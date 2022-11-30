Поиск крупных сайзов мт5 - страница 2
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Можно что-то типа такого сделать. Правее нулевой свечи отображаются крупные ордера (размер, выше которого подбираются ордера, настраивается) со стакана:
Можно что-то типа такого сделать. Правее нулевой свечи отображаются крупные ордера (размер, выше которого подбираются ордера, настраивается) со стакана:
Можно, обратитесь во фриланс.
Здравствуйте.
Есть ли возможность реализовать на мт5 поиск крупных сайзов в стакане акций? Может есть наработки? Кто-то может помочь реализовать идею? И насколько стакан мт5 актуален в этом плане?
что то вроде этого?
что то вроде этого?
к кому за этим творчеством обратиться?
Ко мне
ну это я просто уточнился
самодельно или нет
ну это я просто уточнился
самодельно или нет
Это не МТ5
Это не МТ5
Это эксперт для Metatrader 5 !
А надо было так изголяться?
Эксперт должен торговать, а не рисовать красивые картинки!
А надо было так изголяться?
Эксперт должен торговать, а не рисовать красивые картинки!
Эксперт может быть не торговым, это нормально.