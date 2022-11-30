Поиск крупных сайзов мт5 - страница 2

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Можно что-то типа такого сделать. Правее нулевой свечи отображаются крупные ордера (размер, выше которого подбираются ордера, настраивается) со стакана:


 
Yevhenii Levchenko:

Можно что-то типа такого сделать. Правее нулевой свечи отображаются крупные ордера (размер, выше которого подбираются ордера, настраивается) со стакана:


Можно, обратитесь во фриланс.

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prog_ass:

Здравствуйте.

Есть ли возможность реализовать на мт5 поиск крупных сайзов в стакане акций? Может есть наработки? Кто-то может помочь реализовать идею? И насколько стакан мт5 актуален в этом плане?

что то вроде этого?


 
Ivan Kovalenko:

что то вроде этого?

к кому за этим творчеством обратиться?
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Renat Akhtyamov:
к кому за этим творчеством обратиться?
Ко мне
 
Ivan Kovalenko:
Ко мне

ну это я просто уточнился

самодельно или нет

 
Renat Akhtyamov:

ну это я просто уточнился

самодельно или нет

Это не МТ5

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prostotrader:

Это не МТ5

Это эксперт для Metatrader 5 !
 
Ivan Kovalenko:
Это эксперт для Metatrader 5 !

А надо было так изголяться?

Эксперт должен торговать, а не рисовать красивые картинки!

 
prostotrader:

А надо было так изголяться?

Эксперт должен торговать, а не рисовать красивые картинки!

Эксперт может быть не торговым, это нормально. 

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