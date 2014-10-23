Нужна ли возможность настраивать контекстное меню графика? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А может просто создать отдельную ветку (поправьте меня, если этого еще не было) - опрос, например, из этой ветки. Назвать - предложения по улучшению. В этой ветке в течение месяца собирать предложения формучан, а далее, скажем, топ 10 перенести в опрос. Сделать это для того, чтобы MQ видели, какому количеству пользователей и что нужно, а также, чтобы все было в одном месте. И пусть это будет местом для общения с MQ по реализации конкретных идей. Думаю, их наберется не мало...
Думаю, что подобный список приоритетов MQ составляют сами из всего потока предложений на форуме и в Сервисдеске.
Доить можно разными методами... одни удобнее, другие - не очень.
))) Стив Джобс изображал это вот так:
Думаю, что подобный список приоритетов MQ составляют сами из всего потока предложений на форуме и в Сервисдеске.
))) Стив Джобс изображал это вот так:
Думаю, что подобный список приоритетов MQ составляют сами из всего потока предложений на форуме и в Сервисдеске.
))) Стив Джобс изображал это вот так:
Еще встречал вот такой вариант:
Доить можно разными методами... одни удобнее, другие - не очень.
:-) Доить можно одним методом .... или многими....
Ок, вот я предлагаю что-то. Кто решит нужно ли это включить или не нужно? Ведь это, как мне намекали в сервисдеске, возможно, нужно только мне одному. Было бы хорошо, если бы MQ где-то публиковали, что-ли, ближайшие планы по улучшениям/модернизации терминала. А, если это коммерческая тайна, хотя бы давали список того, над чем они думают включать/не включать. Т.е. что-то типа, семь раз отметь, один раз отрежь в содружестве с непосредственными пользователями.
Было бы конечно любопытно. Но не более. Чтобы выяснить, одному это нужно или не одному можно организовать опрос на форуме. Этот опрос я сразу создал без предложения в Сервисдеск. Почему не сразу в Сервисдеск? Просто скучно мне сегодня. ))
Интересно было посмотреть на результаты опроса по тому вопросу, который меня интересует. Я специально второй вариант сформулировал в немного, можно сказать, абсурдной форме. Но нашлись пользователи, которым нравятся опции в контекстном меню, которыми они не пользуются. )) Возможно они просто так шутят. ;)
//---
Нужно ещё подумать, где должна быть кнопка Настроить, как это сделано в контекстном меню Панели инструментов под главным меню. Можно сделать так же, то есть, в самом контекстном меню. Или в окне свойств графика (F8).
В итоге, после установки терминала по умолчанию всё останется точно также. Пользователь увидит только ещё одну кнопку в контекстном меню: Настроить. А дальше сам решит, настроить или нет. И довольны останутся даже те, которым нравятся опции, которыми они не пользуются. ;)
Было бы конечно любопытно. Но не более. Чтобы выяснить, одному это нужно или не одному можно организовать опрос на форуме. Этот опрос я сразу создал без предложения в Сервисдеск. Почему не сразу в Сервисдеск? Просто скучно мне сегодня. ))
Интересно было посмотреть на результаты опроса по тому вопросу, который меня интересует. Я специально второй вариант сформулировал в немного, можно сказать, абсурдной форме. Но нашлись пользователи, которым нравятся опции в контекстном меню, которыми они не пользуются. )) Возможно они просто так шутят. ;)
//---
Нужно ещё подумать, где должна быть кнопка Настроить, как это сделано в контекстном меню Панели инструментов под главным меню. Можно сделать так же, то есть в самом контекстном меню. Или в окне свойств графика (F8).
В итоге, после установки терминала по умолчанию всё останется точно также. Пользователь увидит только ещё одну кнопку в контекстном меню: Настроить. А дальше сам решит, настроить или нет. И довольны останутся даже те, которым нравятся опции, которыми они не пользуются. ;)
Мне тоже скучно. И я так пошутил.
Было бы конечно любопытно. Но не более. Чтобы выяснить, одному это нужно или не одному можно организовать опрос на форуме. Этот опрос я сразу создал без предложения в Сервисдеск. Почему не сразу в Сервисдеск? Просто скучно мне сегодня. ))
Интересно было посмотреть на результаты опроса по тому вопросу, который меня интересует. Я специально второй вариант сформулировал в немного, можно сказать, абсурдной форме. Но нашлись пользователи, которым нравятся опции в контекстном меню, которыми они не пользуются. )) Возможно они просто так шутят. ;)
//---
Нужно ещё подумать, где должна быть кнопка Настроить, как это сделано в контекстном меню Панели инструментов под главным меню. Можно сделать так же, то есть в самом контекстном меню. Или в окне свойств графика (F8).
В итоге, после установки терминала по умолчанию всё останется точно также. Пользователь увидит только ещё одну кнопку в контекстном меню: Настроить. А дальше сам решит, настроить или нет. И довольны останутся даже те, которым нравятся опции, которыми они не пользуются. ;)
Да, я об этом и говорю, нужно узнавать общее мнение. Только создать для этого одну, общую ветку "Что нужно улучшить в MT5? Предложения, обсуждения", наподобие ветки "Ошибки, баги, вопросы". В этой ветке публиковать ссылки на опросы, а также другие предложения, там все и обсуждать. Если все будет в одном месте, больше людей будут подключаться к обсуждению, что повысит значимость конкретного предложения и качество опроса. Ветка будет "в топе", что также добавит пользователей к обсуждению.
Подобных веток было несколько. Вот одна из них: Пожелания для МТ5 >>>
Подобных веток было несколько. Вот одна из них: Пожелания для МТ5 >>>