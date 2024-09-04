Индикаторы: Стрелки в MT4
2021.04.08 10:22:04.692 Arrow EURUSD,H1: array out of range in 'Arrow.mq4' (83,49)
Sergey Likho:
Спасибо большое. Остался какой-то мусор. Там вообще нет никаких массивов. Исправил и перезалил.
Спасибо огромное. Если будут замечания пишите.
Спасибо!
Вот, ещё бы % добавить (изменение цены от начало до конца стрелки) цены бы не было.Своего рода стрелка-линейка будет )
Bonja:
Спасибо!
Вот, ещё бы % добавить (изменение цены от начало до конца стрелки) цены бы не было.Своего рода стрелка-линейка будет )
Нарисуйте как Вы это видите.
Bonja:Картинки вставляются при помощи кнопки или прикрепляются при помощи кнопки .
Например так
***Что бы подписывало на конце стрелки %-е изменение цены (откуда ушла)
Vladimir Karputov:
Картинки вставляются при помощи кнопки или прикрепляются при помощи кнопки .
Картинки вставляются при помощи кнопки или прикрепляются при помощи кнопки .
ок. спасибо! исправлю )
Bonja:
Что бы подписывало на конце стрелки %-е изменение цены (откуда ушла)
Например так
Что бы подписывало на конце стрелки %-е изменение цены (откуда ушла)
Спасибо большое за предложение. Постараюсь сделать. Добавлю по нажатию клавиши вывод соответствующей информации.
Спасибо, дельное предложение. Когда напишу и перезалью, дам Вам знать в личку.
Здравствуйте! Скачала, а как его теперь вставить в МТ4?
lady_li:
Здравствуйте! Скачала, а как его теперь вставить в МТ4?
Здравствуйте! Скачала, а как его теперь вставить в МТ4?
https://www.youtube.com/watch?v=rB0-AFi8wYM
Как установить индикатор в торговую платформу МТ4 и МТ5
- 2016.08.15
- www.youtube.com
В этом видео вы увидите как нужно устанавливать индикаторы в торговую платформу МТ4 И МТ5.Вы также можете ознакомиться с торговыми стратегиями и другими мате...
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Стрелки в MT4:
Рисование стрелок в MT4
Автор: ROMAN KIVERIN