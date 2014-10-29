MT5 и настройки чартов.(как убрать время?) - страница 2

ВСЕ ЛЮДИ ПОНИМАЮТ ВРЕМЯ КАК ЭТО (красным выделено):

 

О ЧЕМ ГОВОРИТЕ ВЫ - это объекты показывающие на графике когда были и будут новости 

Все так сложно? 

 
    Я понял. Спасибо за информацию.
    >> ВСЕ ЛЮДИ ПОНИМАЮТ ВРЕМЯ КАК ЭТО (красным выделено):
    В заглавном посте я там на скрине показывал, что я имел ввиду в данном контексте.

    Получается готового кода нет у вас, что бы эти стрелки(Эвенты) убирались автоматом постоянно?
    P.S. Если у кого то вдруг есть - буду признателен, если скините..
 

если хотите можете обратиться в фриланс

за скромную плату там вам с радостью помогут

 

но сперва выясните, что за программа рисует стрелки,

есть ли в настройках возможность отключить рисование стрелок,

есть ли у вас исходный код программы, 

стрелки - это объекты? (исчезают ли при удалении всех объектов с чартов или нет)

 

можете поискать в кодобазе.

 
   >>но сперва выясните, что за программа рисует стрелки,
   Я ничего не подключал кроме стандартных классических(встроенных в платформу) индикаторов.
  
   >>стрелки - это объекты?
   Если объекты(все эвенты) в настройках чартов выключаю - то все что мне нужно исчезает.
   Но через нескоько минут все появляется заново..
   (проблема собственно в этом.)
 

присмотрелся еще раз

стрелки - это следы от торговли (выключается в настройках ==> торговля ==> трасировка сделок на графике (надо выключить))

 

так же в настройках вырубаются новости:

настройки ==> сервер ==> разрешить новости 

 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
  int result = MessageBox("Удалить все объекты со всех графиков?","Delete All Objects", MB_YESNO);
  if (result==7) return;

   long currChart = ChartFirst();  
   while(currChart>0)
     {
      ObjectsDeleteAll(currChart);
      currChart=ChartNext(currChart);
     } 
  MessageBox("Все объекты удалены!","Delete All Objects");    
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
DeleteAllObjects.mq5  2 kb
 
Если ничего не помогает, прочтите, наконец, документацию!))
 
ALXIMIKS:

так же в настройках вырубаются новости:

настройки ==> сервер ==> разрешить новости 

   Спасибо!
   Это именно то, что было нужно.
12
