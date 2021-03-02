Неужели нельзя сделать по-людски? - страница 3
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а у меня с точностью до наоборот вчера было - заменил на ПК SSD, по чуть устанавливаю софт, вот дошел до момента, что нужен МТ5 - а кнопку то нажал ранее, и не получилось использовать это "удобство" по назначению - банера нет сейчас
Держи ссылку https://www.metatrader5.com/ru/trading-platform
Не благодари ;)
а у меня с точностью до наоборот вчера было - заменил на ПК SSD, по чуть устанавливаю софт, вот дошел до момента, что нужен МТ5 - а кнопку то нажал ранее, и не получилось использовать это "удобство" по назначению - банера нет сейчас
могу одним поделиться, у меня же два лишних
могу одним поделиться, у меня же два лишних
Вот из-за таких как Вы скоро в интернете совсем Метатрейдеров не останется!... ))
Держи ссылку https://www.metatrader5.com/ru/trading-platform
Не благодари ;)
я не слепой, да и читать умею - и так все есть без банера )))
1. Зачем здесь на форуме всплывающая кнопка со скачиванием терминала?
Ладно бы ее можно было перманентно закрыть, но она периодически появляется опять и мешает.
Причем пользы от нее ноль, уверен что у подавляющего большинства обитающих здесь установлен как минимум один терминал.
2. Какого лешего кто угодно может добавлять меня в чат каналы?
Мне в принципе не нравится такой способ общения, а если бы и нравился, здешние каналы жалкое подобие телеграмных.
Можно ведь сделать ссылки приглашения, опцию запрета добавления
Любой канал сейчас начинается с того, что почти все массово отписываются. Собственно вопрос - зачем они такие вообще нужны?
3. Зачем столько обновлений форума? То недоступен, то сообщения теряются. Нельзя сделать запланированные апдейты раз в неделю допустим?
Если апдейты касаются нефорумной части сайта, почему это вообще отражается на форуме?
Поддерживаю! эта всплывающая кнопка просто задолбала, зачем мне при каждом заходе на форум качать терминал? где логика? неужели так трудно в кукисах запомнить!
точно так же нет смысла в кнопке сообщений в самом терминале если я не пользуюсь чатом, ну вот нафига она постоянно горит красной единичкой!
маркетинг mql5 явно хромает - вызывает раздражение только
Ого, только что на моих глазах удалилось сообщение от спамера, уже удаленного пользователя. Увидел, обновил страницу и уже нет.
Странно, а сегодня снова вижу в списке спам-сообщение от удаленного пользователя.
Установите AdGuard. Хорошая штука.
ворует кешбеки как минимум, кто знает что еще
ворует кешбеки как минимум, кто знает что еще
Кэшбеком не пользуюсь.
Под словом "воруют" надо немного представлять принцип работы блокировщиков, сохранение и отчистка кук, и т.д.
В большинстве случаев твое слово "воруют" исправляется настройкой браузера и т.д. сторонними приложениями, которые использует пользователь.
этому ярлыку справа можно найти хорошее применение, типа - а вы знали что можно....
и вставлять комменты например из ветки Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы, но этим кто-то должен заниматься, что-бы контент был интересный и туда даже не случайно попадали нажатием