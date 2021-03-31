Как отфильтровать ложные сигналы - страница 3
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судя по сигналу...
Там же написано тест, не для торговли, да и всего 5 сделок было, он себя еще покажет =)
Привет!
такого чистого фильтра не знаю, но иногда пользуюсь этим
BUY - if(Ask<Open[0]+5*Point&&... + ваш сигнал
SELL - if(Bid>Open[0]-5*Point&&... + ваш сигнал
вместо значения "5" может быть ..10..20..30.. pips
Этот фильтр помогает НЕ открывать покупку хае свеч.. продажу на лоу.
фильтр можно и с объектов создать - у меня например от Горизонтальной или Трендовой линии, выше этой линии будет открываться только Buy ниже только Sell
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во заметил какую пару нужно исключить из моей системы - вижу она не приносит не чего, а другие пары работают за неё
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а если по вашей схеме, нужно что бы индикатор когда подал сигнал - выставил сверху и снизу Горизонтальную линию и как пересечёт в какую либо сторону Эксперт открывал сделку
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или вот - почти готовое решение по вашей стратегии https://www.mql5.com/ru/code/33342
фильтр можно и с объектов создать - у меня например от Горизонтальной или Трендовой линии, выше этой линии будет открываться только Buy ниже только Sell
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
во заметил какую пару нужно исключить из моей системы - вижу она не приносит не чего, а другие пары работают за неё
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а если по вашей схеме, нужно что бы индикатор когда подал сигнал - выставил сверху и снизу Горизонтальную линию и как пересечёт в какую либо сторону Эксперт открывал сделку
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
или вот - почти готовое решение по вашей стратегии https://www.mql5.com/ru/code/33342
подскажи - какой программкой GIFку с терминала делал?
подскажи - какой программкой GIFку с терминала делал?
Screenpresso
Вобщем, вопрос по фильтрации сигналов. График синтетический, ТС переворотная.
Нужна идея, как без ущерба частично убрать ложные сигналы ?
Возьмите не один бар, а 3 или 4 и их комбинация даёт сигнал либо вверх, либо вниз. Такой паттерн BARsiki :) Удачи.
На мой взгляд процедура фильтрации утопична. Это приведет к переоптимизации торговой стратегии (на истории). Все изменения должны быть логически обоснованы. К примеру, придумали вы какой то фильтр, набросили на свою торговую систему. Пошло? Пошло. Параметры улучшились. Замечательно. Теперь набросьте этот фильтр на другие торговые системы. Набросьте этот фильтр на кучу открываемых случайным образом ордеров. Если этот фильтр и так работает, то это уже новая торговая система. Ну а если результат не принес прибыль - это просто подгонка или случайность.