Тейк профит - страница 2
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Учите матчасть.
Так я прошу объяснить мне почему не сработал тейк профит. в 9:45, выставил стоп,выставил тейк на 0.78901,открыл позицию(купил по 0.78601).в период 15:30-15:55 цена(bid) доходила до 0.78905. Вопрос-почему не сработал тейк?)))
Информации мало, где-то есть ошибка. Возможно, что TP выставлен виртуальный ?
Покажите журнал, где была сформирована сделка, список сделок, цена Hight для этих М1. Если цена дошла до физического TP , сделка будет закрыта, даже с проскальзыванием.
Вы говорите , что цена дошла, но на фото подтверждения не видно, журнала не видно.
Никто уже словам не верит, нужны подтверждения )
Цена бид, манагер говорит-закроется когда будет бид+спред.т.е. тейк стоит 0.78901,а закроется 0.78909
открытие было в buy - bid пересёк цену TP(так как бар рисуется по bid) должна была закрыться - но ваш брокер решил, зачем закрывать.
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Интересно дальнейшее развитие этой позиции - закрылась или всё ещё в позиции?
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Видимо не закрылась по TP
Цена бид, манагер говорит-закроется когда будет бид+спред.т.е. тейк стоит 0.78901,а закроется 0.78909
Все верно говорит, спрэд у вас 8 пп
Информации мало, где-то есть ошибка. Возможно, что TP выставлен виртуальный ?
Покажите журнал, где была сформирована сделка, список сделок, цена Hight для этих М1. Если цена дошла до физического TP , сделка будет закрыта, даже с проскальзыванием.
Вы говорите , что цена дошла, но на фото подтверждения не видно, журнала не видно.
Никто уже словам не верит, нужны подтверждения )
Информации мало, где-то есть ошибка. Возможно, что TP выставлен виртуальный ?
Покажите журнал, где была сформирована сделка, список сделок, цена Hight для этих М1. Если цена дошла до физического TP , сделка будет закрыта, даже с проскальзыванием.
Вы говорите , что цена дошла, но на фото подтверждения не видно, журнала не видно.
Никто уже словам не верит, нужны подтверждения )
Переписки с манагерами
Пишите документальную претензию, что то тут не то.
Они ещё и на закрытии позиции невидимый спред накидывают?
Это лажа 100%, называется слив клиента.