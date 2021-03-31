АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Март 2021 - страница 2
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ААа... согласен , по этому инструменту шортить может только безумец , тут только покупать.
Шорты тоже получаются, но краткосрочные) В отличии от акций, малый спрэд, своп и 22 часовая сесия -> предпочтение индекс
https://www.kommersant.ru/doc/4713378
Прекрасно - держу большой пакет, глубоко в плюсе.
ААа... согласен , по этому инструменту шортить может только безумец , тут только покупать.
)) типа до конца периода только падать может? потом лузеров исключают из индекса )))
Прекрасно - держу большой пакет, глубоко в плюсе.
Да, сбер пока беспроигрышный вариант.
5G скоро зашагает по стране
)) типа до конца периода только падать может? потом лузеров исключают из индекса )))
Есть мнение что где то с мая 2021 SP500 войдет в медвежий плавно ниспадающий тренд, и год закроет ниже открытия.
Прекрасно - держу большой пакет, глубоко в плюсе.
И до нас докатилось.
призывают закрывать позиции по сберу пока в плюсе ?