Мозги кипят . Нужна шпаргалка . - страница 6

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Zvezdochet:

Вы  говорите про   ОТКРЫТИЕ  ордера  . Есть  на  ECN  instant  есть  на NANO  market   instant  execution  .   А я говорю  про   ЗАКРЫТИЕ  ордера . При положенном 100 пп  тейка  советник закрывает  50 пп .

Мага! Ты на демо пробовал или в тестере? Это большая разница... И потом, а что тебя огорчает? В два раза дольше первый зеленый лимон будешь щелкать... Подумаешь!!!

 
JRandomTrader:

Это какой-то бред или взаимонепонимание.

Читайте ранее   я скопировал суда   АРГУМЕНТЫ   программиста

 
Konstantin Erin:

Мага! Ты на демо пробовал или в тестере? Это большая разница... И потом, а что тебя огорчает? В два раза дольше первый зеленый лимон будешь щелкать... Подумаешь!!!

Костя ! Наверное ты прав !

 
JRandomTrader:

А вот тут похоже на классику: "Без внятного ТЗ результат - ХЗ".

Как   мне  в  ТЗ   сказать  ПО  ДРУГОМУ  следующие фразы : "   Ордера  открываются  с шагом   ,    заданным  в настройках .  Ордер закрывается  по  стоплоссу  ,   заданному в настройках .  Ордер  закрывается    по тейкпрофиту   ,  заданному  в настройках " . Да вообще ЧТО  меняет  перестановка слов ? Программист  взялся - значит понял . Уточняющие вопросы были заданы и я ответил . Согласовали ТЗ . Какие ко  МНЕ претензии  ? 

 
Костя , насчёт  торговли  по  индикатору . Прилагаю  скриншот  . индикатор   показал , что  надо  КУПИТЬ   по   10  000 руб  товарный фьючерс на зерно . Замем индикатор  показал , что  надо  ПРОДАТЬ  товарный фьючерс  на зерно  по  20 000 рублей . Замечательный индикатор !!  Но...есть  маленький ( как хвостик  эрдельтерьера , нюанс . по   10 000  рублей тебе , Костя , должен кто то  ПРОДАТЬ , а по  20 000  рублей кто то должен  у тебя КУПИТЬ . Имея на руках  такой индикатор  те , кто ПРОДАВАЛИ  по  10  000  рублей будут   ждать  , когда   индикатор  покажет  20  000  . А те кто ПОКУПАЛИ по  20 000  рублей . будут ждать , когда индикатор  покажет  10  000 рублей . вопрос к тебя , Костя : " У  кого  ты будешь  покупать по 10 000  рублей и кому будешь   продавать по 20 000 рублей ? 
 
Zvezdochet:
Костя , насчёт  торговли  по  индикатору . Прилагаю  скриншот  . индикатор   показал , что  надо  КУПИТЬ   по   10  000 руб  товарный фьючерс на зерно . Замем индикатор  показал , что  надо  ПРОДАТЬ  товарный фьючерс  на зерно  по  20 000 рублей . Замечательный индикатор !!  Но...есть  маленький ( как хвостик  эрдельтерьера , нюанс . по   10 000  рублей тебе , Костя , должен кто то  ПРОДАТЬ , а по  20 000  рублей кто то должен  у тебя КУПИТЬ . Имея на руках  такой индикатор  те , кто ПРОДАВАЛИ  по  10  000  рублей будут   ждать  , когда   индикатор  покажет  20  000  . А те кто ПОКУПАЛИ по  20 000  рублей . будут ждать , когда индикатор  покажет  10  000 рублей . вопрос к тебя , Костя : " У  кого  ты будешь  покупать по 10 000  рублей и кому будешь   продавать по 20 000 рублей ? 

вы меня удивляете своими вопросами.

