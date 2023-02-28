Сервис сигналы - страница 3

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Volodymyr Zubov #:
Ну написано, что сигналы копируются при исполнении. Отложка переходит в рыночный при исполнении. Автор сигнал может у себя хоть 100500 отложек поставить, но они не перейдут к подписщику и это правильно. Перейдет только рыночная позиция.

Правильно, но подписчик при этом(отложках) всегда попадает на спред и это надо учитывать.

 
JRandomTrader #:

Правильно, но подписчик при этом(отложках) всегда попадает на спред и это надо учитывать.

А что на отложках на кухнях будто спреда нет? При идеальном исполнении открываться должно одинаково у двух участников.

 
Aleksey Vyazmikin #:

А что на отложках на кухнях будто спреда нет? При идеальном исполнении открываться должно одинаково у двух участников.

Я смотрю со своей колокольни, сужу по биржевой торговле, но для моего случая сигналы ещё менее пригодны, из-за постоянных самопроизвольных сделок типа баланс - как бы пополнений и списаний.

 
JRandomTrader #:

Я смотрю со своей колокольни, сужу по биржевой торговле, но для моего случая сигналы ещё менее пригодны, из-за постоянных самопроизвольных сделок типа баланс - как бы пополнений и списаний.

Ну, для биржи да, я так понимаю и у автоследования такая же ситуация, возможно, что там задержки даже больше.

 
И всё таки раз уж подписчики мучаются с проскальзыванием, то может есть смысл сделать отложенные ордера  копируемыми. А чтобы не засорять подписчика излишними отложками предлагаю, чтобы система копировала отложки на счёт подписчика при подходе цены пунктов на 10...20. И обязательно должна быть система автоматического удаления скопированных отложек у подписчика, например по истечению суток. Если это все вообще возможно запрограммировать.
 
Кажется что сервис с сигналами медленно умирает или уже умер.. Совершенно нет подписчиков даже на хороших по статистике сигналах. Раньше как не глянешь - чуть ли не тысячами подписывались на сигналы, сейчас максимум сотня-две подписчиков.
 

Добрый вечер! Кто-нибудь знает что будет если подписаться с депозитом в рублях на сигнал с депозитом в USD, и что значит - будет использовано соотношение 1:1 ?

1:1 - это по процентам или это когда сигнал заработает 1 доллар - у меня на счете будет 1 рубль ? Даже если мой депозит в рублях будет больше чем депозит сигнала ?

 
Dmitrii Belogortsev #:

Добрый вечер! Кто-нибудь знает что будет если подписаться с депозитом в рублях на сигнал с депозитом в USD, и что значит - будет использовано соотношение 1:1 ?

1:1 - это по процентам или это когда сигнал заработает 1 доллар - у меня на счете будет 1 рубль ? Даже если мой депозит в рублях будет больше чем депозит сигнала ?

Может тут имеется в виду то, что это влияет на автоматический расчет лота для подписчика, по аналогии с долларом-евро как в этом примере из статьи:
Управление средствами или как выбрать объем сделки?
Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Торговые сигналы MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - это сервис, позволяющий трейдерам копировать торговые операции поставщика сигналов. Нашей целью было создание нового массового сервиса, который защищает подписчиков и избавляет их от излишних расходов.
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