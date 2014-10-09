Физический адрес компьютера?

Как вызвать физический адрес компьютера в коде индикатора?
 
neophyte_2014:
А где "здрасьте"? А где реверансы и книксены? А где "я облазил всё и вся и ничего не нашёл"?

Или Вы полагаете, что общаетесь с роботами?

 
neophyte_2014:
А, соб-но, где лазили то?
 
denkir:
А, соб-но, где лазили то?
Не, ну как определить адрес я знаю.
Проблема в том, как вызвать это в MQL4 при написании индикатора.
А вы случайно не из Одессы?
 
neophyte_2014:
физический адрес компьютера вызвать может ЦРУ либо похожая организация. и вряд ли она будет пользоваться MQL
 
Юмористы однако. Вот тока по существу никто ничего сказать не может.

Наберите в командной строке ipconfig /all и нажмите Enter. Не забудьте ввести пробел.

Вот эту обведенную фигню и нужно вызвать для использования в коде индикатора.

 
neophyte_2014:
Эту фигню (оказывается речь про MAC-адрес, а я сперва думал - про IP) без вызова спец. библиотеки DLL (самопальной или позаимствованной) не получится узнать.
 

P.S. Задача может и не столь узкая и не так решаемая.

В принципе мне нужен код для привязки индикатора к железу.

Т.е. запрос параметров железа, сравнение с заданным и выдача или не выдача разрешения для работы.
Часть, кроме запроса параметров у меня есть, проблема получить параметры железа.
Если есть что-либо подобное, готов оплатить в разумных пределах.

Возможно решение и не через MAC адрес. Главное, чтобы индикатор проверял комп на предмет заданных параметров.
 
neophyte_2014:

В принципе мне нужен код для привязки индикатора к железу.

ааа, семен семеныч.

MSDN рулит.

 
neophyte_2014:
Это не физический адрес компьютера, а мак-адрес сетевого интерфейса. Т.е. если сетевой интерфейс перетащить на другой компьютер, то и мак-адрес перетащится вместе с ним. Я уже не говорю про NAT, где сетевой интерфейс вообще не имеет никакого отношения к хосту (компьютеру), а всего лишь выполняет роль ретранслятора (посредника) в локальной сети.

