в мт5 не могу скачать индикатор- происходит звук запрета или что то подобное
МТ5 поддерживает 64-битные Windows (32-битные не поддерживает).
У меня Windows 10 64-bit.
2021.05.21 09:44:07.296 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2926 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.05.21 09:44:07.297 Terminal Windows 10 build 19041, Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz, 0 / 3 Gb memory, 68 / 118 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+1 2021.05.21 09:44:07.297 Terminal C:\Users\sgolo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Вы можете узнать про свой домашний компьютер и его совместимость сами, используя эту инструкцию:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
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Владимир Карпутов , 2021.03.16 04:20
Если у вас есть вопрос, прежде всего вы должны показать первые три строки из вкладки "Журнал".
(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки ). Должно получиться так:
2021.03 . 16 05 : 13 : 07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2832 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal Windows 10 build 19042 , Intel Core i7- 9750 H @ 2.60 GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11 , UAC, GMT+ 2 2021.03 . 16 05 : 13 : 07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
И во вкладке Сообщество я залогинился своим форумным логином (не имейлом) и форумным паролем. И есть подтверждение этого в журнале Метатрейдера:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
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Сергей Голубев , 2021.01.04 16:50
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1. Я вошел в Сообщество:
2. и проверил в журнале Metatrader:
3. Я проверил установленный на компьютере Internet Explorer:
4. Я проверил настройки Internet Explorer: да, я могу без проблем пользоваться чатом, отправляя / получая сообщения:
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