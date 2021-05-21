в мт5 не могу скачать индикатор- происходит звук запрета или что то подобное

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в мт5 не могу скачать индикатор- происходит звук запрета или что то подобное
 

Я сейчас прямо из КодаБазы установил индикатор, используя МТ5.
Устанавливается без проблем (особенно если домашний компьютер).

 

МТ5 поддерживает 64-битные Windows (32-битные не поддерживает).
У меня Windows 10 64-bit.

2021.05.21 09:44:07.296    Terminal    MetaTrader 5 x64 build 2926 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.05.21 09:44:07.297    Terminal    Windows 10 build 19041, Intel Celeron N4020  @ 1.10GHz, 0 / 3 Gb memory, 68 / 118 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+1
2021.05.21 09:44:07.297    Terminal    C:\Users\sgolo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Вы можете узнать про свой домашний компьютер и его совместимость сами, используя эту инструкцию:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

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Владимир Карпутов , 2021.03.16 04:20

Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".


(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки Code). Должно получиться так:

 2021.03 . 16 05 : 13 : 07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2832 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal        Windows 10 build 19042 , Intel Core i7- 9750 H  @ 2.60 GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11 , UAC, GMT+ 2
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

И во вкладке Сообщество я залогинился своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем. И есть подтверждение этого в журнале Метатрейдера:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

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Сергей Голубев , 2021.01.04 16:50

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1. Я вошел в Сообщество:

2. и проверил в журнале Metatrader:


3. Я проверил установленный на компьютере Internet Explorer:


4. Я проверил настройки Internet Explorer: да, я могу без проблем пользоваться чатом, отправляя / получая сообщения:


 
всех благодарю, советы помогли)
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