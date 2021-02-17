Пропали все графики с разметками! Нужна помощь!

Новый комментарий
 
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
  • www.mql5.com
ChartOpen - Операции с графиками - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Файлы:
111.jpg  141 kb
 
TataVorobeva:
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет
Попробуйте Файл --> Открыть удаленный
 
Konstantin Erin:
Попробуйте Файл --> Открыть удаленный
там нет этих графиков. там есть другие, которые я раньше закрывала, есть даже с прошлого года, а сегодняшних нет
 
TataVorobeva:
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет

Может профиль слетел, посмотрите


[Удален]  
TataVorobeva:
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет

 Файл --> Открыть удаленный

Файл --> Открыть удаленный

 
Vitaly Muzichenko:

Может шаблон слетел, посмотрите


не найду такого напишите подробнее пожалуйста
 
SanAlex:

 Файл --> Открыть удаленный

там нет этих графиков. там есть другие, которые я раньше закрывала, есть даже с прошлого года, а сегодняшних нет
 
Vitaly Muzichenko:

Может профиль слетел, посмотрите


пусто 
[Удален]  
TataVorobeva:
там нет этих графиков. там есть другие, которые я раньше закрывала, есть даже с прошлого года, а сегодняшних нет

если комп зависал и Вы принудительно закрыли терминал - тогда не восстановить(ну это не точно - ну у меня так) 

 
SanAlex:

если комп зависал и Вы принудительно закрыли терминал - тогда не восстановить(ну это не точно - ну у меня так) 


как принудительно? просто на крестик закрыла сначала терминал, а потом ноут уже перезагрузмла

 
TataVorobeva:
пусто

На вкладке профили установите свой профиль или Default, профили автоматически сохраняются через определённые интервалы времени

12
Новый комментарий