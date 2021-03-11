"Индикатор" ложного пробоя уровня... - страница 2

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Aleksei Stepanenko:

Торговля от уровней нетривиальная задача. И нет простого ответа, или какого-то одного знания, чтобы решить это.

По моим наблюдениям уровни являются некоторым препятствием для цены. Цена спотыкается о них. Это видно по графику. Но дальнейшее движение почти также не определено, как если бы их не было.

Вернее, влияние есть. Если в день цена пробьёт 4-5 уровней подряд, то вероятность её остановки возрастает, и вероятность некоторого отката тоже. Но это влияние не на поверхности.

А всякие варианты тройного касания, отскок после возврата и другие мне не удалось подтвердить статистически. Смотрел не на акциях, а на валютах, но думаю, от этого не легче.

Кроме уровней более важно всё-таки основное направление движения, тренд. Потому, что уровни не подсказывают путь, это просто барьер.


Результат также зависит от того, как точно Вы определяете уровни. Может там и нет ничего.

Дело все в том еще, что даже если брать, к примеру, 10 сделок - из них 5 прибыльных и 5 убыточных. Из 5 убыточных 2-3 можно закрыть в безубыток потому, что даже если уровень по М5 сработал не сразу - он срабатывает позднее зачастую, НО получается, чтобы закрыть сделку в б/у потом или в профит нужно ждать почти весь торговый день (CFD более стабильны, чем валюта) а маржа конская и теряешь много возможностей из-за этого ожидания. Поэтому так важно подобрать либо индикатор  сводящий к минимуму кол-во позиций, где пробой уровня был преждевременным или ложным , либо нужен ресурс (брокер, сайт и т.д) который предоставляет данные о ежеминутном изменении объемов по активам. Этого я и ищу.

На просторах "форума" мне удалось раздобыть некоторые стратегии, которые могли бы мне помочь, но они отображены в листинге типа:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
input string               InpEaComment         =  "Strategy #2"; // EA Comment
input int                  InpMagicNum          =  1111;          // Magic number
input double               InpLots              =  0.1;           // Lots
input uint                 InpStopLoss          =  400;           // StopLoss in points
input uint                 InpTakeProfit        =  500;           // TakeProfit in points
input ENUM_COPY_TICKS      tick_flags           =  TICKS_INFO;    // Тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask
input int                  InpPoints            =  15;            // Цена должна пройти NNN пунктов
input uchar                InpTicks             =  15;            // За XXX тиков

и т.д, а я не разобрался как их "превратить" в советник, вставить в МТ5 и пользоваться этим...

 
Я вообще не разбираюсь как все эти стратегии и индикаторы переносить с этого форма в свой МТ5  и пользоваться ими)))
 
dmitry.a.m:

Буду рад любому совету...

Совет: ОТКАЗАТЬСЯ от уровней!

Причина простая : уровень - это горизонтальная линия, проведенная через точку ( число ), которая ВЫДУМАНА у Вас в голове ( субъективное мнение ) и НИКАК не связанная с самим рынком...  Т.е. : Вы играете в лотерею - УГАДАЙ ЧИСЛО...  Это то же самое, что подбрасывать монетку - получите 50/50 %...

Вкладывать собственные деньги при таком раскладе - сильно рисковано !

 
Классификатор Томаса Демарка на истинность пробития линии поддержки или сопротивления. Там всего три классификатора, которые достаточно легки по условиям. Попробуйте их, но они то же работают 50/50 как и всё на рынке. Но всё же...
 
Фильтруй ложнеы пробои стоплоссами.
 
dmitry.a.m:

Попытался, но пока к результату не пришел. Не до конца понял следующее высказывание " от максимума\минимума цены наносите на график зоны размером с 4-х часовой ATR". Приношу свои извинения, я не силен в использовании индикаторов... В основном пользовался  простой техникой и фундаментом...


Элемент субъективности будет присутствовать в любом случае, и в выборе максимумов \ минимумов тоже, но нужно раскладывать движение, которое кратно больше взятого ATR (4 часа - день).

Просто у вас получается (например) ATR 120 тугриков - берете недельный экстремум цены и вперед, ставить линии через 120.


Например Brent  - ATR 4 ч - 77 центов.


 
Serqey Nikitin:

Совет: ОТКАЗАТЬСЯ от уровней!

Причина простая : уровень - это горизонтальная линия, проведенная через точку ( число ), которая ВЫДУМАНА у Вас в голове ( субъективное мнение ) и НИКАК не связанная с самим рынком...  Т.е. : Вы играете в лотерею - УГАДАЙ ЧИСЛО...  Это то же самое, что подбрасывать монетку - получите 50/50 %...

Вкладывать собственные деньги при таком раскладе - сильно рисковано !

Если не линии, на что тогда ориентироваться, как торговать и зарабатывать деньги?

 
Mihail Marchukajtes:
Классификатор Томаса Демарка на истинность пробития линии поддержки или сопротивления. Там всего три классификатора, которые достаточно легки по условиям. Попробуйте их, но они то же работают 50/50 как и всё на рынке. Но всё же...

Спасибо, подумаю!

 
webgopnik:
Фильтруй ложнеы пробои стоплоссами.

Хороший совет, но лучше избежать открытие позиции, чем потом закрывать в убыток)

 
dmitry.a.m:

Фактически я столкнулся с достаточно интересной трудностью. Заключается она в следующем:

При пробое уровня (именно в моем случае) могут быть следующие вариант развития событий:

1. Цена стабильно пойдет дальше в сторону пробоя.

2. Цена вернется к пробою и после этого пойдет в направлении пробоя ( в нужную мне сторону)

3. Цена вернется к пробою и стабильно пойдет дальше в противоположную от пробоя сторону (не нужную мне сторону)

4. Цена вернется к пробою, немного пойдет в противоположную сторону (не нужную мне сторону) а после этого снова пробьет уже пробитый уровень и пойдет стабильно в мою сторону

В любом случае, кроме 1, возникает консолидация цены. Форма консолидации определяет дальнейшее направление движения цены. 

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