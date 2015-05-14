MetaViewer
При работе на планшете невозможно перелистывать страницы проводя пальцем по экрану - приходиться целиться в полосу прокрутки справа. На планшете это очень не удобно. Хочется на планшете работать привычно: перелистывать простым движением пальца по экрану.
- MetaEditor и режим планшета на Windows-планшете.
- СМС Алерт.
- Что за такие личные сообщения здесь?
Поддерживаю.
Нужно сделать наподобие как у хабрахабр!
При закрытии ридера последняя просмотренная страница не запоминается. При новом открытии книги приходится перелистывать или вводить номер страницы вручную.
И еще - не хватает закладок.
Перелистывание страниц и запоминание текущей страницы будут добавлены в следующем обновлении.
Denis:
Спасибо!
А можно тогда ещё и про закладки узнать? Планируются закладки?
barabashkakvn:
Спасибо! Теперь книги листаются пальцем.
barabashkakvn:
Теперь последняя страница запоминается. Спасибо!
А планируется ли версия MetaViewer для мобильных устройств под iOS?
Что еще хочется: настройку цвета фона (если это только позволяет формат, в котором храниться книга).
Wahoo:Для планшетов возможно. Но сроки сказать не могу.
