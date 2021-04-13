Графики Цветные, предустановленные и как Сохранить настройки графиков.
- www.metatrader5.com
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1. Как настроить в MT 5, чтобы все новые графики открывались с моими предустановками (цветный, осцляторы и т.д.) ?
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Настройте на графике все индикаторы, назначьте все цвета графика и после этого правый клик на графике и
а имя шаблона задайте как 'default.tpl'.
После этого все вновь открываемые (вручную) графики будут иметь Ваш настроенный вид.
Спаси за ответ на первый вопрос, помогло,
2. На второй вопрос, подскажите пожалуйста ?
3. Появился третий вопрос: Как на MAC OS, если открепил окно например (Обзор рынка"Валютные пары"), закрепить его обратно
Как в прикрепленном файле (окно закрепить "Обзор рынка" так же как окно "навигатор")
2. Если закрыть график нажав на крестик, то потеряются все уровни, которые я рисовал и ..., как этого избежать возможно ли как то сохранять все что помечал на графиках ?
После закрытия графика его можно восстановить: Файл - Открыть удаленный.
Спаси за ответ на первый вопрос, помогло,
2. На второй вопрос, подскажите пожалуйста ?
3. Появился третий вопрос: Как на MAC OS, если открепил окно например (Обзор рынка"Валютные пары"), закрепить его обратно
Как в прикрепленном файле (окно закрепить "Обзор рынка" так же как окно "навигатор")
Легким движением руки ))
Кликабельно.
Наверно в Windows так и есть, а на маке при двойном клике, окно на мгновение раскрывается на весь экран,
а потом сворачивается до прежних размеров, открепив таким образом окно не как не могу вернуть на место :(
MetaTrader это "родное, нативное" windows-приложение. Частенько вижу вопросы по терминалу от владельцев Linux, OSX. Предлагаю два решения:
- установить виртуальную машину с Windows-10 (можно будет легко переключаться)
- торговать с веб терминала
Наверно в Windows так и есть, а на маке при двойном клике, окно на мгновение раскрывается на весь экран,
а потом сворачивается до прежних размеров, открепив таким образом окно не как не могу вернуть на место :(
MetaTrader это "родное, нативное" windows-приложение. Частенько вижу вопросы по терминалу от владельцев Linux, OSX. Предлагаю два решения:
- установить виртуальную машину с Windows-10 (можно будет легко переключаться)
- торговать с веб терминала
Терминал именно для того и ставится под Linux, чтобы с виндой не иметь дела.
Не надо дважды кликать, нажмите один раз, зажмите М1 и тащите окно куда надо.
Что это за кнопка М1 ?
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Добрый день!
Простите за глупый вопрос, возможно он уже был, но форум не удобен для поиска.
1. Как настроить в MT 5, чтобы все новые графики открывались с моими предустановками (цветный, осцляторы и т.д.) ?
2. Если закрыть график нажав на крестик, то потеряются все уровни, которые я рисовал и ..., как этого избежать возможно ли как то сохранять все что помечал на графиках ?