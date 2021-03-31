Как отфильтровать ложные сигналы - страница 3

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Renat Akhtyamov:
судя по сигналу...

Там же написано тест, не для торговли, да и всего 5 сделок было, он себя еще покажет =)

 
Как часто люди путают ложные сигналы с убыточными сделками. и от этого в погоне за прибыльностью (жадность) отказываются от хороших устойчивых  систем (глупость).
 

Привет!

такого чистого фильтра не знаю, но иногда пользуюсь этим

BUY  - if(Ask<Open[0]+5*Point&&... + ваш сигнал   

SELL - if(Bid>Open[0]-5*Point&&... + ваш сигнал

вместо значения "5" может быть ..10..20..30.. pips 

Этот фильтр помогает НЕ открывать покупку хае свеч.. продажу на лоу.

[Удален]  

фильтр можно и с объектов создать - у меня например от Горизонтальной или Трендовой линии, выше этой линии будет открываться только Buy ниже только Sell 

EURJPYM3

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во заметил какую пару нужно исключить из моей системы - вижу она не приносит не чего, а другие пары работают за неё

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а если по вашей схеме, нужно что бы индикатор когда подал сигнал - выставил сверху и снизу Горизонтальную линию и как пересечёт в какую либо сторону Эксперт открывал сделку 

EURJPYM3 7890   2021-02-01_16h30_30

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или вот - почти готовое решение по вашей стратегии https://www.mql5.com/ru/code/33342

 
SanAlex:

фильтр можно и с объектов создать - у меня например от Горизонтальной или Трендовой линии, выше этой линии будет открываться только Buy ниже только Sell 

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во заметил какую пару нужно исключить из моей системы - вижу она не приносит не чего, а другие пары работают за неё

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

а если по вашей схеме, нужно что бы индикатор когда подал сигнал - выставил сверху и снизу Горизонтальную линию и как пересечёт в какую либо сторону Эксперт открывал сделку 

  

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

или вот - почти готовое решение по вашей стратегии https://www.mql5.com/ru/code/33342

подскажи - какой программкой GIFку с терминала делал?

 
Aleksander:

подскажи - какой программкой GIFку с терминала делал?

Screenpresso

 
Sergey:

Вобщем, вопрос по фильтрации сигналов. График синтетический, ТС переворотная. 

Нужна идея, как без ущерба частично убрать ложные сигналы ?


Возьмите не один бар, а 3 или 4 и их комбинация даёт сигнал либо вверх, либо вниз. Такой паттерн BARsiki :) Удачи.

 
Вопрос топик стартёра аналогичен вопросу - "как сделать ТС граальной?". Поскольку, если бы можно было убрать ложные сигналы, то получили бы грааль.
 

На мой взгляд процедура фильтрации утопична. Это приведет к переоптимизации торговой стратегии (на истории). Все изменения должны быть логически обоснованы. К примеру, придумали вы какой то фильтр, набросили на свою торговую систему. Пошло? Пошло. Параметры улучшились. Замечательно. Теперь набросьте этот фильтр на другие торговые системы. Набросьте этот фильтр на кучу открываемых случайным образом ордеров. Если этот фильтр и так работает, то это уже новая торговая система. Ну а если результат не принес прибыль - это просто подгонка или случайность.

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