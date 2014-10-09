Физический адрес компьютера? - страница 3
Я не люблю попадать в ситуацию, которую не контролирую, и которую полностью контролируют люди совершенно от меня не зависящие...
Интересная тема поднялась. Я, разумеется, сторонник маркета, правда давненько приходилось и самому системы защиты навешивать на mql-программы. Однако у меня вопрос именно по маркету.
Что за крипто-система используется для шифрования продуктов? Соответствует ли ГОСТ? Какова длина ключей? Если действительно криптосистема надежная, то можно было бы описать что она из себя представляет (ни на форуме, ни в статьях таковой информации не нашел).
А так, потенциальный продавец(равно и покупатель) не имеет представления о "надежности" защиты.
Подозреваю что криптосистема симметрична. Надежность используемой криптосистемы ставлю лично для для себя под сомнение, поскольку нигде алгоритм шифрования не разглашается. В этом вижу не соблюдение одного из главнейших правил - стойкость криптосистемы должна быть обеспечена даже тогда, когда злоумышленнику известно полное ее описание.
А о правиле "Не болтай!" слышали?
Странно это от Вас слышать. Сами собираетесь использовать защиту на уровне 1 класс, 2 четверть, а Маркету не доверяете.
По существу вопроса что-нибудь можете сказать?
когда будете покупать следующую машину, обязательно раскурочьте радиоключ, если производитель не приложит к машине подробное описание протокола обмена между машиной и радиоключем!
Ветку сначала прочитайте, а то как ляпнете...
В вашем примере я и производитель автомобиля, и продавец, а не покупатель.
Информации здесь нет и не предвидится. Желающих сделать работу тоже.
В общем все понятно.
Информации здесь нет и не предвидится. Желающих сделать работу тоже.
P.S. Задача может и не столь узкая и не так решаемая.В принципе мне нужен код для привязки индикатора к железу.
Т.е. запрос параметров железа, сравнение с заданным и выдача или не выдача разрешения для работы.
Часть, кроме запроса параметров у меня есть, проблема получить параметры железа.
Если есть что-либо подобное, готов оплатить в разумных пределах.
Возможно решение и не через MAC адрес. Главное, чтобы индикатор проверял комп на предмет заданных параметров.
Странно это от Вас слышать. Сами собираетесь использовать защиту на уровне 1 класс...
Какие недостатки защиты с привязкой к физическим параметрам компьютера вы усмотрели?Тем более, что Маркет, на который вы ссылаетесь, делает защиту именно с привязкой к физическим параметрам компьютера.