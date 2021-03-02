Неужели нельзя сделать по-людски? - страница 2
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Vadim Zotov:
Все говорят: "Кнопка достала", а ты возьми и купи слона скачай МТ.
Я уже раза 4 скачивал.
Я уже раза 4 скачивал.
Я к тому, что эта, всех задравшая, кнопка, показывает истинное отношение к пользователям.
наверно, не программисты сюда заходят редко, эта кнопка для них, чтобы быстро скачать терминал(у многих брокеров надо регаться, чтобы получить такую возможность)
поддерживаю кнопка, мешает, цель может и хорошая, но вылазит настойчиво)
Да, убрали уже.
Благодаря такой кнопке периодически скачиваются терминалы самопроизвольно, на всякий случай
Да, убрали уже.
а у меня, ещё есть.
Да, убрали уже.
Да щязз...
Благодаря такой кнопке периодически скачиваются терминалы самопроизвольно, на всякий случай
а у меня с точностью до наоборот вчера было - заменил на ПК SSD, по чуть устанавливаю софт, вот дошел до момента, что нужен МТ5 - а кнопку то нажал ранее, и не получилось использовать это "удобство" по назначению - банера нет сейчас