Тейк профит - страница 2

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Алексей Тарабанов:

Учите матчасть. 

Так я прошу объяснить мне почему не сработал тейк профит. в 9:45, выставил стоп,выставил тейк на 0.78901,открыл позицию(купил по 0.78601).в период 15:30-15:55 цена(bid) доходила до 0.78905. Вопрос-почему не сработал тейк?)))
 
Александр Герань:
Так я прошу объяснить мне почему не сработал тейк профит. в 9:45, выставил стоп,выставил тейк на 0.78901,открыл позицию(купил по 0.78601).в период 15:30-15:55 цена(bid) доходила до 0.78905. Вопрос-почему не сработал тейк?)))

Информации мало, где-то есть ошибка. Возможно, что TP выставлен виртуальный ? 

Покажите журнал, где была сформирована сделка, список сделок, цена Hight для этих М1. Если цена дошла до физического TP , сделка будет закрыта, даже с проскальзыванием.

Вы говорите , что цена дошла, но на фото подтверждения не видно, журнала не видно.

Никто уже словам не верит, нужны подтверждения )

 
Александр Герань:
Цена бид, манагер говорит-закроется когда будет бид+спред.т.е. тейк стоит 0.78901,а закроется 0.78909

Если направление сделки было покупка, Buy, то менеджер Вас обманывает. Buy они должны были закрыть, когда Bid достигнет значения, установленного в TakeProfit. Покажите скрин с этой сделкой со вкладки "История счета", либо, если она так до сих пор не закрыта, со вкладки "Торговля". Если все окажется таким, как Вы говорили - нужно обращаться в ДЦ с претензией. Имейте в виду, срок для ее своевременной подачи обычно ограничен (читайте свое клиентское соглашение с ДЦ). Например, 48 часов с момента, когда Вы узнали о неверных действиях ДЦ. Сюда написали - уже узнали. Так что срок уже течет с 2021.05.10 22:08 МСК, по крайней мере. Если срок установлен с момента возникновения причины претензии, то прошло еще больше.
[Удален]  

 открытие было в buy - bid пересёк цену TP(так как бар рисуется по bid) должна была закрыться - но ваш брокер решил, зачем закрывать.

Снимок  

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Интересно дальнейшее развитие этой позиции - закрылась или всё ещё в позиции?

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Видимо не закрылась по TP

AUDUSDbM15

 
Александр Герань:
Цена бид, манагер говорит-закроется когда будет бид+спред.т.е. тейк стоит 0.78901,а закроется 0.78909

Все верно говорит, спрэд у вас 8 пп
 
Vladislav Amnkin:
Все верно говорит, спрэд у вас 8 пп
Верно если бы закрывал по ask...спред 8пп,тейк(bid)0.78901..ask 0.78909. цена же бид доходила до 0.78905, соответственно аск был 0.78913...и тейк ставился по цене бид
 
Anton Kondratev:

Информации мало, где-то есть ошибка. Возможно, что TP выставлен виртуальный ? 

Покажите журнал, где была сформирована сделка, список сделок, цена Hight для этих М1. Если цена дошла до физического TP , сделка будет закрыта, даже с проскальзыванием.

Вы говорите , что цена дошла, но на фото подтверждения не видно, журнала не видно.

Никто уже словам не верит, нужны подтверждения )

Файлы:
20210511_102721.jpg  282 kb
20210511_102504.jpg  276 kb
 
Anton Kondratev:

Информации мало, где-то есть ошибка. Возможно, что TP выставлен виртуальный ? 

Покажите журнал, где была сформирована сделка, список сделок, цена Hight для этих М1. Если цена дошла до физического TP , сделка будет закрыта, даже с проскальзыванием.

Вы говорите , что цена дошла, но на фото подтверждения не видно, журнала не видно.

Никто уже словам не верит, нужны подтверждения )

Переписки с манагерами
Файлы:
20210511_104330.jpg  277 kb
20210511_103734.jpg  275 kb
 
Александр Герань:
Переписки с манагерами

Пишите документальную претензию, что то тут не то.
Они ещё и на закрытии позиции невидимый спред накидывают?
Это лажа 100%, называется слив клиента.

 
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