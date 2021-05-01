Перевод формулы из mql5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ДНЕВНОЙ ГРАФИК ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ РЕЗУЛЬТАТ
Посмотрире на свои цифры в файле и разберитесь с ними.
Как может число 0.060188624 при делении на 100 (или 99) привести к результату 0.024656964
???
вот исходник расширение только поменять с txt на xlsx
нормальный такой подход... вы мне з/п платить будете?
нормальный такой подход... вы мне з/п платить будете?
Извининте если заняты, то можете не отписывать полагал что вы понимаете тему и это вас не затруднит, видимо ошибся