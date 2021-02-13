Советники: cm line alert
Рисуете горизонтальную линию, даете ей имя, например "EURUSD 1.23545 50%" и как только цена ее цепляет, так отправляется сообщение на почту.
Здравствуйте! куда в коде вписать свой mail
Вообще наверное правильно емейл в инпут выносить)
Здравствуйте! куда в коде вписать свой mail
email вписывается не в коде советника, а в настройках терминала
Vladimir Khlystov:Спасибо.
email вписывается не в коде советника, а в настройках терминала
Vladimir Khlystov:Интересный советник. Наверняка его можно адаптировать к торговле по уровням, рисуемым индикатором уровней. А как сделать, чтобы сообщение дублировалось, как push-уведомление на смартфоне?! Это на порядок удобнее и быстрее читаемо. Смартфон всегда с собой, терминал стоит в смартфоне, в планшете, в ноутбуке, пришло уведомление, посмотрел, открыл сделку!
email вписывается не в коде советника, а в настройках терминала
fenix74:
Интересный советник. Наверняка его можно адаптировать к торговле по уровням, рисуемым индикатором уровней. А как сделать, чтобы сообщение дублировалось, как push-уведомление на смартфоне?! Это на порядок удобнее и быстрее читаемо. Смартфон всегда с собой, терминал стоит в смартфоне или в планшете, пришло уведомление, посмотрел, открыл сделку!
Интересный советник. Наверняка его можно адаптировать к торговле по уровням, рисуемым индикатором уровней. А как сделать, чтобы сообщение дублировалось, как push-уведомление на смартфоне?! Это на порядок удобнее и быстрее читаемо. Смартфон всегда с собой, терминал стоит в смартфоне или в планшете, пришло уведомление, посмотрел, открыл сделку!
Советник уже отправляет push сообщения на мобильный терминал SendNotification . Вам нужно всего лишь скачать этот обильный терминал и настроить ID в терминале
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
cm line alert:
Советник отправляет сообщение при достижении каждой горизонтальной линии на графике.
Автор: Vladimir Khlystov