АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Март 2021
RURG 18% за день,
Старичок Дхо Байден, хочет максимально сильно вдуть.
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Как всегда, на колебаниях в 2-3 % шума дофига, а когда за неделю 5-10 растёт, тишина-а-а и только хруст слышен..)
Aleksey Mavrin:
Как всегда, на колебаниях в 2-3 % шума дофига, а когда за неделю 5-10 растёт, тишина-а-а и только хруст слышен..)
Как всегда, на колебаниях в 2-3 % шума дофига, а когда за неделю 5-10 растёт, тишина-а-а и только хруст слышен..)
Хруст депозитов ? лонгистов
Yuriy Zaytsev:
Хруст депозитов ? лонгистов
Пока, что слышен шелест шортистов) Похоже, что идём дальше. Где там дно, есть идеи?
VVT:
Пока, что слышен шелест шортистов) Похоже, что идём дальше. Где там дно, есть идеи?
А по какой бумаге ищите дно ?
Как легко создать рост 11% , одним вопросом о дворце.
Yuriy Zaytsev:
А по какой бумаге ищите дно ?
S&P 500
VVT:
S&P 500
ААа... согласен , по этому инструменту шортить может только безумец , тут только покупать.
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