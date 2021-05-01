Перевод формулы из mql5 - страница 2

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sig volt:

Есть формула в mql5 ее нужно перевести в обычный формат все значения кроме одного распознаны как прочитать последнее значение, помогите пожалуйста кто силен?

интересный индикатор у вас получился 

Снимок

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     sig volt.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   4
//---
#property indicator_label1  "Ema"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrDeepSkyBlue,clrSandyBrown
#property indicator_width1  2
//---
#property indicator_label2  "Fast ema"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrGray
//---
#property indicator_label3  "Upper band"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_style3  STYLE_DASHDOTDOT
#property indicator_color3  clrDimGray
//---
#property indicator_label4  "Lower band"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_style4  STYLE_DASHDOTDOT
#property indicator_color4  clrDimGray
//---
#define _percp 0
#define _devs  1
//---
enum enPrices
  {
   pr_close,      // Close
   pr_open,       // Open
   pr_high,       // High
   pr_low,        // Low
   pr_median,     // Median
   pr_typical,    // Typical
   pr_weighted,   // Weighted
   pr_haclose,    // Heiken ashi close
   pr_haopen,     // Heiken ashi open
   pr_hahigh,     // Heiken ashi high
   pr_halow,      // Heiken ashi low
   pr_hamedian,   // Heiken ashi median
   pr_hatypical,  // Heiken ashi typical
   pr_haweighted, // Heiken ashi weighted
   pr_haaverage   // Heiken ashi average
  };
//--- input parameters
input int      EmaPeriod        = 21;
input int      FastEmaPeriod    = 13;
input enPrices Price            = pr_close;
input double   DeviationsFactor = 2.7;   // Original was 2.7 best for stock markets
input int      DeviationsPeriod = 100;
//--- indicator buffers
double slowEma[];
double slowEmaColor[];
double fastEma[];
double envelopeUp[];
double envelopeDn[];
//---
double work[][2];
double workHa[][4];
double workEma[][2];
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers
   SetIndexBuffer(0,slowEma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,slowEmaColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(2,fastEma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,envelopeUp,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,envelopeDn,INDICATOR_DATA);
//--- indicator short name
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"sig volt");
//--- indicator digits
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+1);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])

