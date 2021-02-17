Пропали все графики с разметками! Нужна помощь!
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
- www.mql5.com
ChartOpen - Операции с графиками - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Файлы:
111.jpg 141 kb
- [Архив!] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 10: декабрь 2011)
- Пропали индикаторы с окна графика тестера.
- Архив котировок
TataVorobeva:Попробуйте Файл --> Открыть удаленный
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет
Konstantin Erin:там нет этих графиков. там есть другие, которые я раньше закрывала, есть даже с прошлого года, а сегодняшних нет
Попробуйте Файл --> Открыть удаленный
Попробуйте Файл --> Открыть удаленный
TataVorobeva:
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет
Может профиль слетел, посмотрите
TataVorobeva:
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет
Всем привет. Сейчас начал тормозить ноут, я его перезагрузила, открываю терминал, а в нем все открытые графики с разметками удалились. Как вернуть все? В файле все, что сейчас в журнале отображается, больше никакой истории нет
Файл --> Открыть удаленный
Vitaly Muzichenko:не найду такого напишите подробнее пожалуйста
Может шаблон слетел, посмотрите
SanAlex:там нет этих графиков. там есть другие, которые я раньше закрывала, есть даже с прошлого года, а сегодняшних нет
Файл --> Открыть удаленный
Vitaly Muzichenko:пусто
Может профиль слетел, посмотрите
TataVorobeva:
там нет этих графиков. там есть другие, которые я раньше закрывала, есть даже с прошлого года, а сегодняшних нет
там нет этих графиков. там есть другие, которые я раньше закрывала, есть даже с прошлого года, а сегодняшних нет
если комп зависал и Вы принудительно закрыли терминал - тогда не восстановить(ну это не точно - ну у меня так)
SanAlex:
если комп зависал и Вы принудительно закрыли терминал - тогда не восстановить(ну это не точно - ну у меня так)
как принудительно? просто на крестик закрыла сначала терминал, а потом ноут уже перезагрузмла
TataVorobeva:
пусто
пусто
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