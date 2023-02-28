Сервис сигналы - страница 3
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Ну написано, что сигналы копируются при исполнении. Отложка переходит в рыночный при исполнении. Автор сигнал может у себя хоть 100500 отложек поставить, но они не перейдут к подписщику и это правильно. Перейдет только рыночная позиция.
Правильно, но подписчик при этом(отложках) всегда попадает на спред и это надо учитывать.
Правильно, но подписчик при этом(отложках) всегда попадает на спред и это надо учитывать.
А что на отложках на кухнях будто спреда нет? При идеальном исполнении открываться должно одинаково у двух участников.
А что на отложках на кухнях будто спреда нет? При идеальном исполнении открываться должно одинаково у двух участников.
Я смотрю со своей колокольни, сужу по биржевой торговле, но для моего случая сигналы ещё менее пригодны, из-за постоянных самопроизвольных сделок типа баланс - как бы пополнений и списаний.
Я смотрю со своей колокольни, сужу по биржевой торговле, но для моего случая сигналы ещё менее пригодны, из-за постоянных самопроизвольных сделок типа баланс - как бы пополнений и списаний.
Ну, для биржи да, я так понимаю и у автоследования такая же ситуация, возможно, что там задержки даже больше.
Добрый вечер! Кто-нибудь знает что будет если подписаться с депозитом в рублях на сигнал с депозитом в USD, и что значит - будет использовано соотношение 1:1 ?
1:1 - это по процентам или это когда сигнал заработает 1 доллар - у меня на счете будет 1 рубль ? Даже если мой депозит в рублях будет больше чем депозит сигнала ?
Добрый вечер! Кто-нибудь знает что будет если подписаться с депозитом в рублях на сигнал с депозитом в USD, и что значит - будет использовано соотношение 1:1 ?
1:1 - это по процентам или это когда сигнал заработает 1 доллар - у меня на счете будет 1 рубль ? Даже если мой депозит в рублях будет больше чем депозит сигнала ?
Управление средствами или как выбрать объем сделки?