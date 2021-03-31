АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Март 2021

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01.03.2021 через 30 минут придут хозяева жизни


 
RURG 18% за день, 
 

Старичок Дхо Байден, хочет максимально сильно вдуть.


 

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Как всегда, на колебаниях в 2-3 % шума дофига, а когда за неделю 5-10 растёт, тишина-а-а и только хруст слышен..)
 
Aleksey Mavrin:
Как всегда, на колебаниях в 2-3 % шума дофига, а когда за неделю 5-10 растёт, тишина-а-а и только хруст слышен..)

Хруст депозитов ? лонгистов

 
Yuriy Zaytsev:

Хруст депозитов ? лонгистов

Пока, что слышен шелест шортистов) Похоже, что идём дальше. Где там дно, есть идеи?

 
VVT:

Пока, что слышен шелест шортистов) Похоже, что идём дальше. Где там дно, есть идеи?

А по какой бумаге ищите дно ?

 

Как легко создать рост 11% , одним вопросом о дворце.


 
Yuriy Zaytsev:

А по какой бумаге ищите дно ?

S&P 500

 
VVT:

S&P 500

ААа... согласен , по этому инструменту шортить может только безумец , тут только покупать.

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