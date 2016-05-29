Индикаторы: Ozymandias v2
Опция MTF не работает...
Поставил на D1 и на Н1 с выбранным ТФ - D1
И сравнил...
Вот, пожалуйста, версия "mtf-ozy.mq4" с другим алгоритмом расчёта
В настройках: вводим имя индюка (по умолчанию уже прописано)
Выбираем таймфрейм: от 0 до 43200 по желанию,
//| mtf-ozy.mq4 |
//| Copyright 2014, GoldenMoney Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2014, GoldenMoney Software Corp."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 MediumSeaGreen
#property indicator_color2 IndianRed
#property indicator_color3 MediumSeaGreen
#property indicator_color4 IndianRed
extern int TimeFrame=0;
extern string IndicatorName="ozymandias_v2";
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];
string TimeFrameStr;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,STYLE_DASHDOT);
SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);
SetIndexStyle(3,DRAW_LINE,STYLE_DASHDOT);
SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);
switch(TimeFrame)
{
case 0 : TimeFrameStr="PERIOD_CURRENT"; break;
case 1 : TimeFrameStr="PERIOD_M1"; break;
case 5 : TimeFrameStr="PERIOD_M5"; break;
case 15 : TimeFrameStr="PERIOD_M15"; break;
case 30 : TimeFrameStr="PERIOD_M30"; break;
case 60 : TimeFrameStr="PERIOD_H1"; break;
case 240 : TimeFrameStr="PERIOD_H4"; break;
case 1440 : TimeFrameStr="PERIOD_D1"; break;
case 10080 : TimeFrameStr="PERIOD_W1"; break;
case 43200 : TimeFrameStr="PERIOD_MN1"; break;
// default : TimeFrameStr="Current Timeframe";
}
IndicatorShortName("MTF_Ozymandias ("+TimeFrameStr+")");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
datetime TimeArray[];
int i,limit,y=0,counted_bars=prev_calculated;
ArrayCopySeries(TimeArray,MODE_TIME,NULL,TimeFrame);
limit=Bars-prev_calculated;
for(i=0,y=0;i<limit;i++)
{
if(Time[i]<TimeArray[y]) y++;
ExtMapBuffer1[i]=iCustom(NULL,TimeFrame,IndicatorName,0,y);
ExtMapBuffer2[i]=iCustom(NULL,TimeFrame,IndicatorName,1,y);
ExtMapBuffer3[i]=iCustom(NULL,TimeFrame,IndicatorName,2,y);
ExtMapBuffer4[i]=iCustom(NULL,TimeFrame,IndicatorName,3,y);
}
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Вот версия для отрисовки гистограммы:
//| mtf-ozy.mq4 |
//| Copyright 2014, GoldenMoney Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2014, GoldenMoney Software Corp."
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 MediumSeaGreen
#property indicator_color2 IndianRed
#property indicator_maximum 1
#property indicator_minimum 0
extern int TimeFrame=0;
extern string IndicatorName="ozymandias_v2";
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
/*double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];*/
string TimeFrameStr;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
switch(TimeFrame)
{
case 0 : TimeFrameStr="PERIOD_CURRENT"; break;
case 1 : TimeFrameStr="PERIOD_M1"; break;
case 5 : TimeFrameStr="PERIOD_M5"; break;
case 15 : TimeFrameStr="PERIOD_M15"; break;
case 30 : TimeFrameStr="PERIOD_M30"; break;
case 60 : TimeFrameStr="PERIOD_H1"; break;
case 240 : TimeFrameStr="PERIOD_H4"; break;
case 1440 : TimeFrameStr="PERIOD_D1"; break;
case 10080 : TimeFrameStr="PERIOD_W1"; break;
case 43200 : TimeFrameStr="PERIOD_MN1"; break;
}
IndicatorShortName("MTF_Ozymandias ("+TimeFrameStr+")");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
datetime TimeArray[];
int i,limit,y=0,counted_bars=prev_calculated;
ArrayCopySeries(TimeArray,MODE_TIME,NULL,TimeFrame);
limit=Bars-prev_calculated;
for(i=0,y=0;i<limit;i++)
{
if(Time[i]<TimeArray[y]) y++;
ExtMapBuffer1[i]=iCustom(NULL,TimeFrame,IndicatorName,0,y);
ExtMapBuffer2[i]=iCustom(NULL,TimeFrame,IndicatorName,1,y);
}
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Уважаемый GoldnMoney!
Версия для отрисовки гистограммы опаздывает на 1-2 бара по сравнению с обычным Ozimandias.
Нельзя ли добавить в гистограмную версию регулировку чувствительности?
Если получится будет очень здорово.
С наилучшими пожеланиями.
ни как не пойму в чём дело, скачал индикатор, но он не работает, видимо для его работы не хватает ex4 файла, а компелировать не получает, добрые люди, кто сможет помочь?
1) Проверьте путь, по которому размещен файл индикатора. Индикаторы должны быть в папке "каталог_данных_терминала\MQL4\Indicators".
Папку данных терминала можно открыть из меню:
2) Коды можно загружать из терминала, для этого нужно открыть нужный график, перейти во вкладку Библиотека, выбрать нужную программу и указать "Загрузить" в контекстном меню:
Извините, но у меня все эти индикаторы перерисовываются :(
Ozymandias v2:
Модификация известного индикатора Ozymandias.
Автор: Александр