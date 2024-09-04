Индикаторы: Стрелки в MT4 - страница 2
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Здравствуйте.
У меня вставленный в МТ4 индикатор не рисует стрелки.Щелкаю 2 раза кнопкой мыши, нажимаю буквы - ничего нет...
Здравствуйте.
У меня вставленный в МТ4 индикатор не рисует стрелки.Щелкаю 2 раза кнопкой мыши, нажимаю буквы - ничего нет...
Нужно скачать, откомпилировать индикатор и запустить на графике. Только уже потом, когда индикатор будет прикреплён графику пытаться рисовать стрелки. Иначе исход будет не определён.
Как сделать, чтобы стрелка на конце была бы той же толщины или толще чем линия???
Вы нарушаете правила форума.
Как сделать, чтобы стрелка на конце была бы той же толщины или толще чем линия???
В этой версии никак.
Скомпелировал. На М5 рисует стрелку на Н1 нет!!!!
Надо смотреть. Так трудно сказать почему у Вас на Н1 не рисует.
Вы нарушаете правила форума.
Какие правила?
Поясните, пожалуйста, для чего параметр Key Change Draw Top/Back?
Поясните, пожалуйста, для чего параметр Key Change Draw Top/Back?
Он отвечает за отображение наконечника стрелы. Если наконечник стрелки нарисован вне свечей/баров, то изменение этого параметра не будет играть роли. Если наконечник нарисован на свечах/барах, то он будет рисоваться либо поверх свечами/барами либо под ними.