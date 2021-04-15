Мозги кипят . Нужна шпаргалка . - страница 7
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Насчёт индикатора .Ты открыл какой то ордер . Вероятность того , что цена пойдёт в твою сторону равна 50 %
Ты закрыл ордер по стоплоссу . Открыл на этой отметке ЛЮБОЙ ордер . Вероятность того , что ордер цена пойдёт в ЛЮБУЮ сторону равна 50 %
Закрылся ордер по тейкпрофиту . На этой отметке открылся ЛЮБОЙ ордер . Вероятность того , что цена пойдёт в ЛЮБУЮ сторону равна 50 %
Если Вы сами не смотрите в лог-файлы терминала, то, пожалуйста, уточню: "на сервер в запросе открытия или закрытия сделки требуемый курс даже не передается".
Лог файл тестера стратегий смотрел . Лог файл терминала не смотрел . А насчёт " требуемый курс даже не передаётся " можно поподробней ?
Насчёт индикатора .Ты открыл какой то ордер . Вероятность того , что цена пойдёт в твою сторону равна 50 %
Ты закрыл ордер по стоплоссу . Открыл на этой отметке ЛЮБОЙ ордер . Вероятность того , что ордер цена пойдёт в ЛЮБУЮ сторону равна 50 %
Закрылся ордер по тейкпрофиту . На этой отметке открылся ЛЮБОЙ ордер . Вероятность того , что цена пойдёт в ЛЮБУЮ сторону равна 50 %
Магомед, это сильное заблуждение. Ты встал утром, солнышко пригревает, температура воздуха растет. Вот это тред и он надолго
Банкиры встали утром, у них новости и другие соображения, они покупают, цена растет. Вот это тред и он надолго. Посмотри на графики. Тренд то вверх и надолго, то вниз
Смотри!!! Это золото, два месяца тренд был вверх. В любой день покупай и тренд вверх. Ты посмотри сколько пунктов!!! Ну и где твои 50 / 50 Мага!!! Ну до тебя дошло что ли ???
Давай подбирай индикаторы и будем писать робота заодно научу программированию на конкретном денежном примере. только ША - деньги любят тишину. Уходим с форума
Прекрати отвлекаться от денег сейчас время идет каждый день это потеря денег. Время, которое мы имеем это деньги, которые мы будем иметь. надо заняться превращением времени в деньги
Пример : Buy 1.20000 sl 1.15000 tp 1.25000
1 ) Какие действия выполняет советник при достижении ордером стоплосса
2 ) Какие действия выполняет советник при достижении ордером тейкпрофита
Просьба не писать ЗАКРЫВАЕТ .Правильно будет будет отдаёт приказ брокеру .
а ) И что происходит потом , когда советник отдал приказ точно на отметке ( sl или tp ) ?
б ) А что будет делать советник , если цена перепрыгнет уровень стоплосса ?
в ) Что будет делать советник , если цена перепрыгнет уровень стоплосса ?
г ) Если советник отдал приказ , а ордер закрылся далеко от установленных значений ?
д ) Насколько " далеко " может быть приемлемо ?
То есть отдаёт советник приказ ОТКРЫТЬ ОРДЕР или ЗАКРЫТЬ ОРДЕР и...всё ?? По какой там цене откроется или закроется никто не знает ?
смотря как Вы будете советником добиваться цены, по которой надо открыться/закрыться
читайте про проскальзывание
стопов и тейков тоже оно касается
поэтому при автоматической торговле вместо стопов и тейков, советник принимает решение по алгоритму автора
стопы и тейки в этом случае, как правило, не нужны
смотря как Вы будете советником добиваться цены, по которой надо открыться/закрыться
читайте про проскальзывание
стопов и тейков тоже оно касается
поэтому при автоматической торговле вместо стопов и тейков, советник принимает решение по алгоритму автора
стопы и тейки в этом случае, как правило, не нужны
На 80 % отгадал мой алгоритм .
конечно закипят, если пытаться советник заставить работать также, как торгуют при ручной торговле
Интересно КАК различаются открытия вручную и автоматом ?? Если вручную то ордер откроется , если автоматом то советник спросить : " вы уверены что хотите открыть ? " " Вы точно уверены что хотите открыть а не закрыть ? " Вы уверены что хотите открыть Sell а не Buy ? " Ну...тогда понятны различия
Интересно КАК различаются открытия вручную и автоматом ?? Если вручную то ордер откроется , если автоматом то советник спросить : " вы уверены что хотите открыть ? " " Вы точно уверены что хотите открыть а не закрыть ? " Вы уверены что хотите открыть Sell а не Buy ? " Ну...тогда понятны различия
советник спрашивать Вас не будет
он выполнит алгоритм автора
можно различить ручные или не ручные: в ручную Вы сможете назначить магик-номер?
или так: