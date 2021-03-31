АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Март 2021 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шорты тоже получаются, но краткосрочные) В отличии от акций, малый спрэд, своп и 22 часовая сесия -> предпочтение индекс
призывают закрывать позиции по сберу пока в плюсе ?
не думаю. просто следить надо внимательней. Сбер скорее всего не финанс разделит по компаниям. их возможный убыток не сильно отразится на сбере, он всего лишь кредитор и не думаю что убытки будут фиксиься сразу.
не думаю. просто следить надо внимательней. Сбер скорее всего не финанс разделит по компаниям. их возможный убыток не сильно отразится на сбере, он всего лишь кредитор и не думаю что убытки будут фиксиься сразу.
Интересно, час, на 5 процентов увеличилась стоимость акций, кто то нашел призывы в телеге, и вот начало новой деятельности, и можно оправдать свою зарплату))))
ЕЦБ удивил рынки готовностью нарастить программу выкупа активов.
Европейский центральный банк смог удивить участников рынка, заявив о намерении существенно нарастить темпы выкупа активов в следующем квартале. По словам президента центрального банка Кристин Лагард, основанием для решения стал недавний рост доходности гособлигаций и опасения касательно возможного скачка инфляции, в ближайшие месяцы. Этот шаг увеличивает разрыв между ЕЦБ и Федеральной резервной системой, которая считает рост доходности и ценового давления проблемой. Это связано с недостаточно высокими темпами вакцинации населения еврозоны, а также с задержками поставок и новыми опасениями в отношении препарата от AstraZeneca (LON:AZN). Ряд стран приостановил использование вакцины британской компании из-за повышенного риска тромбоза.
Евро просел после решения ЕЦБ, но не растерял всю прибыль по отношению к доллару США. Пара закончила торги на уровне открытия, отчасти из-за ожиданий центрального банка. ЕЦБ повысил прогнозы по ВВП и инфляции на 2020 и 2021 годы. В этом году экономика должна вырасти на 4%, а инфляция — на 1,5%. В то время как ЕЦБ полагает, что годовая инфляция потребительских цен составит около 1,5%, на временной основе показатель может подскочить до 2%.
Пока восстановление еврозоны не наберет обороты, пара EUR/USD продолжит отставать от рынка (особенно если доходность госдолга США продолжит расти). Федеральная резервная система проведет очередное заседание уже на следующей неделе и обновит собственные экономические прогнозы. Высокие ожидания подчеркнут разрыв между темпами восстановления экономики США и еврозоны. Уровнем поддержки пары EUR / USD по-прежнему выступает 200-дневная SMA на отметке 1,1826.
Доллар США просел по отношению к большинству ведущих валют, несмотря на снижение числа заявок на пособия по безработице и заявление администрации Байдена о том, что первые «стимулирующие» чеки доберутся до населения уже к концу месяца. Продолжающийся рост доходности гособлигаций отражает оптимизм участников рынка. В пятницу будут опубликованы данные по индексу цен производителей и потребительским настроениям от Мичиганского университета; есть веские основания ожидать сильных релизов.
После недели «затишья» фунт возвращается на сцену, поскольку на пятницу также запланированы публикации отчетов по ВВП, промышленному производству и торговому балансу. Эксперты ожидают, что эти релизы отразят восстановление экономики Великобритании.
А тем временен пара USD/CAD пережила третью дневную распродажу подряд в ожидании отчета по занятости в Канаде. Эксперты полагают, что после двух месяцев потерь ситуация изменилась, и за прошедший месяц экономика создала более 75 000 рабочих мест (причем все они должны относиться к полной занятости). Банк Канады обеспокоен локальными вспышками эпидемии и распространением более заразных штаммов вируса, однако нашел поводы для оптимизма. Этот оптимизм следует подкрепить данными, которые, как ожидается, подтвердят, что экономика встает на путь восстановления.
Эксперт: заседание ФРС может стать «безумием» для рынков
Investing.com — IT-директор по глобальным фиксированным доходам BlackRock Рик Ридер считает, что пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла после объявления решения по ставке будет «захватывающей», сообщает CNBC.
По поводу самого заседания Ридер заявил, что оно может оказаться «настоящим безумием» для рынков. По словам эксперта, на нем Пауэлл может приоткрыть завесу тайны над будущей политикой регулятора.
Ридер напомнил, что, учитывая рост процентных ставок и оживление экономики, адаптивная политика ФРС снова в центре внимания, и все чаще возникает вопрос, когда Пауэлл надумает отказаться от нее.
