Физический адрес компьютера?
Как вызвать физический адрес компьютера в коде индикатора?
А где "здрасьте"? А где реверансы и книксены? А где "я облазил всё и вся и ничего не нашёл"?
Или Вы полагаете, что общаетесь с роботами?
Я облазил всё и вся и ничего не нашёл.
Как вызвать физический адрес компьютера в коде индикатора?
Здрасьте.
Я облазил всё и вся и ничего не нашёл.
Как вызвать физический адрес компьютера в коде индикатора?
А, соб-но, где лазили то?
Проблема в том, как вызвать это в MQL4 при написании индикатора.
А вы случайно не из Одессы?
Как вызвать физический адрес компьютера в коде индикатора?
Наберите в командной строке ipconfig /all и нажмите Enter. Не забудьте ввести пробел.
Вот эту обведенную фигню и нужно вызвать для использования в коде индикатора.
Юмористы однако. Вот тока по существу никто ничего сказать не может.
Наберите в командной строке ipconfig /all и нажмите Enter. Не забудьте ввести пробел.
Вот эту обведенную фигню и нужно вызвать для использования в коде индикатора.
P.S. Задача может и не столь узкая и не так решаемая.В принципе мне нужен код для привязки индикатора к железу.
Т.е. запрос параметров железа, сравнение с заданным и выдача или не выдача разрешения для работы.
Часть, кроме запроса параметров у меня есть, проблема получить параметры железа.
Если есть что-либо подобное, готов оплатить в разумных пределах.
Возможно решение и не через MAC адрес. Главное, чтобы индикатор проверял комп на предмет заданных параметров.
В принципе мне нужен код для привязки индикатора к железу.
ааа, семен семеныч.
MSDN рулит.
Юмористы однако. Вот тока по существу никто ничего сказать не может.
Наберите в командной строке ipconfig /all и нажмите Enter. Не забудьте ввести пробел.
Вот эту обведенную фигню и нужно вызвать для использования в коде индикатора.
Это не физический адрес компьютера, а мак-адрес сетевого интерфейса. Т.е. если сетевой интерфейс перетащить на другой компьютер, то и мак-адрес перетащится вместе с ним. Я уже не говорю про NAT, где сетевой интерфейс вообще не имеет никакого отношения к хосту (компьютеру), а всего лишь выполняет роль ретранслятора (посредника) в локальной сети.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования