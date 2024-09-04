Индикаторы: Стрелки в MT4 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ошибка?
- снимаешь голову в OnDeinit?
1) Возможность заливки стрелки цветом (не только линий)
2) толщина / ширина линий
3) еще один ярлык для удаления всех нарисованных стрелок
ошибка?
- снимаешь голову в OnDeinit?
1) Возможность заливки стрелки цветом (не только линий)
2) толщина / ширина линий
3) еще один ярлык для удаления всех нарисованных стрелок
Спасибо ;)
Очень дельные предложения. Не знаю только когда смогу подправить. Спасибо.
Как можно убрать первое значение?
Ластиком не пробовали?
Ластиком не пробовали?
Нужно чтобы изначально они не появлялись. Но я уже сам справился. Сделал как надо)