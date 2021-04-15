Мозги кипят . Нужна шпаргалка . - страница 7

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Насчёт индикатора .Ты открыл какой то   ордер . Вероятность  того  , что  цена пойдёт в твою сторону равна 50 %

Ты закрыл ордер по стоплоссу . Открыл на этой отметке  ЛЮБОЙ ордер . Вероятность того , что ордер  цена   пойдёт в ЛЮБУЮ сторону равна 50 % 

Закрылся ордер по тейкпрофиту . На этой отметке открылся ЛЮБОЙ ордер . Вероятность  того , что цена пойдёт в ЛЮБУЮ  сторону равна 50 %

 
Vladimir:
Если Вы сами не смотрите в лог-файлы терминала, то, пожалуйста, уточню: "на сервер в запросе открытия или закрытия сделки требуемый курс даже не передается".

Лог файл тестера стратегий смотрел . Лог файл  терминала не смотрел . А насчёт    " требуемый курс даже не передаётся " можно  поподробней ? 

 
То есть отдаёт  советник приказ ОТКРЫТЬ ОРДЕР или  ЗАКРЫТЬ  ОРДЕР и...всё ??  По какой там цене откроется  или  закроется   никто не знает ?
 
Zvezdochet:

Насчёт индикатора .Ты открыл какой то   ордер . Вероятность  того  , что  цена пойдёт в твою сторону равна 50 %

Ты закрыл ордер по стоплоссу . Открыл на этой отметке  ЛЮБОЙ ордер . Вероятность того , что ордер  цена   пойдёт в ЛЮБУЮ сторону равна 50 % 

Закрылся ордер по тейкпрофиту . На этой отметке открылся ЛЮБОЙ ордер . Вероятность  того , что цена пойдёт в ЛЮБУЮ  сторону равна 50 %

Магомед, это сильное заблуждение. Ты встал утром, солнышко пригревает, температура воздуха растет. Вот это тред и он надолго

Банкиры встали утром, у них новости и другие соображения, они покупают, цена растет. Вот это тред и он надолго. Посмотри на графики. Тренд то вверх и надолго, то вниз


Смотри!!! Это золото, два месяца тренд был вверх. В любой день покупай и тренд вверх. Ты посмотри сколько пунктов!!! Ну и где твои 50 / 50    Мага!!! Ну до тебя дошло что ли ???

Давай подбирай индикаторы и будем писать робота заодно научу программированию на конкретном денежном примере. только ША - деньги любят тишину. Уходим с форума

Прекрати отвлекаться от денег   сейчас время идет каждый день это потеря денег. Время, которое мы имеем это деньги, которые мы будем иметь. надо заняться превращением времени в деньги

 
Золото  расло на короновирусе и рухнуло   при   сообщении  о   вакцинации  СПУТНИКА я пер этим открыл  лонг по  1950 . слово золото мне НЕ ГОВОРИТЬ !!!
 
Zvezdochet:

Пример  :  Buy 1.20000  sl   1.15000    tp  1.25000

1  ) Какие действия   выполняет  советник  при  достижении  ордером  стоплосса

2  )   Какие действия   выполняет  советник  при  достижении  ордером  тейкпрофита  

Просьба  не писать   ЗАКРЫВАЕТ  .Правильно  будет   будет  отдаёт приказ   брокеру .

а )  И что происходит потом , когда советник отдал  приказ  точно на отметке  ( sl или tp  ) ?

б  )  А что будет  делать  советник  , если  цена перепрыгнет уровень  стоплосса ?

в ) Что будет делать  советник , если  цена перепрыгнет уровень стоплосса ?

г  )  Если   советник  отдал приказ  , а ордер  закрылся   далеко  от    установленных                                         значений ? 

д ) Насколько " далеко " может быть приемлемо ?

конечно закипят, если пытаться советник заставить работать также, как торгуют при ручной торговле
 
Zvezdochet:
То есть отдаёт  советник приказ ОТКРЫТЬ ОРДЕР или  ЗАКРЫТЬ  ОРДЕР и...всё ??  По какой там цене откроется  или  закроется   никто не знает ?

смотря как Вы будете советником добиваться цены, по которой надо открыться/закрыться

читайте про проскальзывание

стопов и тейков тоже оно касается

поэтому при автоматической торговле вместо стопов и тейков, советник принимает решение по алгоритму автора

стопы и тейки в этом случае, как правило, не нужны

 
Renat Akhtyamov:

смотря как Вы будете советником добиваться цены, по которой надо открыться/закрыться

читайте про проскальзывание

стопов и тейков тоже оно касается

поэтому при автоматической торговле вместо стопов и тейков, советник принимает решение по алгоритму автора

стопы и тейки в этом случае, как правило, не нужны

На 80 % отгадал  мой алгоритм . 

 
Renat Akhtyamov:
конечно закипят, если пытаться советник заставить работать также, как торгуют при ручной торговле

Интересно  КАК   различаются   открытия вручную и автоматом ??  Если вручную то  ордер  откроется , если автоматом  то советник спросить  : " вы уверены что хотите открыть ?  " " Вы точно уверены что хотите открыть а не закрыть ? " Вы уверены что хотите открыть    Sell а не   Buy ?  "  Ну...тогда понятны различия

 
Zvezdochet:

Интересно  КАК   различаются   открытия вручную и автоматом ??  Если вручную то  ордер  откроется , если автоматом  то советник спросить  : " вы уверены что хотите открыть ?  " " Вы точно уверены что хотите открыть а не закрыть ? " Вы уверены что хотите открыть    Sell а не   Buy ?  "  Ну...тогда понятны различия

советник спрашивать Вас не будет

он выполнит алгоритм автора

можно различить ручные или не ручные: в ручную Вы сможете назначить магик-номер?

или так:


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