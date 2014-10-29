MT5 и настройки чартов.(как убрать время?) - страница 2
ВСЕ ЛЮДИ ПОНИМАЮТ ВРЕМЯ КАК ЭТО (красным выделено):
О ЧЕМ ГОВОРИТЕ ВЫ - это объекты показывающие на графике когда были и будут новости
Все так сложно?
>> ВСЕ ЛЮДИ ПОНИМАЮТ ВРЕМЯ КАК ЭТО (красным выделено):
В заглавном посте я там на скрине показывал, что я имел ввиду в данном контексте.
Получается готового кода нет у вас, что бы эти стрелки(Эвенты) убирались автоматом постоянно?
P.S. Если у кого то вдруг есть - буду признателен, если скините..
если хотите можете обратиться в фриланс
за скромную плату там вам с радостью помогут
но сперва выясните, что за программа рисует стрелки,
есть ли в настройках возможность отключить рисование стрелок,
есть ли у вас исходный код программы,
стрелки - это объекты? (исчезают ли при удалении всех объектов с чартов или нет)
можете поискать в кодобазе.
Я ничего не подключал кроме стандартных классических(встроенных в платформу) индикаторов.
>>стрелки - это объекты?
Если объекты(все эвенты) в настройках чартов выключаю - то все что мне нужно исчезает.
Но через нескоько минут все появляется заново..
(проблема собственно в этом.)
присмотрелся еще раз
стрелки - это следы от торговли (выключается в настройках ==> торговля ==> трасировка сделок на графике (надо выключить))
так же в настройках вырубаются новости:
настройки ==> сервер ==> разрешить новости
Я понял. Спасибо за информацию.
Это именно то, что было нужно.