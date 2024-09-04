Индикаторы: Стрелки в MT4

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Стрелки в MT4:

Рисование стрелок в MT4

Стрелки в MT4

Автор: ROMAN KIVERIN

  
2021.04.08 10:22:04.692 Arrow EURUSD,H1: array out of range in 'Arrow.mq4' (83,49)

 
Sergey Likho:

Спасибо большое. Остался какой-то мусор. Там вообще нет никаких массивов. Исправил и перезалил.

Спасибо огромное. Если будут замечания пишите.

 

Спасибо!

Вот, ещё бы % добавить (изменение цены от начало до конца стрелки) цены бы не было.

Своего рода стрелка-линейка будет )
 
Bonja:

Спасибо!

Вот, ещё бы % добавить (изменение цены от начало до конца стрелки) цены бы не было.

Своего рода стрелка-линейка будет )

Нарисуйте как Вы это видите.

 
ROMAN KIVERIN:

Нарисуйте как Вы это видите.

Например так

пример

Что бы подписывало на конце стрелки %-е изменение цены (откуда ушла)
 
Bonja:

Например так

***

Что бы подписывало на конце стрелки %-е изменение цены (откуда ушла)
Картинки вставляются при помощи кнопки    Image или прикрепляются при помощи кнопки    Attach file ru.
 
Vladimir Karputov:
Картинки вставляются при помощи кнопки     или прикрепляются при помощи кнопки    .

ок. спасибо! исправлю )

 
Bonja:

Например так


Что бы подписывало на конце стрелки %-е изменение цены (откуда ушла)

Спасибо большое за предложение. Постараюсь сделать. Добавлю по нажатию клавиши вывод соответствующей информации.

Спасибо, дельное предложение. Когда напишу и перезалью, дам Вам знать в личку.

 
Здравствуйте! Скачала, а как его теперь вставить в МТ4?
 
lady_li:
Здравствуйте! Скачала, а как его теперь вставить в МТ4?

https://www.youtube.com/watch?v=rB0-AFi8wYM

Как установить индикатор в торговую платформу МТ4 и МТ5
Как установить индикатор в торговую платформу МТ4 и МТ5
  • 2016.08.15
  • www.youtube.com
В этом видео вы увидите как нужно устанавливать индикаторы в торговую платформу МТ4 И МТ5.Вы также можете ознакомиться с торговыми стратегиями и другими мате...
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