На ближайшем заседании глава ФРС вряд ли полностью прояснит ситуацию, отмечает аналитик. Однако его заявление может взволновать и без того нестабильный рынок облигаций, а это, в свою очередь, скажется на фондовом рынке.
Основное внимание будет уделено тому, что Пауэлл скажет о сокращении покупок облигаций и повышении процентных ставок. Большинство экспертов не ждет поднятия показателя раньше 2023 года, но некоторые уже осмеливаются предвидеть это в следующем году.
Автор Лаура Санчес
Что бы быть в курсе куда пойдет ставка ЦБ надо просто встретить с утра Набиулину и посмотреть какую брошку она надела!
И если это ястреб, значит ставку повысят.
Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
19 марта ЦБ повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции надевает разные броши, которые, как считается, символизируют текущую ситуацию в экономике. Она сама не раскрывает их смысл и считает, что, если будет объяснять, «это будет достаточно скучно». С помощью каких невербальных символов глава ЦБ общалась с публикой и что она надела на этот раз — в фотогалерее РБК
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
7 февраля 2020 года ставку снизили до 6%. На конференции глава ЦБ появилась с брошью в виде птицы, напоминающей аиста или белого лебедя.
Ранее ее спрашивали, с какой птицей она бы себя сравнила (например, главе Европейского центрального банка Кристин Лагард задали похожий вопрос: относит ли она себя к «ястребам», то есть сторонникам жесткой денежно-кредитной политики, или к «голубям», то есть сторонникам смягчения и снижения ставок, она тогда выбрала мудрую сову. — РБК). Набиуллина говорила, что не уверена, птица ли она вообще
Фото: Артем Кудрявцев / РИА Новости
20 марта на брифинг по ситуации с падающим российским рублем глава ЦБ надела на лацкан пиджака брошь в форме неваляшки. Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Фото: РИА Новости
24 апреля во время пандемии и режима самоизоляции Набиуллина появилась с брошью в виде домика. На заседании совет директоров ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п., до 5,5%
Фото: РИА Новости
За брошью-домиком 19 июня последовала брошь в виде голубя. Эта птица символизирует мир и на финансовом рынке обозначает сторонников смягчающей политики. Ставка тогда опустилась на отметку 4,5%
Фото: Банк России / Youtube
24 июля, когда ЦБ опустил ключевую ставку до 4,25% годовых, на лацкане пиджака председателя ЦБ появились две броши. Одна в виде латинской буквы V, а вторая — в виде золотой подковы. Пользователи Сети высказали предположения, что символ V — это намек на восстановление и что «это значит, что ЦБ во всем мире набросили ликвидности на рынок»
Фото: РИА Новости
18 августа Эльвира Набиуллина надела брошь в виде знака «пауза». Банк России оставил ключевую ставку без изменений
Фото: пресс-служба Банка России
23 октября ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Глава ЦБ появилась на пресс-конференции с брошью в форме волны. Предположительно, это символ волнообразного процесса восстановления российской экономики или может быть связано с осенней волной распространения COVID-19. Кроме того, «голубой волной» (blue wave) в американских СМИ называют победу демократов на выборах
Фото: пресс-служба Банка России
18 декабря, на последнем в 2020 году заседании, ЦБ снова сохранил ставку на уровне 4,25%. Глава регулятора появилась на пресс-конференции с брошкой в виде снегиря. Возможно, она символизирует приход зимы или длительную заморозку ключевой ставки.
Фото: пресс-служба Банка России
12 февраля, на первом в 2021 году заседании, ЦБ снова сохранил ставку 4,25%. На этот раз брошь Набиуллиной была в виде точки. По всей видимости, это символизирует окончание цикла смягчения денежно-кредитной политики, продлившегося полтора года. «Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода и к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация», — заявила на пресс-конференции глава регулятора
Фото: пресс-служба Банка России
ЦБ 19 марта повысил ключевую ставку впервые с конца 2018 года. Ключевая ставка увеличилась до 4,5% годовых. До этого ЦБ четыре раза сохранял ее на уровне 4,25%.
На мартовское заседание председатель Банка России Эльвира Набиуллина надела брошь в виде ястреба. «Ястребы» символизируют высокие процентные ставки и ставят инфляционные риски на первое место
Автор
Дарья Минько
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/19/03/2021/5f92bea39a7947522989725a
В общем по брошкам у нас экономика работает.
А какая брошка у неё была в декабре 2014?
Или такие цензура не пропустила))