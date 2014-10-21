Каково типичное время удержания позиций (или открытых ордеров в MT4) в ваших торговых стратегиях?

  • 8% (12)
  • 11% (17)
  • 20% (31)
  • 32% (49)
  • 23% (36)
  • 6% (9)
Всего проголосовало: 90
 

Кажется Вы быстро учитесь:)

 

С уважением,

 

Хороший опрос, поставил секунды-минуты. Вот только торговля на новостях тут ни при чем))

У меня вот так для EURUSD, oProfit - профит закрытого ордера, mProfit - общий профит с тачала тестирования, учитываются закрытые и открытые ордера. Остальные параметры неважны, кроме 2-х крайних, время открытия и закрытия позиции. Терминал МТ4, присутствуют встречные ордера.

ticket= 728   cmd= 0   oProfit= 0.000400   mProfit= 0.321950   openCount= 3   closeCount=4   openTime= 10-17:17:20   closeTime= 10-17:18:21  
ticket= 729   cmd= 0   oProfit= 0.000340   mProfit= 0.322290   openCount= 4   closeCount=4   openTime= 10-17:17:27   closeTime= 10-17:18:21  
ticket= 730   cmd= 0   oProfit= 0.000170   mProfit= 0.322460   openCount= 5   closeCount=4   openTime= 10-17:17:29   closeTime= 10-17:18:21  
ticket= 731   cmd= 0   oProfit= 0.000550   mProfit= 0.323010   openCount= 6   closeCount=4   openTime= 10-17:17:39   closeTime= 10-19:43:47  
ticket= 732   cmd= 1   oProfit= 0.000200   mProfit= 0.323210   openCount= 4   closeCount=5   openTime= 10-17:21:40   closeTime= 10-17:23:57  
ticket= 733   cmd= 1   oProfit= 0.000180   mProfit= 0.323390   openCount= 5   closeCount=4   openTime= 10-17:23:40   closeTime= 10-17:25:48  
ticket= 734   cmd= 1   oProfit= 0.000520   mProfit= 0.323910   openCount= 4   closeCount=4   openTime= 10-17:29:05   closeTime= 10-22:52:08  
ticket= 735   cmd= 0   oProfit= 0.000300   mProfit= 0.324210   openCount= 4   closeCount=3   openTime= 10-22:18:06   closeTime= 13-00:57:55  
ticket= 736   cmd= 1   oProfit= 0.000200   mProfit= 0.324410   openCount= 4   closeCount=4   openTime= 13-00:05:02   closeTime= 13-00:10:22  
ticket= 737   cmd= 1   oProfit= 0.000200   mProfit= 0.324610   openCount= 5   closeCount=4   openTime= 13-00:05:03   closeTime= 13-00:10:22  
ticket= 738   cmd= 0   oProfit= 0.000260   mProfit= 0.324870   openCount= 3   closeCount=3   openTime= 13-03:14:05   closeTime= 13-03:17:04  
ticket= 739   cmd= 0   oProfit= 0.000660   mProfit= 0.325530   openCount= 3   closeCount=6   openTime= 13-04:11:36   closeTime= 13-04:12:55  
ticket= 740   cmd= 0   oProfit= 0.000430   mProfit= 0.325960   openCount= 4   closeCount=6   openTime= 13-04:11:48   closeTime= 13-04:12:55  
ticket= 741   cmd= 0   oProfit= 0.000250   mProfit= 0.326210   openCount= 5   closeCount=5   openTime= 13-04:12:20   closeTime= 13-04:14:26  
ticket= 742   cmd= 0   oProfit= 0.000190   mProfit= 0.326400   openCount= 6   closeCount=4   openTime= 13-04:12:30   closeTime= 13-04:28:03  
ticket= 743   cmd= 0   oProfit= 0.000160   mProfit= 0.326560   openCount= 7   closeCount=3   openTime= 13-04:12:40   closeTime= 13-04:31:48  
ticket= 744   cmd= 1   oProfit= 0.000250   mProfit= 0.326810   openCount= 3   closeCount=6   openTime= 13-09:51:30   closeTime= 13-09:52:48  
ticket= 745   cmd= 1   oProfit= 0.000230   mProfit= 0.327040   openCount= 4   closeCount=3   openTime= 13-09:51:39   closeTime= 13-10:02:05  
ticket= 746   cmd= 1   oProfit= 0.000180   mProfit= 0.327220   openCount= 5   closeCount=3   openTime= 13-09:51:40   closeTime= 13-10:02:05

 
я делал уже подобный опрос. если интересно вот ссылка на него...

ЗЫ: видимо глупость под названием стандартный пункт уже отменили.
 

:-)

от ситуации зависит. Нельзя все под одну гребенку собрать.  

 
Vladon:

:-)

от ситуации зависит. Нельзя все под одну гребенку собрать.  

Правильно!  Это от нескольких секунд до нескольких дней.
 
Vladon:

:-)

от ситуации зависит. Нельзя все под одну гребенку собрать.  


Так, речь о "типичном" времени удержания, а оно из статистики известно. 

 
nowi:
я делал уже подобный опрос. если интересно вот ссылка на него...


Поэтому имело бы смысл все опросы вынести в отдельный раздел.
 

А что толку в этом опросе ? Выяснить, сколько скальперов, а сколько средне и долгосрочников ?

Лично я вобще считаю, что таймфрейм короче H1 - принципиально не дает стабильной прибыли. Прибыль - это там... Дневки-недельки, не меньше... Давно проши времена скальперских рекордов...

 
Laryx:

А что толку в этом опросе ? Выяснить, сколько скальперов, а сколько средне и долгосрочников ?

Лично я вобще считаю, что таймфрейм короче H1 - принципиально не дает стабильной прибыли. Прибыль - это там... Дневки-недельки, не меньше... Давно проши времена скальперских рекордов...

Для сравнения, вы меряете длину береговой линии острова, например Англии, на карте 1:1 000 000 с дискретностью измерения на карте 1 см. Потом меряете на карте с масштабом 1 : 10 000. Где длина линии будет больше?

Скальпинг - это масштаб 1:10000, больше колебаний и возможностей отщипнуть от рынка. Почти уверен, вы торгуете вручную. У меня роботы вообще работают на тиковых данных в дискретизацией 0.2...1 сек. Ниже пара веселых картинок из моего торгового архива, это реальные тиковые котировки, записанные роботами. И как вы будете ловить такие колебания на H1?

EURUSD

USDCAD

 
Laryx:

А что толку в этом опросе ? Выяснить, сколько скальперов, а сколько средне и долгосрочников ?

Лично я вобще считаю, что таймфрейм короче H1 - принципиально не дает стабильной прибыли. Прибыль - это там... Дневки-недельки, не меньше... Давно проши времена скальперских рекордов...

Мне было интересно узнать, как соотносится стремление МК оптимизировать исполнение приказов на уровне миллисекунд с практикой использования терминала. Получается, что большинство, торгующее на часах и выше, не особо будет чувствовать разницу между условно моментальным исполнением (на рекламируемой VPS) и исполнением за пару секунд (на своем компе или лично выбранном сервере). Получается стрельба из пушек по воробьям. Указанное большинство, судя по некоторым постам на этом форуме, было бы радо упрощенной версии терминала (с управлением из командной строки, без GUI) и полным контролем. Это дало бы масштабируемость и гибкость настройки клиента - те преимущества, которых лишен новый сервис VPS. Но у МК другие приоритеты.
