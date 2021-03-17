Функция WebRequest возвращает несуществующий HTTP код - страница 2
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Если значение параметра url вставить в адресную строку браузера Google Chrome на этом же компьютере (Windows 7, 32bit), то мы получаем ответ сервера с кодом 401 и текстом {"ok":false,"error_code":401,"description":"Unauthorized"}. Именно этот результат я ожидал получить скриптом. Но почему-то получил ошибку
Попробуйте это на Win7.
А где вы нашли описание ошибки 1001? Я не смог обнаружить её в документации.
В сети, давно, ссылок нет.
Если бы это была блокировка, то, наверное, запрос через браузер тоже бы не прошёл.
Блокировка была в РФ, в других странах нет. Это просто одна из причин. Их может быть много. Например, таймаут. Но Ваших 30 сек должно хватить. У меня выставлено 7 сек (5 не хватало).
Попробуйте это на Win7.
Сделал всё чётко по инструкции, в т.ч. создал новые разделы и параметры в реестре. К сожалению, это не помогло.
Это просто одна из причин. Их может быть много. Например, таймаут. Но Ваших 30 сек должно хватить. У меня выставлено 7 сек (5 не хватало).
Я время не замерял, но по ощущению это происходит практически моментально после запуска. Если делать через WinAPI, то функции InternetAttemptConnect и InternetOpenW отрабатывают нормально, а InternetOpenUrlW завершается с ошибкой 12007 (ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED). А на случай таймаута там вроде бы как другой код ошибки предусмотрен - 12002 (ERROR_INTERNET_TIMEOUT).
К сожалению, я не могу воспользоваться этой рекомендацией вот по этой причине. На другой машине, где установлен Windows Server 2012 R2 x64 и МТ5 build 2815, всё работает нормально.
Уже догадываюсь, какая рекомендация сейчас последует ;)
Но я пишу скрипт не только для себя и не могу предположить, где другие люди будут его запускать.
Видимо, есть что-такое на сервере api.telegram.org, что он не принимает запросы, сделанные через WinAPI из Windows 7 x32. А браузер делает эти запросы как-то по другому. Потому что на другие хосты, в том числе mql5.com, запросы из того же скрипта отправляются и обрабатываются хорошо.
Меняйте операционку и обновляйтесь.
В ближайшее время мы отключим поддержку 32 битных терминалов МТ5 в маркете.
Сделал всё чётко по инструкции, в т.ч. создал новые разделы и параметры в реестре. К сожалению, это не помогло.
Думаю TLS 1.2 не включилась по какой то причине. Проверьте приложением (прикрепил архив).
У меня, к сожалению, не на чем проверить.
Думаю TLS 1.2 не включилась по какой то причине. Проверьте приложением (прикрепил архив).
У меня, к сожалению, не на чем проверить.
Вот такой результат я получил:
Что я собственно и подозревал. Воюйте с TLS...
На другой ОС работает запрос?
Что я собственно и подозревал. Воюйте с TLS...
Буду разбираться. Большое спасибо за помощь!
На другой ОС работает запрос?
Да, на другой ОС всё работает.