Советники на МQL5
- Повторная активация......
- Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?
- Обсуждение статьи "Платежи и методы оплаты"
Вы купили или арендовали?
Если купили, то продавец обязан предоставить вам советник. Сроков давности при покупке нет. Обратитесь к продавцу.
Вы покупали на Mаркете? В таком случае Ваши активации никуда не делись, даже если продукт снят с витрины. Выполните инструкции: Где можно увидеть свои покупки
- www.mql5.com
Если у вас этот советник есть в профиле тут https://www.mql5.com/ru/users/sed351/market (и есть доступные активации там) - то вы можете его установить даже в том случае, если он удален с Маркета.
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Залогиньтесь во вкладке Сообщество своим форумным логином и паролем.
Логин у вас sed351
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Потом проверьте все настройки Метатрейдера для Маркета.
Это, например, как проверяю я (для МТ4, но это тоже самое и для МТ5, только для МТ5 вкладка Маркет расположена в другом месте):
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Сергей Голубев , 2021.01.04 16:50
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1. Я вошел в Сообщество:
2. и проверил в журнале Metatrader:
3. Я проверил установленный на компьютере Internet Explorer:
4. Я проверил настройки Internet Explorer: да, я могу без проблем пользоваться чатом, отправляя / получая сообщения:
5. Вкладка «Сигнал» работает:
6. Вкладка Маркет работает:
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Если у вас в Метатрейдере на вкладке Маркет нет этого советника как купленного чтобы его установить, то используйте рецепт от сервис деска (для установки купленных продуктов, которые по какой-то причине были удалены с Маркета после покупки):
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Кстати, если у вас советник для МТ5 (если речь тут идет о Метатрейдере 5), то имейте в виду, что поддержка 32-битных Windows прекращена Метатрейдером 5.
Как проверить совместимость вашей Windows с МТ5 и с Маркетом для МТ5 - см пост #2 (начало поста)
- www.mql5.com
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, можно ли написать советника (робота) на основе двух индикаторов, которые фирма (брокер) предоставляет во временное пользование? Через определенный период фирма присылает новый файл с индикатором, так как старый перестаёт работать.
Можно.
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