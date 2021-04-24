Подскажите функцию для переключения видимости чарта по ChartID - страница 4
Я делал заказ, нашел баг с CHARTEVENT_OBJECT_DRAG (объект который тащили - типа не существует, его свойства нельзя изменить из обработчика событий)
спросил есть ли этот баг в новом билде - ответили что повторить не смогли.
я заказчику и пишу - чуть-чуть потерпеть надо, всё будет красиво в новом билде.
а оказалось не очень((
Попробуй вот этот код. Объект (любой, где можно изменить цвет) создай вручную:
В общем, проверил на 711 билде в MT4 и на 986 билде в MT5. Работает и там и там. Ты пишешь, что у тебя и в предыдущих билдах не работало и сейчас, в последнем, не работает.
А у заказчика тоже, как я понял, не работает?
Вот видео из MT4:
А чем видео записывали? Себе хочу такое в лукоморье.
в 711 не работает, вот видео (не очень красивое но суть в том что не работает и .)
Касаемо заказчика - у него тоже не работало в 670 билде, касаемо новых билдов - он на связь не выходил еще, хотя я отписался.
Сейчас вот еще одна проблема обнаружилась:
функция ChartHeightInPixelsGet должна вернуть высоту графика иникатора.
По чему то возвращает 0 (но без ошибок GetLastError()) при первом использовании для индикатора в подокне.
Далее при переключении тф все работает нормально и возвращает нужное значение.
Да, на видео видна проблема.
Скачал терминал от MMCIS и убедился, что у меня и в нём работает нормально. )))
Может попробуй переустановить терминал? Мало ли.
Тоже в MT4?
Да, есть такая проблема. Но можно решить. Проявляется только при первом вызове, а далее, если вызвать ещё раз, например из таймера, то всё нормально.
Если же нужно обязательно получить высоту подокна при первом же запросе, то нужно принудительно в OnInit() указать высоту подокна индикатора.
//---
P.S. Но при таком подходе не получается потом изменять высоту подокна вручную. В таком случае нужно разблокировать это "недоразумение". Это делается так. При первом заходе в функцию OnCalculate() нужно указать, например, нулевую высоту для подокна. Подокно останется таким же по высоте, но его уже можно будет изменять вручную.
Вот пример (только для MT4):
//---
Но это всё костыль конечно. Нужно исправлять. ))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
ALXIMIKS, 2014.09.29 22:28
Вернулся к написанию кода советника, который открывает 2 новых чарта
при открытии нового чарта происходит изменения видимого чарта (просто говоря - кидает на тот чарт, что только что открылся)
я же хочу вернуться туда, где я был.
Как узнать ChartID или хендл активного в данный момент чарта, а не там где сидит советник??? (ChartID() не подходит)
Что-то пробовал наугадать с API (GetForegroundWindow, GetWindow, GetTopWindow, GetActiveWindow, GetAncestor) но все безуспешно
Второй вариант решения проблемы в целом - создания чарта с API но без BringWindowToTop, но тоже глухой лес....
Помогите кто в теме. Спасибо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
sanyooooook, 2014.09.30 00:08при открытии нового графика возвращается хендл этого графика. что бы показать нужный график сверху делаем так, соответственно нужно знать хендл
ну и естественно зная значение этого свойства будем знать, поверх всех окон график или нет