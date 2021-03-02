Неужели нельзя сделать по-людски? - страница 2

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JRandomTrader:
  Vadim Zotov:
Все говорят: "Кнопка достала", а ты возьми и купи слона скачай МТ.

Я уже раза 4 скачивал.

 
Vitaly Muzichenko:

Я уже раза 4 скачивал.

Я к тому, что эта, всех задравшая, кнопка, показывает истинное отношение к пользователям.

 
Ого, только что на моих глазах удалилось сообщение от спамера, уже удаленного пользователя. Увидел, обновил страницу и уже нет.
 

наверно, не программисты сюда заходят редко, эта кнопка для них, чтобы быстро скачать терминал(у многих брокеров надо регаться, чтобы получить такую возможность)

 
поддерживаю кнопка, мешает, цель может и хорошая, но вылазит настойчиво)
 
Pavel Verveyko:
поддерживаю кнопка, мешает, цель может и хорошая, но вылазит настойчиво)

Да, убрали уже. 

[Удален]  

Благодаря такой кнопке периодически скачиваются терминалы самопроизвольно, на всякий случай


 
Алексей Тарабанов:

Да, убрали уже. 

а у меня, ещё есть.

 
Алексей Тарабанов:

Да, убрали уже. 

Да щязз...

 
Maxim Dmitrievsky:

Благодаря такой кнопке периодически скачиваются терминалы самопроизвольно, на всякий случай


а у меня с точностью до наоборот вчера было - заменил на ПК SSD, по чуть устанавливаю софт, вот дошел до момента,  что нужен МТ5 - а кнопку то нажал ранее, и не получилось использовать это "удобство" по назначению - банера нет сейчас

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