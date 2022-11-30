Поиск крупных сайзов мт5 - страница 6

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в мт5 заявки с межбанковского рынка??вот это нонсенс))
 
РЕАЛИЗОВАНО. тема закрыта. всё шикарно отрабатывает.
 

Тоже вариант

Картинка с реала :)

Тоже вариант поиска крупных сайзов. Причем которых в стакане не видно...

В отсутствии покупателей кто-как развлекается :)

 

Вот я так реализовал.

Во-первых, полноценная SmartMap (или Bookmap, или карта рынка) - на графике цены отображаются скопления ордеров в стакане. А снизу настроения покупателей/продавцов - расчет через ордера в стакане. Всё это пишется в БД, хранится история

Во-вторых, выявление крупных разовых сделок и крупных "наборов" (когда рыночной заявкой сметают ордера)


 
Anton Polkovnikov #:

Во-вторых, выявление крупных разовых сделок и крупных "наборов" (когда рыночной заявкой сметают ордера)

Выделил текст, который не понятен. Рыночные заявки всегда кушают отложенные, как они могут сменять друг друга?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Выделил текст, который не понятен. Рыночные заявки всегда кушают отложенные, как они могут сменять друг друга?

Вот стоит допустим на 10 шагов цены вверх 1000 контрактов на продажу (аски). А кто-то каааак рубанул в покупку 1000 контрактов рыночной заявкой и смёл весь стакан на 10 шагов вверх. Вот круг - это диапазон в стакане, который собрали одной сделкой. Точнее сделок была на одна, но инициировало её одно лицо. Фактически, сделки, совершенные в одно и тоже время, но по разным ценам.

 
Anton Polkovnikov #:

Вот стоит допустим на 10 шагов цены вверх 1000 контрактов на продажу (аски). А кто-то каааак рубанул в покупку 1000 контрактов рыночной заявкой и смёл весь стакан на 10 шагов вверх. Вот круг - это диапазон в стакане, который собрали одной сделкой. Точнее сделок была на одна, но инициировало её одно лицо. Фактически, сделки, совершенные в одно и тоже время, но по разным ценам.

Уточнение стало понятней, однако есть вопросы:

1. Как Вы определили, что сделки принадлежат одному лицу?

2. Почему радиус кругов разный?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Уточнение стало понятней, однако есть вопросы:

1. Как Вы определили, что сделки принадлежат одному лицу?

2. Почему радиус кругов разный?

2. Потому что радиус круга - это диапазон цен в стакане, которые собрали сделкой.
1. То, что сделки прошли в одно и то же время (вплоть до миллисекунды) с 99,99% означает, что инициирующая сторона (тот, кто кинул ордер по "рынку") была одна и та же.

 
Anton Polkovnikov #:

2. Потому что радиус круга - это диапазон цен в стакане, которые собрали сделкой.
1. То, что сделки прошли в одно и то же время (вплоть до миллисекунды) с 99,99% означает, что инициирующая сторона (тот, кто кинул ордер по "рынку") была одна и та же.

2. Да, логично. Интересно.

1. Тут сомневаюсь. Как рассчитали такой процент вероятности?

 
Aleksey Vyazmikin #:

2. Да, логично. Интересно.

1. Тут сомневаюсь. Как рассчитали такой процент вероятности?

Да никак не рассчитывал. С какой вероятностью сделки, инициированные разными участниками, пройдут в одну и ту же миллисекунду?

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