Графики Цветные, предустановленные и как Сохранить настройки графиков.

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Добрый день! 

 

     Простите за глупый вопрос, возможно он уже был, но форум не удобен для поиска. 

    1. Как настроить в MT 5, чтобы все новые графики открывались с моими предустановками (цветный, осцляторы и т.д.) ?

    2. Если закрыть график нажав на крестик, то потеряются все уровни, которые я рисовал  и ..., как этого избежать возможно ли как то сохранять все что помечал на графиках ? 

 
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/charts_advanced/templates_profiles
Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Справка по MetaTrader 5
Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Шаблоном называется набор настроек окна графика, который можно применить для других графиков. В шаблонах запоминаются: тип и цвет графика; цветовая...
 
AniKmax:

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    1. Как настроить в MT 5, чтобы все новые графики открывались с моими предустановками (цветный, осцляторы и т.д.) ?

***

Настройте на графике все индикаторы, назначьте все цвета графика и после этого правый клик на графике и 

а имя шаблона задайте как 'default.tpl'.


После этого все вновь открываемые (вручную) графики будут иметь Ваш настроенный вид.

 

Спаси за ответ на первый вопрос, помогло,


2. На второй вопрос, подскажите пожалуйста ?

3. Появился третий вопрос: Как на MAC OS, если открепил окно например (Обзор рынка"Валютные пары"), закрепить его обратно

            Как в прикрепленном файле (окно закрепить "Обзор рынка" так же как окно "навигатор")

 
AniKmax:

    2. Если закрыть график нажав на крестик, то потеряются все уровни, которые я рисовал  и ..., как этого избежать возможно ли как то сохранять все что помечал на графиках ? 

После закрытия графика его можно восстановить: Файл - Открыть удаленный.

 
AniKmax:

Спаси за ответ на первый вопрос, помогло,


2. На второй вопрос, подскажите пожалуйста ?

3. Появился третий вопрос: Как на MAC OS, если открепил окно например (Обзор рынка"Валютные пары"), закрепить его обратно

            Как в прикрепленном файле (окно закрепить "Обзор рынка" так же как окно "навигатор")

Легким движением руки ))

Кликабельно.

 

Наверно в Windows так и есть, а на маке при двойном клике, окно на мгновение раскрывается на весь экран,

а потом сворачивается до прежних размеров, открепив таким образом окно не как не могу вернуть на место :( 

 

MetaTrader это "родное, нативное" windows-приложение. Частенько вижу вопросы по терминалу от владельцев Linux, OSX. Предлагаю два решения:

  • установить виртуальную машину с Windows-10 (можно будет легко переключаться)
  • торговать с веб терминала
 
AniKmax:

Наверно в Windows так и есть, а на маке при двойном клике, окно на мгновение раскрывается на весь экран,

а потом сворачивается до прежних размеров, открепив таким образом окно не как не могу вернуть на место :( 

Не надо дважды кликать, нажмите один раз, зажмите М1 и тащите окно куда надо.
 
Malik Arykov:

MetaTrader это "родное, нативное" windows-приложение. Частенько вижу вопросы по терминалу от владельцев Linux, OSX. Предлагаю два решения:

  • установить виртуальную машину с Windows-10 (можно будет легко переключаться)
  • торговать с веб терминала

Терминал именно для того и ставится под Linux, чтобы с виндой не иметь дела.

 
vladavd:
Не надо дважды кликать, нажмите один раз, зажмите М1 и тащите окно куда надо.

Что это за кнопка М1 ?

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