 
Zvezdochet:

Вы  говорите про   ОТКРЫТИЕ  ордера  . Есть  на  ECN  instant  есть  на NANO  market   instant  execution  .   А я говорю  про   ЗАКРЫТИЕ  ордера . При положенном 100 пп  тейка  советник закрывает  50 пп .

Если Вы сами не смотрите в лог-файлы терминала, то, пожалуйста, уточню: "на сервер в запросе открытия или закрытия сделки требуемый курс даже не передается".
 
Zvezdochet:
Костя , насчёт  торговли  по  индикатору . Прилагаю  скриншот  . индикатор   показал , что  надо  КУПИТЬ   по   10  000 руб  товарный фьючерс на зерно . Замем индикатор  показал , что  надо  ПРОДАТЬ  товарный фьючерс  на зерно  по  20 000 рублей . Замечательный индикатор !!  Но...есть  маленький ( как хвостик  эрдельтерьера , нюанс . по   10 000  рублей тебе , Костя , должен кто то  ПРОДАТЬ , а по  20 000  рублей кто то должен  у тебя КУПИТЬ . Имея на руках  такой индикатор  те , кто ПРОДАВАЛИ  по  10  000  рублей будут   ждать  , когда   индикатор  покажет  20  000  . А те кто ПОКУПАЛИ по  20 000  рублей . будут ждать , когда индикатор  покажет  10  000 рублей . вопрос к тебя , Костя : " У  кого  ты будешь  покупать по 10 000  рублей и кому будешь   продавать по 20 000 рублей ? 

Магомед! Ты что думаешь индикатор на свете один? Их тысячи!!! и толковых из них всего сотня. Да еще параметры надо под валютную пару подобрать, потом другой индикатор - разрешающий и третий - подтверждающий. Вот тогда получится стратегия. И только после этого мы с тобой напишем робота. Заодно обучу тебя программированию.


Но сначала ответь по писменности:

там часто | стоит...  А если вместо | поставить ! что будет?
А если поставить сразу три | то есть |||
А если три восклицательных знака !!! поставить?
А если две палки и еще два восклицательных знака ||!! что будет?
А если после каждой буквы | ставить?
А если вместо них ставить @ или # или % или & что будет?
 
Vitali Kadel:

вы меня удивляете своими вопросами.

Это  Косте  я вопрос задавал  : " Назначение в   MQL двойного слэша ? " Костя  ответил : " Комментарии  " . Я задал  следующий вопрос : " Чьи комментарии ?? " Костя сказал : " Твои  ". Я спросил : " Какие именно   комментарии  мне  обозначать  двойным  слэшем // ??  Костя сказал  : " ЛЮБЫЕ " . Я думаю , замечтательно ! Привожу пример ЛЮБЫХ  моих  комментариев  обозначенных  двойным слэшем //:

// означает Открыт ордер 

//  означает Ордеру присвоен  стоплосс 

// означает  Ордеру  присвоен  тейкпрофит  

// означает  Ордер  закрылся по стоплоссу  

//  означает  Ордер  закрылся по тейкпрофиту

Хочу обратить внимание , что ДО слэша никаких записей нет .

 
Konstantin Erin:

Магомед! Ты что думаешь индикатор на свете один? Их тысячи!!! и толковых из них всего сотня. Да еще параметры надо под валютную пару подобрать, потом другой индикатор - разрешающий и третий - подтверждающий. Вот тогда получится стратегия. И только после этого мы с тобой напишем робота. Заодно обучу тебя программированию.


Но сначала ответь по писменности:

там часто | стоит...  А если вместо | поставить ! что будет?
А если поставить сразу три | то есть |||
А если три восклицательных знака !!! поставить?
А если две палки и еще два восклицательных знака ||!! что будет?
А если после каждой буквы | ставить?
А если вместо них ставить @ или # или % или & что будет?

Я тебе ответил по письменности : " Кроме  палочки другие символы  НЕ применяются . Соответственно   НИЧЕГО  не будет   понятно "

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