  {
//---
   if(ArrayRange(work,0) != rates_total)
      ArrayResize(work,rates_total);
//---
   for(int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i<rates_total && !IsStopped(); i++)
     {
      double price = getPrice(Price,open,close,high,low,i,rates_total);
      double ema   = iEma(price,EmaPeriod,i,rates_total,0);
      double bullp = MathAbs(high[i]-ema);
      double bearp = MathAbs(low[i] -ema);
      double maxp  = MathMax(bullp,bearp);
      work[i][_percp] = maxp/ema;
      work[i][_devs]  = work[(int)MathMax(i-1,0)][_devs];
      //---
      MqlDateTime curTime,prevTime;
      TimeToStruct(time[i],curTime);
      TimeToStruct((int)MathMax(i-1,0),prevTime);
      if(curTime.day_of_week<prevTime.day_of_week || _Period>PERIOD_W1)
        {
         double avg = 0;
         double sum = 0;
         for(int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++)
            avg += work[i-k-1][_percp];
         avg /= DeviationsPeriod;
         for(int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++)
            sum += (work[i-k-1][_percp]-avg)*(work[i-k-1][_percp]-avg);
         work[i][_devs] = MathSqrt(sum/DeviationsPeriod);
        }
      //---
      slowEma[i]    = ema;
      envelopeUp[i] = ema*(1+(DeviationsFactor*work[i][_devs]));
      envelopeDn[i] = ema*(1-(DeviationsFactor*work[i][_devs]));
      if(FastEmaPeriod>0)
        {
         fastEma[i] = iEma(price,FastEmaPeriod,i,rates_total,1);
         if(fastEma[i]>slowEma[i])
            slowEmaColor[i] = 0;
         if(fastEma[i]<slowEma[i])
            slowEmaColor[i] = 1;
        }
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double getPrice(enPrices price, const double& open[], const double& close[], const double& high[], const double& low[], int i, int bars)
  {
//---
   if(price>=pr_haclose && price<=pr_haaverage)
     {
      if(ArrayRange(workHa,0)!= bars)
         ArrayResize(workHa,bars);
      //
      double haOpen;
      if(i>0)
         haOpen  = (workHa[i-1][2] + workHa[i-1][3])/2.0;
      else
         haOpen  = open[i]+close[i];
      double haClose = (open[i] + high[i] + low[i] + close[i]) / 4.0;
      double haHigh  = MathMax(high[i], MathMax(haOpen,haClose));
      double haLow   = MathMin(low[i], MathMin(haOpen,haClose));
      if(haOpen  <haClose)
        {
         workHa[i][0] = haLow;
         workHa[i][1] = haHigh;
        }
      else
        {
         workHa[i][0] = haHigh;
         workHa[i][1] = haLow;
        }
      workHa[i][2] = haOpen;
      workHa[i][3] = haClose;
      //---
      switch(price)
        {
         case pr_haclose:
            return(haClose);
         case pr_haopen:
            return(haOpen);
         case pr_hahigh:
            return(haHigh);
         case pr_halow:
            return(haLow);
         case pr_hamedian:
            return((haHigh+haLow)/2.0);
         case pr_hatypical:
            return((haHigh+haLow+haClose)/3.0);
         case pr_haweighted:
            return((haHigh+haLow+haClose+haClose)/4.0);
         case pr_haaverage:
            return((haHigh+haLow+haClose+haOpen)/4.0);
        }
     }
//---
   switch(price)
     {
      case pr_close:
         return(close[i]);
      case pr_open:
         return(open[i]);
      case pr_high:
         return(high[i]);
      case pr_low:
         return(low[i]);
      case pr_median:
         return((high[i]+low[i])/2.0);
      case pr_typical:
         return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0);
      case pr_weighted:
         return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double iEma(double price, double period, int r, int totalBars, int instanceNo=0)
  {
   if(ArrayRange(workEma,0)!= totalBars)
      ArrayResize(workEma,totalBars);
//---
   double alpha = 2.0 / (1.0+period);
   if(r<1)
      workEma[r][instanceNo] = price;
   else
      workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
   return(workEma[r][instanceNo]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

---------------------------------

Я то думал он ваш - а он оказывается вот https://www.mql5.com/ru/code/16826

Elder Auto Envelopes V2
Elder Auto Envelopes V2
  • www.mql5.com
Индикатор "Конверты", который автоматически определяет размер канала путем вычисления стандартного отклонения на последних n барах.
 

Интересно, зачем вот это:

TimeToStruct((int)MathMax(i-1,0),prevTime);

Похоже, должно было быть так:

TimeToStruct(time[(int)MathMax(i-1,0)],prevTime);
 
PapaYozh:

Интересно, зачем вот это:

Похоже, должно было быть так:

Этот параметр на что влияет?

не совсем пока разобрались как он считает 

 
sig volt:


Я в екселе проверил конверт не рисует так как в терминале, могу скинуть файл расчета екселя

У вас сумма квадратов, а их, как я понимаю должно быть 100, всего в 2 раза больше одного значения. Так не бывает, ищите ошибку в своём екселовском файле.

 
sig volt:

Этот параметр на что влияет?

в том варианте, который в коде, похоже, ни на что.

 
sig volt:

Этот параметр на что влияет?

в том варианте, который в коде, похоже, ни на что.

 
PapaYozh:

в том варианте, который в коде, похоже, ни на что.


Или я что-то не понимаю? Подскажите может уже засчитался очевидного не вижу?


 
sig volt:


Или я что-то не понимаю? Подскажите может уже засчитался очевидного не вижу?

У вас сумма двух значений, а надо диапазон суммировать.

 
PapaYozh:

У вас сумма двух значений, а надо диапазон суммировать.


ДНЕВНОЙ ГРАФИК ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ РЕЗУЛЬТАТ

 
sig volt:


ДНЕВНОЙ ГРАФИК ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ РЕЗУЛЬТАТ

вот исходник расширение только поменять с txt на xlsx

Файлы:
swtjo3.TXT  1934 kb
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