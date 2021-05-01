Перевод формулы из mql5
Как вставить код: код можно вставить в пост при помощи кнопки (после нажатия на кнопку появится всплывающее окошко - в это окошко и нужно вставить код) или можно прикрепить код к сообщению при помощи кнопки (путь к файлу берется прямо из редактора MetaEditor:
)
Как вставить код: код можно вставить в пост при помощи кнопки (после нажатия на кнопку появится всплывающее окошко - в это окошко и нужно вставить код) или можно прикрепить код к сообщению при помощи кнопки .
А то, что поверх кода нерисовано через что вставлять?
PS. Ну, вот, благодаря вашему совету появилась простыня с кодом, но нафига она нужна?
Как вставить код: код можно вставить в пост при помощи кнопки (после нажатия на кнопку появится всплывающее окошко - в это окошко и нужно вставить код) или можно прикрепить код к сообщению при помощи кнопки (путь к файлу берется прямо из редактора MetaEditor:
)
Спасибо понял извини если что не так учусь
Друг помоги тут по дисперсиям и среднеквадратическим отклонениям понимающих немного как я понял
Друг помоги тут по дисперсиям и среднеквадратическим отклонениям понимающих немного как я понял
for (int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++) avg += work[i-k-1][_percp]; avg /= DeviationsPeriod; for (int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++) sum += (work[i-k-1][_percp]-avg)*(work[i-k-1][_percp]-avg);Сначала считается среднее. аvg.
так и считал но где ошибка, безусловно в чем-то промахнулся не понимаю в чем?
в коде программы делится на "DeviationsPeriod", а тут на "n-1"
Как я понимаю, n и есть DeviationsPeriod, т.е. вычитать 1 не надо.
в коде программы делится на "DeviationsPeriod", а тут на "n-1"
Как я понимаю, n и есть DeviationsPeriod, т.е. вычитать 1 не надо.
согласен пробовал и так и этак при периоде среднего в 100 этим можно пренебречь
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Есть формула в mql5 ее нужно перевести в обычный формат все значения кроме одного распознаны как прочитать последнее значение, помогите пожалуйста кто силен?