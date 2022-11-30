Поиск крупных сайзов мт5 - страница 6
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Картинка с реала :)
Тоже вариант поиска крупных сайзов. Причем которых в стакане не видно...
В отсутствии покупателей кто-как развлекается :)
Вот я так реализовал.
Во-первых, полноценная SmartMap (или Bookmap, или карта рынка) - на графике цены отображаются скопления ордеров в стакане. А снизу настроения покупателей/продавцов - расчет через ордера в стакане. Всё это пишется в БД, хранится история
Во-вторых, выявление крупных разовых сделок и крупных "наборов" (когда рыночной заявкой сметают ордера)
Во-вторых, выявление крупных разовых сделок и крупных "наборов" (когда рыночной заявкой сметают ордера)
Выделил текст, который не понятен. Рыночные заявки всегда кушают отложенные, как они могут сменять друг друга?
Выделил текст, который не понятен. Рыночные заявки всегда кушают отложенные, как они могут сменять друг друга?
Вот стоит допустим на 10 шагов цены вверх 1000 контрактов на продажу (аски). А кто-то каааак рубанул в покупку 1000 контрактов рыночной заявкой и смёл весь стакан на 10 шагов вверх. Вот круг - это диапазон в стакане, который собрали одной сделкой. Точнее сделок была на одна, но инициировало её одно лицо. Фактически, сделки, совершенные в одно и тоже время, но по разным ценам.
Вот стоит допустим на 10 шагов цены вверх 1000 контрактов на продажу (аски). А кто-то каааак рубанул в покупку 1000 контрактов рыночной заявкой и смёл весь стакан на 10 шагов вверх. Вот круг - это диапазон в стакане, который собрали одной сделкой. Точнее сделок была на одна, но инициировало её одно лицо. Фактически, сделки, совершенные в одно и тоже время, но по разным ценам.
Уточнение стало понятней, однако есть вопросы:
1. Как Вы определили, что сделки принадлежат одному лицу?
2. Почему радиус кругов разный?
Уточнение стало понятней, однако есть вопросы:
1. Как Вы определили, что сделки принадлежат одному лицу?
2. Почему радиус кругов разный?
2. Потому что радиус круга - это диапазон цен в стакане, которые собрали сделкой.
1. То, что сделки прошли в одно и то же время (вплоть до миллисекунды) с 99,99% означает, что инициирующая сторона (тот, кто кинул ордер по "рынку") была одна и та же.
2. Потому что радиус круга - это диапазон цен в стакане, которые собрали сделкой.
1. То, что сделки прошли в одно и то же время (вплоть до миллисекунды) с 99,99% означает, что инициирующая сторона (тот, кто кинул ордер по "рынку") была одна и та же.
2. Да, логично. Интересно.
1. Тут сомневаюсь. Как рассчитали такой процент вероятности?
2. Да, логично. Интересно.
1. Тут сомневаюсь. Как рассчитали такой процент вероятности?
Да никак не рассчитывал. С какой вероятностью сделки, инициированные разными участниками, пройдут в одну и ту же миллисекунду?