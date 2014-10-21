Каково типичное время удержания позиций (или открытых ордеров в MT4) в ваших торговых стратегиях?
Кажется Вы быстро учитесь:)
С уважением,
Хороший опрос, поставил секунды-минуты. Вот только торговля на новостях тут ни при чем))
У меня вот так для EURUSD, oProfit - профит закрытого ордера, mProfit - общий профит с тачала тестирования, учитываются закрытые и открытые ордера. Остальные параметры неважны, кроме 2-х крайних, время открытия и закрытия позиции. Терминал МТ4, присутствуют встречные ордера.
ticket= 728 cmd= 0 oProfit= 0.000400 mProfit= 0.321950 openCount= 3 closeCount=4 openTime= 10-17:17:20 closeTime= 10-17:18:21
ticket= 729 cmd= 0 oProfit= 0.000340 mProfit= 0.322290 openCount= 4 closeCount=4 openTime= 10-17:17:27 closeTime= 10-17:18:21
ticket= 730 cmd= 0 oProfit= 0.000170 mProfit= 0.322460 openCount= 5 closeCount=4 openTime= 10-17:17:29 closeTime= 10-17:18:21
ticket= 731 cmd= 0 oProfit= 0.000550 mProfit= 0.323010 openCount= 6 closeCount=4 openTime= 10-17:17:39 closeTime= 10-19:43:47
ticket= 732 cmd= 1 oProfit= 0.000200 mProfit= 0.323210 openCount= 4 closeCount=5 openTime= 10-17:21:40 closeTime= 10-17:23:57
ticket= 733 cmd= 1 oProfit= 0.000180 mProfit= 0.323390 openCount= 5 closeCount=4 openTime= 10-17:23:40 closeTime= 10-17:25:48
ticket= 734 cmd= 1 oProfit= 0.000520 mProfit= 0.323910 openCount= 4 closeCount=4 openTime= 10-17:29:05 closeTime= 10-22:52:08
ticket= 735 cmd= 0 oProfit= 0.000300 mProfit= 0.324210 openCount= 4 closeCount=3 openTime= 10-22:18:06 closeTime= 13-00:57:55
ticket= 736 cmd= 1 oProfit= 0.000200 mProfit= 0.324410 openCount= 4 closeCount=4 openTime= 13-00:05:02 closeTime= 13-00:10:22
ticket= 737 cmd= 1 oProfit= 0.000200 mProfit= 0.324610 openCount= 5 closeCount=4 openTime= 13-00:05:03 closeTime= 13-00:10:22
ticket= 738 cmd= 0 oProfit= 0.000260 mProfit= 0.324870 openCount= 3 closeCount=3 openTime= 13-03:14:05 closeTime= 13-03:17:04
ticket= 739 cmd= 0 oProfit= 0.000660 mProfit= 0.325530 openCount= 3 closeCount=6 openTime= 13-04:11:36 closeTime= 13-04:12:55
ticket= 740 cmd= 0 oProfit= 0.000430 mProfit= 0.325960 openCount= 4 closeCount=6 openTime= 13-04:11:48 closeTime= 13-04:12:55
ticket= 741 cmd= 0 oProfit= 0.000250 mProfit= 0.326210 openCount= 5 closeCount=5 openTime= 13-04:12:20 closeTime= 13-04:14:26
ticket= 742 cmd= 0 oProfit= 0.000190 mProfit= 0.326400 openCount= 6 closeCount=4 openTime= 13-04:12:30 closeTime= 13-04:28:03
ticket= 743 cmd= 0 oProfit= 0.000160 mProfit= 0.326560 openCount= 7 closeCount=3 openTime= 13-04:12:40 closeTime= 13-04:31:48
ticket= 744 cmd= 1 oProfit= 0.000250 mProfit= 0.326810 openCount= 3 closeCount=6 openTime= 13-09:51:30 closeTime= 13-09:52:48
ticket= 745 cmd= 1 oProfit= 0.000230 mProfit= 0.327040 openCount= 4 closeCount=3 openTime= 13-09:51:39 closeTime= 13-10:02:05
ticket= 746 cmd= 1 oProfit= 0.000180 mProfit= 0.327220 openCount= 5 closeCount=3 openTime= 13-09:51:40 closeTime= 13-10:02:05
:-)
от ситуации зависит. Нельзя все под одну гребенку собрать.
Так, речь о "типичном" времени удержания, а оно из статистики известно.
А что толку в этом опросе ? Выяснить, сколько скальперов, а сколько средне и долгосрочников ?
Лично я вобще считаю, что таймфрейм короче H1 - принципиально не дает стабильной прибыли. Прибыль - это там... Дневки-недельки, не меньше... Давно проши времена скальперских рекордов...
А что толку в этом опросе ? Выяснить, сколько скальперов, а сколько средне и долгосрочников ?
Лично я вобще считаю, что таймфрейм короче H1 - принципиально не дает стабильной прибыли. Прибыль - это там... Дневки-недельки, не меньше... Давно проши времена скальперских рекордов...
Для сравнения, вы меряете длину береговой линии острова, например Англии, на карте 1:1 000 000 с дискретностью измерения на карте 1 см. Потом меряете на карте с масштабом 1 : 10 000. Где длина линии будет больше?
Скальпинг - это масштаб 1:10000, больше колебаний и возможностей отщипнуть от рынка. Почти уверен, вы торгуете вручную. У меня роботы вообще работают на тиковых данных в дискретизацией 0.2...1 сек. Ниже пара веселых картинок из моего торгового архива, это реальные тиковые котировки, записанные роботами. И как вы будете ловить такие колебания на H1?
А что толку в этом опросе ? Выяснить, сколько скальперов, а сколько средне и долгосрочников ?
Лично я вобще считаю, что таймфрейм короче H1 - принципиально не дает стабильной прибыли. Прибыль - это там... Дневки-недельки, не меньше... Давно проши времена скальперских рекордов...
