Советники на МQL5

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Здравствуйте,
Несколько лет назад я приобрел советник на сайте.Заплатил 550,-$; Были доступны 17 активаций, на сегодняшний день осталось еще 11.
Беда в том, что воспользоваться ими я не могу, так как они уже недоступны. Хотя продавец все еще присутствует на сайте и вполне активен.

Как быть в таком случае? Есть ли правила или ограничения или временные лимиты для использования купленных продуктов?


Благодарю за ответ,
С уважением

Эд

 
sed351:
Здравствуйте,
Несколько лет назад я приобрел советник на сайте.Заплатил 550,-$; Были доступны 17 активаций, на сегодняшний день осталось еще 11.
Беда в том, что воспользоваться ими я не могу, так как они уже недоступны. Хотя продавец все еще присутствует на сайте и вполне активен.

Как быть в таком случае? Есть ли правила или ограничения или временные лимиты для использования купленных продуктов?


Благодарю за ответ,
С уважением

Эд

Вы купили или арендовали?

Если купили, то продавец обязан предоставить вам советник. Сроков давности при покупке нет. Обратитесь к продавцу.

 
sed351:

Вы покупали на Mаркете? В таком случае Ваши активации никуда не делись, даже если продукт снят с витрины. Выполните инструкции: Где можно увидеть свои покупки

Форекс-маркет – Магазин торговых роботов, советников и технических индикаторов для MetaTrader 5
Форекс-маркет – Магазин торговых роботов, советников и технических индикаторов для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Официальная витрина приложений для торговли из терминала
 
Уважаемые коллеги,
Благодарю всех за ответ на мой вопрос. Советник я купил. Он числится у меня в покупках.
Но у продавца он отсутствует. 
Не хотел предпринимать ни каких действий не разобравшись предметно- мало ли существуют правила MQL5, которые я упустил.
Ну а те покупки, кторые не доступны из-за отсутствия самих продавцов наверное можно списывать в утиль???


С уважением,
Эд
 
sed351:
Уважаемые коллеги,
Благодарю всех за ответ на мой вопрос. Советник я купил. Он числится у меня в покупках.
Но у продавца он отсутствует. 
Не хотел предпринимать ни каких действий не разобравшись предметно- мало ли существуют правила MQL5, которые я упустил.
Ну а те покупки, кторые не доступны из-за отсутствия самих продавцов наверное можно списывать в утиль???


С уважением,
Эд

Если у вас этот советник есть в профиле тут https://www.mql5.com/ru/users/sed351/market (и есть доступные активации там) - то вы можете его установить даже в том случае, если он удален с Маркета.

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Залогиньтесь во вкладке Сообщество своим форумным логином и паролем.
Логин у вас sed351

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Потом проверьте все настройки Метатрейдера для Маркета.
Это, например, как проверяю я (для МТ4, но это тоже самое и для МТ5, только для МТ5 вкладка Маркет расположена в другом месте):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

...

Сергей Голубев , 2021.01.04 16:50

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1. Я вошел в Сообщество:

2. и проверил в журнале Metatrader:


3. Я проверил установленный на компьютере Internet Explorer:


4. Я проверил настройки Internet Explorer: да, я могу без проблем пользоваться чатом, отправляя / получая сообщения:


5. Вкладка «Сигнал» работает:


6. Вкладка Маркет работает:


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Если у вас в Метатрейдере на вкладке Маркет нет этого советника как купленного чтобы его установить, то используйте рецепт от сервис деска (для установки купленных продуктов, которые по какой-то причине были удалены с Маркета после покупки):

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Кстати, если у вас советник для МТ5 (если речь тут идет о Метатрейдере 5), то имейте в виду, что поддержка 32-битных Windows прекращена Метатрейдером 5.
Как проверить совместимость вашей Windows с МТ5 и с Маркетом для МТ5 - см пост (начало поста)

 
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, можно ли написать советника (робота) на основе двух индикаторов, которые фирма (брокер) предоставляет во временное пользование? Через определенный период фирма присылает новый файл с индикатором, так как старый перестаёт работать.
 
Алексей Погребняк:
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, можно ли написать советника (робота) на основе двух индикаторов, которые фирма (брокер) предоставляет во временное пользование? Через определенный период фирма присылает новый файл с индикатором, так как старый перестаёт работать.

Можно.

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