торгового сервера. Подобная разница между тикетами СДЕЛОК говорит, что именно столько сделок было у брокера. При этом в число сделок попадают не только торговые: CloseBy, Deposit и т.д.
Тикетов же ордеров можно наплодить сколько угодно - создавать и удалять отложку.
Где-то 45% сделок - это количество полностью закрытых позиций.
Я свои выводы сделал на основании этой картинки. А вы на основании чего?
Тикет позиции получается так.
PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
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1) можно ли однозначно сказать, что тикет с меньшим номером соответствует (ордеру, позиции, сделке) с меньшим временем ?
2) номера тикетов сквозные для одного счета или для всех счетов (могут ли быть два одинаковых тикета у двух счетов или трейдеров) ?