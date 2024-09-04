Индикаторы: Стрелки в MT4 - страница 3

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Еще раз спасибо Роман - лучший индикатор рисования стрелок, который я нашел до сих пор!

ошибка?
- снимаешь голову в OnDeinit?

Вы знаете, я всегда прихожу с предложениями по поводу любых обновлений ;)

1) Возможность заливки стрелки цветом (не только линий)
2) толщина / ширина линий
3) еще один ярлык для удаления всех нарисованных стрелок

Спасибо ;)
 
Jagg:
Еще раз спасибо Роман - лучший индикатор рисования стрелок, который я нашел до сих пор!

ошибка?
- снимаешь голову в OnDeinit?

Вы знаете, я всегда прихожу с предложениями по поводу любых обновлений ;)

1) Возможность заливки стрелки цветом (не только линий)
2) толщина / ширина линий
3) еще один ярлык для удаления всех нарисованных стрелок

Спасибо ;)


Очень дельные предложения. Не знаю только когда смогу подправить. Спасибо.

 
Как можно убрать первое значение?
 
Mikhail Ostashov #:
Как можно убрать первое значение?

Ластиком не пробовали?

 
Alexey Viktorov #:

Ластиком не пробовали?

Нужно чтобы изначально они не появлялись. Но я уже сам справился. Сделал как надо)

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