"Индикатор" ложного пробоя уровня... - страница 2
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Торговля от уровней нетривиальная задача. И нет простого ответа, или какого-то одного знания, чтобы решить это.
По моим наблюдениям уровни являются некоторым препятствием для цены. Цена спотыкается о них. Это видно по графику. Но дальнейшее движение почти также не определено, как если бы их не было.
Вернее, влияние есть. Если в день цена пробьёт 4-5 уровней подряд, то вероятность её остановки возрастает, и вероятность некоторого отката тоже. Но это влияние не на поверхности.
А всякие варианты тройного касания, отскок после возврата и другие мне не удалось подтвердить статистически. Смотрел не на акциях, а на валютах, но думаю, от этого не легче.
Кроме уровней более важно всё-таки основное направление движения, тренд. Потому, что уровни не подсказывают путь, это просто барьер.
Результат также зависит от того, как точно Вы определяете уровни. Может там и нет ничего.
Дело все в том еще, что даже если брать, к примеру, 10 сделок - из них 5 прибыльных и 5 убыточных. Из 5 убыточных 2-3 можно закрыть в безубыток потому, что даже если уровень по М5 сработал не сразу - он срабатывает позднее зачастую, НО получается, чтобы закрыть сделку в б/у потом или в профит нужно ждать почти весь торговый день (CFD более стабильны, чем валюта) а маржа конская и теряешь много возможностей из-за этого ожидания. Поэтому так важно подобрать либо индикатор сводящий к минимуму кол-во позиций, где пробой уровня был преждевременным или ложным , либо нужен ресурс (брокер, сайт и т.д) который предоставляет данные о ежеминутном изменении объемов по активам. Этого я и ищу.
На просторах "форума" мне удалось раздобыть некоторые стратегии, которые могли бы мне помочь, но они отображены в листинге типа:
и т.д, а я не разобрался как их "превратить" в советник, вставить в МТ5 и пользоваться этим...
Буду рад любому совету...
Совет: ОТКАЗАТЬСЯ от уровней!
Причина простая : уровень - это горизонтальная линия, проведенная через точку ( число ), которая ВЫДУМАНА у Вас в голове ( субъективное мнение ) и НИКАК не связанная с самим рынком... Т.е. : Вы играете в лотерею - УГАДАЙ ЧИСЛО... Это то же самое, что подбрасывать монетку - получите 50/50 %...
Вкладывать собственные деньги при таком раскладе - сильно рисковано !
Попытался, но пока к результату не пришел. Не до конца понял следующее высказывание " от максимума\минимума цены наносите на график зоны размером с 4-х часовой ATR". Приношу свои извинения, я не силен в использовании индикаторов... В основном пользовался простой техникой и фундаментом...
Элемент субъективности будет присутствовать в любом случае, и в выборе максимумов \ минимумов тоже, но нужно раскладывать движение, которое кратно больше взятого ATR (4 часа - день).
Просто у вас получается (например) ATR 120 тугриков - берете недельный экстремум цены и вперед, ставить линии через 120.
Например Brent - ATR 4 ч - 77 центов.
Совет: ОТКАЗАТЬСЯ от уровней!
Причина простая : уровень - это горизонтальная линия, проведенная через точку ( число ), которая ВЫДУМАНА у Вас в голове ( субъективное мнение ) и НИКАК не связанная с самим рынком... Т.е. : Вы играете в лотерею - УГАДАЙ ЧИСЛО... Это то же самое, что подбрасывать монетку - получите 50/50 %...
Вкладывать собственные деньги при таком раскладе - сильно рисковано !
Если не линии, на что тогда ориентироваться, как торговать и зарабатывать деньги?
Классификатор Томаса Демарка на истинность пробития линии поддержки или сопротивления. Там всего три классификатора, которые достаточно легки по условиям. Попробуйте их, но они то же работают 50/50 как и всё на рынке. Но всё же...
Спасибо, подумаю!
Фильтруй ложнеы пробои стоплоссами.
Хороший совет, но лучше избежать открытие позиции, чем потом закрывать в убыток)
Фактически я столкнулся с достаточно интересной трудностью. Заключается она в следующем:
При пробое уровня (именно в моем случае) могут быть следующие вариант развития событий:
1. Цена стабильно пойдет дальше в сторону пробоя.
2. Цена вернется к пробою и после этого пойдет в направлении пробоя ( в нужную мне сторону)
3. Цена вернется к пробою и стабильно пойдет дальше в противоположную от пробоя сторону (не нужную мне сторону)
4. Цена вернется к пробою, немного пойдет в противоположную сторону (не нужную мне сторону) а после этого снова пробьет уже пробитый уровень и пойдет стабильно в мою сторону
В любом случае, кроме 1, возникает консолидация цены. Форма консолидации определяет дальнейшее направление движения цены.