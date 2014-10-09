Физический адрес компьютера? - страница 3

Новый комментарий
 
neophyte_2014:

Я не люблю попадать в ситуацию, которую не контролирую, и которую полностью контролируют люди совершенно от меня не зависящие...

Странно это от Вас слышать. Сами собираетесь использовать защиту на уровне 1 класс, 2 четверть, а Маркету не доверяете. 
 
elugovoy:

Интересная тема поднялась. Я, разумеется, сторонник маркета, правда давненько приходилось и самому системы защиты навешивать на mql-программы. Однако у меня вопрос именно по маркету.

Что за крипто-система используется для шифрования продуктов? Соответствует ли ГОСТ? Какова длина ключей? Если действительно криптосистема надежная, то можно было бы описать что она из себя представляет (ни на форуме, ни в статьях таковой информации не нашел).

А так, потенциальный продавец(равно и покупатель) не имеет представления о "надежности" защиты. 

Подозреваю что криптосистема симметрична. Надежность используемой криптосистемы ставлю лично для для себя под сомнение, поскольку нигде алгоритм шифрования не разглашается. В этом вижу не соблюдение одного из главнейших правил - стойкость криптосистемы должна быть обеспечена даже тогда, когда злоумышленнику известно полное ее описание.

 

А о правиле "Не болтай!" слышали?

 

 
C-4:
Странно это от Вас слышать. Сами собираетесь использовать защиту на уровне 1 класс, 2 четверть, а Маркету не доверяете. 
По существу вопроса что-нибудь можете сказать?
 
C-4:

А о правиле "Не болтай!" слышали?

 

Ну это в ветку юмора можете писать.
[Удален]  
neophyte_2014:
По существу вопроса что-нибудь можете сказать?
когда будете покупать следующую машину, обязательно раскурочьте радиоключ, если производитель не приложит к машине подробное описание протокола обмена между машиной и радиоключем!
если вас не устроит метод шифрования обязательно верните машину с претензией
 
IvanIvanov:
когда будете покупать следующую машину, обязательно раскурочьте радиоключ, если производитель не приложит к машине подробное описание протокола обмена между машиной и радиоключем!
если вас не устроит метод шифрования обязательно верните машину с претензией

 Ветку сначала прочитайте, а то как ляпнете...

В вашем примере я и производитель автомобиля, и продавец, а не покупатель.


 

В общем все понятно.
Информации здесь нет и не предвидится. Желающих сделать работу тоже.
 
neophyte_2014:
В общем все понятно.
Информации здесь нет и не предвидится. Желающих сделать работу тоже.
А желающих сделать работу не тут ищут, не в этой веточке. Или уже претендуете на собственный сервис Фриланс?
 
neophyte_2014:

P.S. Задача может и не столь узкая и не так решаемая.

В принципе мне нужен код для привязки индикатора к железу.

Т.е. запрос параметров железа, сравнение с заданным и выдача или не выдача разрешения для работы.
Часть, кроме запроса параметров у меня есть, проблема получить параметры железа.
Если есть что-либо подобное, готов оплатить в разумных пределах.

Возможно решение и не через MAC адрес. Главное, чтобы индикатор проверял комп на предмет заданных параметров.
Посмотрите статью - там есть разные варианты по защите советника... 
 
C-4:
Странно это от Вас слышать. Сами собираетесь использовать защиту на уровне 1 класс...
Уважаемый спец, высказывая столь категоричное мнение его обычно аргументируют, чтобы не быть пустобрехом.

Какие недостатки защиты с привязкой к физическим параметрам компьютера вы усмотрели?

Тем более, что Маркет, на который вы ссылаетесь, делает защиту именно с привязкой к физическим параметрам компьютера.
1234
Новый комментарий