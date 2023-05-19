Индикаторы: Boa

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Boa:

Индикатор направления тренда.

Boa

Автор: Iurii Tokman

 
Откуда формула расчета индикатора ?
Откуда значения коэффициентов ?
 
Значения коэффициентов вынесены в настройки
можно установить какие удобны для торговли
 
Iurii Tokman:
Значения коэффициентов вынесены в настройки
можно установить какие удобны для торговли

К сожалению, Вы не ответили на вопрос.
Формулу индикатора придумали сами ?
Или взяли из другого источника ?
Откуда известно, что она работает и дает результаты в торговле ?

 
MikeZv:

К сожалению, Вы не ответили на вопрос.
Формулу индикатора придумали сами ?
Или взяли из другого источника ?
Откуда известно, что она работает и дает результаты в торговле ?

сами посмотрите формулу, код-же открыт.


отклонение по волатильности (разница high-low ema) от MA.. 

если торгуется от средних, наверное полезная штука. 

PS/ автору - возможно логичнее брать (ma1+ma2)/2.0, иначе линия к low прибивается

 
MikeZv:

К сожалению, Вы не ответили на вопрос.
Формулу индикатора придумали сами ?
Или взяли из другого источника ?
Откуда известно, что она работает и дает результаты в торговле ?

данный индикатор - это пожелание клиента

результаты торговли смотрел у него

система работает

торговлю ведет в двух режимах: на пробой и на отскок
 
MikeZv:

К сожалению, Вы не ответили на вопрос.
Формулу индикатора придумали сами ?
Или взяли из другого источника ?
Откуда известно, что она работает и дает результаты в торговле ?

А с чего Вы решили, что можно вывести (взять откуда-то) формулу,

которая приведет к успешной торговле?

 
Maxim Kuznetsov:

сами посмотрите формулу, код-же открыт.


отклонение по волатильности (разница high-low ema) от MA.. 

если торгуется от средних, наверное полезная штука. 

PS/ автору - возможно логичнее брать (ma1+ma2)/2.0, иначе линия к low прибивается

Максим, спасибо за ответ)
Код я посмотрел, поэтому и возник вопрос - кто её придумал ?
Есть ли под неё какая-то логическая база ?

 
prostotrader:

А с чего Вы решили, что можно вывести (взять откуда-то) формулу,

которая приведет к успешной торговле?

Партия учит, что формулы либо выводятся из логических построений, либо приходят готовыми во сне)
А если формула не приведет к успешной торговле, тогда зачем она и индикатор на её основе)

 
Iurii Tokman:

данный индикатор - это пожелание клиента

результаты торговли смотрел у него

система работает

торговлю ведет в двух режимах: на пробой и на отскок

Юрий, спасибо за исчерпывающий ответ)
Значит формула - плод клиента...

 
MikeZv:

Юрий, спасибо за исчерпывающий ответ)
Значит формула - плод клиента...

да, все согласно тз

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