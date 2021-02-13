Советники: cm line alert

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cm line alert:

Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.

cm line alert

Автор: Vladimir Khlystov

 

Рисуете горизонтальную линию, даете ей имя, например "EURUSD 1.23545 50%" и как только цена ее цепляет, так отправляется сообщение на почту.


Здравствуйте! куда в коде вписать свой mail

 
Вообще наверное правильно емейл в инпут выносить)
 

Здравствуйте! куда в коде вписать свой mail

email вписывается не в коде советника, а в настройках терминала


 
Vladimir Khlystov:

email вписывается не в коде советника, а в настройках терминала


Спасибо.
 
Vladimir Khlystov:

email вписывается не в коде советника, а в настройках терминала


Интересный советник. Наверняка его можно адаптировать к торговле по уровням, рисуемым индикатором уровней. А как сделать, чтобы сообщение дублировалось, как push-уведомление на смартфоне?! Это на порядок удобнее и быстрее читаемо. Смартфон всегда с собой, терминал стоит в смартфоне, в планшете, в ноутбуке, пришло уведомление, посмотрел, открыл сделку!
 
fenix74:
Интересный советник. Наверняка его можно адаптировать к торговле по уровням, рисуемым индикатором уровней. А как сделать, чтобы сообщение дублировалось, как push-уведомление на смартфоне?! Это на порядок удобнее и быстрее читаемо. Смартфон всегда с собой, терминал стоит в смартфоне или в планшете, пришло уведомление, посмотрел, открыл сделку!

Советник уже отправляет push сообщения на мобильный терминал SendNotification . Вам нужно всего лишь скачать этот обильный терминал и настроить ID в терминале

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