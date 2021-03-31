АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Март 2021 - страница 2

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Yuriy Zaytsev:

ААа... согласен , по этому инструменту шортить может только безумец , тут только покупать.

Шорты тоже получаются, но краткосрочные) В отличии от акций, малый спрэд, своп и 22 часовая сесия -> предпочтение индекс

 
https://www.kommersant.ru/doc/4713378
Сбербанк намерен сохранить размер дивидендов по итогам 2020 года
Сбербанк намерен сохранить размер дивидендов по итогам 2020 года
  • 2021.03.04
  • Коммерсантъ
  • www.kommersant.ru
Руководство Сбербанка намерено предложить наблюдательному совету выплатить дивиденды за 2020 год на том же уровне, что и по итогам 2019 года, из расчета 18,7 руб. на акцию, сказал глава банка Герман Греф. По итогам 2020 года планируется направить на выплату дивидендов около 55,7% чистой прибыли по МФСО против 50% по итогам 2019 года. «Мы...
 
Vitalii Ananev:
https://www.kommersant.ru/doc/4713378

Прекрасно  - держу большой пакет, глубоко в плюсе.

 
Yuriy Zaytsev:

ААа... согласен , по этому инструменту шортить может только безумец , тут только покупать.

)) типа до конца периода только падать может?  потом лузеров исключают из индекса )))

 
Yuriy Zaytsev:

Прекрасно  - держу большой пакет, глубоко в плюсе.

Да, сбер пока беспроигрышный вариант. 

 

5G скоро зашагает по стране

 
Aleksey Mavrin:

)) типа до конца периода только падать может?  потом лузеров исключают из индекса )))

Есть мнение что где то с мая 2021  SP500 войдет в медвежий плавно ниспадающий тренд, и год закроет ниже открытия. 

 
Yuriy Zaytsev:

Прекрасно  - держу большой пакет, глубоко в плюсе.

VTimes: Сбербанк впервые раскрыл результаты нефинансового бизнеса

– Он стал прибыльным, но только благодаря прощальному подарку Яндекса
– Выручка этого сегмента бизнеса достигла 71,4 млрд руб.
– Прибыль этого сегмента до налогов составила 8,6 млрд руб.
– Нефинансовому бизнесу помогла заработать продажа Сбербанком Яндексу 45% в «Маркете»
– Прибыль от продажи маркетплейса составила 19,8 млрд руб.
– Прибыль от сделки уже была включена в результат нефинансового сегмента
– Без учета полученных за «Маркет» 19,8 млрд руб. нефинансовый бизнес «Сбера» оказался убыточным
– EBITDA этого сегмента составила минус 12 млрд руб. против 2,2 млрд руб. годом ранее
– «О2О Холдинг», СП «Сбера» и MRG, принесл банку 27,8 млрд руб. убытка
– В отчетности MRG этот же убыток равен 37,6 млрд руб.
– Разница в оценках убытка связана с подходами MRG и «Сбера» к оценке актива

А по сути пока нефинанс может стать проблемой.
 

И до нас докатилось.



 
Valeriy Yastremskiy:
VTimes: Сбербанк впервые раскрыл результаты нефинансового бизнеса

– Он стал прибыльным, но только благодаря прощальному подарку Яндекса
– Выручка этого сегмента бизнеса достигла 71,4 млрд руб.
– Прибыль этого сегмента до налогов составила 8,6 млрд руб.
– Нефинансовому бизнесу помогла заработать продажа Сбербанком Яндексу 45% в «Маркете»
– Прибыль от продажи маркетплейса составила 19,8 млрд руб.
– Прибыль от сделки уже была включена в результат нефинансового сегмента
– Без учета полученных за «Маркет» 19,8 млрд руб. нефинансовый бизнес «Сбера» оказался убыточным
– EBITDA этого сегмента составила минус 12 млрд руб. против 2,2 млрд руб. годом ранее
– «О2О Холдинг», СП «Сбера» и MRG, принесл банку 27,8 млрд руб. убытка
– В отчетности MRG этот же убыток равен 37,6 млрд руб.
– Разница в оценках убытка связана с подходами MRG и «Сбера» к оценке актива

А по сути пока нефинанс может стать проблемой.

призывают закрывать позиции по сберу пока в плюсе ?

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