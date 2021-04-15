Мозги кипят . Нужна шпаргалка . - страница 6
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Вы говорите про ОТКРЫТИЕ ордера . Есть на ECN instant есть на NANO market instant execution . А я говорю про ЗАКРЫТИЕ ордера . При положенном 100 пп тейка советник закрывает 50 пп .
Мага! Ты на демо пробовал или в тестере? Это большая разница... И потом, а что тебя огорчает? В два раза дольше первый зеленый лимон будешь щелкать... Подумаешь!!!
Это какой-то бред или взаимонепонимание.
Читайте ранее я скопировал суда АРГУМЕНТЫ программиста
Мага! Ты на демо пробовал или в тестере? Это большая разница... И потом, а что тебя огорчает? В два раза дольше первый зеленый лимон будешь щелкать... Подумаешь!!!
Костя ! Наверное ты прав !
А вот тут похоже на классику: "Без внятного ТЗ результат - ХЗ".
Как мне в ТЗ сказать ПО ДРУГОМУ следующие фразы : " Ордера открываются с шагом , заданным в настройках . Ордер закрывается по стоплоссу , заданному в настройках . Ордер закрывается по тейкпрофиту , заданному в настройках " . Да вообще ЧТО меняет перестановка слов ? Программист взялся - значит понял . Уточняющие вопросы были заданы и я ответил . Согласовали ТЗ . Какие ко МНЕ претензии ?
Костя , насчёт торговли по индикатору . Прилагаю скриншот . индикатор показал , что надо КУПИТЬ по 10 000 руб товарный фьючерс на зерно . Замем индикатор показал , что надо ПРОДАТЬ товарный фьючерс на зерно по 20 000 рублей . Замечательный индикатор !! Но...есть маленький ( как хвостик эрдельтерьера , нюанс . по 10 000 рублей тебе , Костя , должен кто то ПРОДАТЬ , а по 20 000 рублей кто то должен у тебя КУПИТЬ . Имея на руках такой индикатор те , кто ПРОДАВАЛИ по 10 000 рублей будут ждать , когда индикатор покажет 20 000 . А те кто ПОКУПАЛИ по 20 000 рублей . будут ждать , когда индикатор покажет 10 000 рублей . вопрос к тебя , Костя : " У кого ты будешь покупать по 10 000 рублей и кому будешь продавать по 20 000 рублей ?
вы меня удивляете своими вопросами.
Вы говорите про ОТКРЫТИЕ ордера . Есть на ECN instant есть на NANO market instant execution . А я говорю про ЗАКРЫТИЕ ордера . При положенном 100 пп тейка советник закрывает 50 пп .
Костя , насчёт торговли по индикатору . Прилагаю скриншот . индикатор показал , что надо КУПИТЬ по 10 000 руб товарный фьючерс на зерно . Замем индикатор показал , что надо ПРОДАТЬ товарный фьючерс на зерно по 20 000 рублей . Замечательный индикатор !! Но...есть маленький ( как хвостик эрдельтерьера , нюанс . по 10 000 рублей тебе , Костя , должен кто то ПРОДАТЬ , а по 20 000 рублей кто то должен у тебя КУПИТЬ . Имея на руках такой индикатор те , кто ПРОДАВАЛИ по 10 000 рублей будут ждать , когда индикатор покажет 20 000 . А те кто ПОКУПАЛИ по 20 000 рублей . будут ждать , когда индикатор покажет 10 000 рублей . вопрос к тебя , Костя : " У кого ты будешь покупать по 10 000 рублей и кому будешь продавать по 20 000 рублей ?
Магомед! Ты что думаешь индикатор на свете один? Их тысячи!!! и толковых из них всего сотня. Да еще параметры надо под валютную пару подобрать, потом другой индикатор - разрешающий и третий - подтверждающий. Вот тогда получится стратегия. И только после этого мы с тобой напишем робота. Заодно обучу тебя программированию.
Но сначала ответь по писменности:
вы меня удивляете своими вопросами.
Это Косте я вопрос задавал : " Назначение в MQL двойного слэша ? " Костя ответил : " Комментарии " . Я задал следующий вопрос : " Чьи комментарии ?? " Костя сказал : " Твои ". Я спросил : " Какие именно комментарии мне обозначать двойным слэшем // ?? Костя сказал : " ЛЮБЫЕ " . Я думаю , замечтательно ! Привожу пример ЛЮБЫХ моих комментариев обозначенных двойным слэшем //:
// означает Открыт ордер
// означает Ордеру присвоен стоплосс
// означает Ордеру присвоен тейкпрофит
// означает Ордер закрылся по стоплоссу
// означает Ордер закрылся по тейкпрофиту
Хочу обратить внимание , что ДО слэша никаких записей нет .
Магомед! Ты что думаешь индикатор на свете один? Их тысячи!!! и толковых из них всего сотня. Да еще параметры надо под валютную пару подобрать, потом другой индикатор - разрешающий и третий - подтверждающий. Вот тогда получится стратегия. И только после этого мы с тобой напишем робота. Заодно обучу тебя программированию.
Но сначала ответь по писменности:
Я тебе ответил по письменности : " Кроме палочки другие символы НЕ применяются . Соответственно НИЧЕГО не будет понятно "