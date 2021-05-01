Перевод формулы из mql5

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формула в mql

Есть формула в mql5 ее нужно перевести в обычный формат все значения кроме одного распознаны как прочитать последнее значение, помогите пожалуйста кто силен?

 

Как вставить код: код можно вставить в пост при помощи кнопки  Code (после нажатия на кнопку появится всплывающее окошко - в это окошко и нужно вставить код) или можно прикрепить код к сообщению при помощи кнопки  Attach file (путь к файлу берется прямо из редактора MetaEditor:

)

 
sig volt:

Есть формула в mql5 ее нужно перевести в обычный формат все значения кроме одного распознаны как прочитать последнее значение, помогите пожалуйста кто силен?

Сумма квадратов - это дисперсия.

Корень из дисперсии - среднеквадратичное отклонение.

 
Vladimir Karputov:
Как вставить код: код можно вставить в пост при помощи кнопки   (после нажатия на кнопку появится всплывающее окошко - в это окошко и нужно вставить код) или можно прикрепить код к сообщению при помощи кнопки  .

А то, что поверх кода нерисовано через что вставлять?

PS. Ну, вот, благодаря вашему совету появилась простыня с кодом, но нафига она нужна?

 
PapaYozh:

Сумма квадратов - это дисперсия.

Корень из дисперсии - среднеквадратичное отклонение.


Я в екселе проверил конверт не рисует так как в терминале, могу скинуть файл расчета екселя

 
Vladimir Karputov:

Как вставить код: код можно вставить в пост при помощи кнопки   (после нажатия на кнопку появится всплывающее окошко - в это окошко и нужно вставить код) или можно прикрепить код к сообщению при помощи кнопки   (путь к файлу берется прямо из редактора MetaEditor:

)

Спасибо понял извини если что не так учусь

 
PapaYozh:


Друг помоги тут  по дисперсиям и среднеквадратическим отклонениям понимающих немного как я понял

 
sig volt:

Друг помоги тут  по дисперсиям и среднеквадратическим отклонениям понимающих немного как я понял

for (int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++) avg += work[i-k-1][_percp];
                                                                    avg /= DeviationsPeriod;
               for (int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++) sum += (work[i-k-1][_percp]-avg)*(work[i-k-1][_percp]-avg);
            
Сначала считается среднее. аvg.
затем сумма квадратов разницы. sum


 
Mikhail Dovbakh:
Сначала считается среднее. аvg.
затем сумма квадратов разницы. sum


так и считал но где ошибка, безусловно в чем-то промахнулся не понимаю в чем?

 
sig volt:

так и считал но где ошибка, безусловно в чем-то промахнулся не понимаю в чем?

в коде программы делится на "DeviationsPeriod", а тут на "n-1"

Как я понимаю, n и есть DeviationsPeriod, т.е. вычитать 1 не надо.

 
PapaYozh:

в коде программы делится на "DeviationsPeriod", а тут на "n-1"

Как я понимаю, n и есть DeviationsPeriod, т.е. вычитать 1 не надо.

согласен пробовал и так и этак при периоде среднего в 100 этим можно пренебречь

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