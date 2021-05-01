Перевод формулы из mql5 - страница 3

Новый комментарий
 
sig volt:


ДНЕВНОЙ ГРАФИК ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ РЕЗУЛЬТАТ

Посмотрире на свои цифры в файле и разберитесь с ними.

Как может число 0.060188624 при делении на 100 (или 99) привести к результату 0.024656964

???

 
sig volt:

вот исходник расширение только поменять с txt на xlsx

нормальный такой подход... вы мне з/п платить будете?

 
PapaYozh:

нормальный такой подход... вы мне з/п платить будете?

Извининте если заняты, то можете не отписывать полагал что вы понимаете тему и это вас не затруднит, видимо ошибся

123
Новый комментарий