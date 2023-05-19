Индикаторы: Boa
Откуда значения коэффициентов ?
можно установить какие удобны для торговли
Значения коэффициентов вынесены в настройки
можно установить какие удобны для торговли
К сожалению, Вы не ответили на вопрос.
Формулу индикатора придумали сами ?
Или взяли из другого источника ?
Откуда известно, что она работает и дает результаты в торговле ?
К сожалению, Вы не ответили на вопрос.
Формулу индикатора придумали сами ?
Или взяли из другого источника ?
Откуда известно, что она работает и дает результаты в торговле ?
сами посмотрите формулу, код-же открыт.
отклонение по волатильности (разница high-low ema) от MA..
если торгуется от средних, наверное полезная штука.
PS/ автору - возможно логичнее брать (ma1+ma2)/2.0, иначе линия к low прибивается
К сожалению, Вы не ответили на вопрос.
Формулу индикатора придумали сами ?
Или взяли из другого источника ?
Откуда известно, что она работает и дает результаты в торговле ?
данный индикатор - это пожелание клиента
результаты торговли смотрел у него
система работаетторговлю ведет в двух режимах: на пробой и на отскок
К сожалению, Вы не ответили на вопрос.
Формулу индикатора придумали сами ?
Или взяли из другого источника ?
Откуда известно, что она работает и дает результаты в торговле ?
А с чего Вы решили, что можно вывести (взять откуда-то) формулу,
которая приведет к успешной торговле?
сами посмотрите формулу, код-же открыт.
отклонение по волатильности (разница high-low ema) от MA..
если торгуется от средних, наверное полезная штука.
PS/ автору - возможно логичнее брать (ma1+ma2)/2.0, иначе линия к low прибивается
Максим, спасибо за ответ)
Код я посмотрел, поэтому и возник вопрос - кто её придумал ?
Есть ли под неё какая-то логическая база ?
А с чего Вы решили, что можно вывести (взять откуда-то) формулу,
которая приведет к успешной торговле?
Партия учит, что формулы либо выводятся из логических построений, либо приходят готовыми во сне)
А если формула не приведет к успешной торговле, тогда зачем она и индикатор на её основе)
данный индикатор - это пожелание клиента
результаты торговли смотрел у него
система работаетторговлю ведет в двух режимах: на пробой и на отскок
Юрий, спасибо за исчерпывающий ответ)
Значит формула - плод клиента...
Юрий, спасибо за исчерпывающий ответ)
Значит формула - плод клиента...
да, все согласно тз
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Boa:
Индикатор направления тренда.
Автор: Iurii Tokman