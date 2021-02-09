Установка StopLoss и TakeProfit для BUY_STOP_LIMIT и SELL_STOP_LIMIT ордеров
совсем народ потерял рулило.
физически только отложенные лимитные ордера и моментальные мелкие рыночные сделки.
всё прочее - способ босо косо
совсем народ потерял рулило.
физически только отложенные лимитные ордера и моментальные мелкие рыночные сделки.
всё прочее - способ босо косо
Ну то есть, пока не разместился Buy Limit / Sell Limit, нет сущности, для которой можно было бы разместить StopLoss и TakeProfit, верно я понял?
Столкнулся с ошибкой 10015 - Invalid price при попытке модификации StopLoss и TakeProfit у ордеров типа BUY_STOP_LIMIT и SELL_STOP_LIMIT.
В качестве точки отсчёта использую не цену открытия ордера OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN), а именно цену OrderGetDouble(ORDER_PRICE_STOPLIMIT) - по которой ордер BuyLimit / SellLimit должен разместиться, когда стоплимитник сработает. То есть точка отсчёта верная и цены тоже получаются правильные. После того как стоплимитник активируется, ровно по таким "инвалидным" ценам ордера StopLoss и TakeProfit размещаются.
Значит, ордера BUY_STOP_LIMIT и SELL_STOP_LIMIT не могут иметь предустановленные StopLoss и TakeProfit до момента активации?
цифры приведите если вам нужен ответ. или вы их сами глазами не проверили после ошибки?..
Столкнулся с ошибкой 10015 - Invalid price при попытке модификации StopLoss и TakeProfit у ордеров типа BUY_STOP_LIMIT и SELL_STOP_LIMIT.
В качестве точки отсчёта использую не цену открытия ордера OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN), а именно цену OrderGetDouble(ORDER_PRICE_STOPLIMIT) - по которой ордер BuyLimit / SellLimit должен разместиться, когда стоплимитник сработает. То есть точка отсчёта верная и цены тоже получаются правильные. После того как стоплимитник активируется, ровно по таким "инвалидным" ценам ордера StopLoss и TakeProfit размещаются.
Значит, ордера BUY_STOP_LIMIT и SELL_STOP_LIMIT не могут иметь предустановленные StopLoss и TakeProfit до момента активации?
Смотрите документацию. Там детальные примеры. В частности для BUY_STOP_LIMIT и SELL_STOP_LIMIT пример.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltraderequest
Я когда не пользуюсь стандартной библиотекой беру от туда. Всё прекрасно устанавливается и модифицируется. Можно устанавливать без стопов и тейков и потом их добавлять, можно сразу с ними.
- www.mql5.com
Код бы полный выложить. Предположения - в структуре запроса не указываете цены ордера, помимо СЛ и ТП.
Точно знаю что для установки СЛ и ТП необязательно ждать сработки стоп ордера. ошибка в коде скорее всего.
Код бы полный выложить. Предположения - в структуре запроса не указываете цены ордера, помимо СЛ и ТП.
Точно знаю что для установки СЛ и ТП необязательно ждать сработки стоп ордера. ошибка в коде скорее всего.
Да, ошибка была в запросе на модификацию. Исправил, но частично. Ордера StopLoss и TakeProfit теперь выставляет, но почему-то иногда выдаёт ошибку 10013 - Invalid request.
Вот кусок кода, отвечающий за модификацию отложенных ордеров:
if(_type_orders == Pending || _type_orders == MarketPending) { // блок работы с отложенными ордерами // срабатывает если выбран тип отложенный или рыночный и отложенный // отложенные ордера: buy_stop, buy_limit, sell_stop, sell_limit, buy_stop_limit, sell_stop_limit // причина установить тейк: у ордера тейк нулевой, а в настройках указан более нуля // причина установить стоп: у ордера стоп нулевой, а в настройках указан более нуля bool need_modify = false; for(int i = 0; i < ats.pending_order_quantity; i++) { if(OrderSelect(ats.pending_order_tickets[i])) { // ордер выделился по тикету // записываем свойства ордера ENUM_ORDER_TYPE ord_type = (ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); double ord_op = OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); ulong ord_ticket = ats.pending_order_tickets[i]; string ord_symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL); datetime ord_exp = (datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_EXPIRATION); ENUM_ORDER_TYPE_TIME ord_type_time = (ENUM_ORDER_TYPE_TIME)OrderGetInteger(ORDER_TYPE_TIME); double ord_tp = OrderGetDouble(ORDER_TP); double ord_sl = OrderGetDouble(ORDER_SL); // чистим флаг модификации need_modify = false; // флаг очищен, теперь проверяем нужно ли его изменить if((ord_tp == 0) && (_tp > 0)) { // реальный тейк нулевой, а в настройках более нуля ord_tp = TakeProfitPrice(ord_symbol, _tp, ord_type, ord_ticket, ord_op, true, _sf_lvl_free); if(ord_tp > 0) need_modify = true; } if((ord_sl == 0) && (_sl > 0)) { // реальный стоп нулевой, а в настройках более нуля ord_sl = StopLossPrice(ord_symbol, _sl, ord_type, ord_ticket, ord_op, true, _sf_lvl_free); if(ord_sl > 0) need_modify = true; } // теперь на основании флага проводим модификацию ордера if(need_modify) { ZeroMemory(req); ZeroMemory(res); req.action = TRADE_ACTION_MODIFY; req.order = ord_ticket; req.price = ord_op; req.sl = ord_sl; req.tp = ord_tp; req.type_time = ord_type_time; req.expiration = ord_exp; if(!OrderSend(req, res) || res.retcode != TRADE_RETCODE_DONE) Print("Ticket:", ord_ticket, " Error: ", ResultRetcode(res)); else { if(res.retcode == TRADE_RETCODE_DONE) // модификация успешна break; } } } } }
Да, ошибка была в запросе на модификацию. Исправил, но частично. Ордера StopLoss и TakeProfit теперь выставляет, но почему-то иногда выдаёт ошибку 10013 - Invalid request.
Вот кусок кода, отвечающий за модификацию отложенных ордеров:
подозреваю что для вашего типа ордера в структуре stoplimit надо ещё явно указать, хоть в справке и не написано)
а может кривые функции расчета ТП и СЛ? вы их не привели.
Ещё бросилось в глаза- break выходит из for? зачем? вы разве не хотите все ордера пройти?
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Столкнулся с ошибкой 10015 - Invalid price при попытке модификации StopLoss и TakeProfit у ордеров типа BUY_STOP_LIMIT и SELL_STOP_LIMIT.
В качестве точки отсчёта использую не цену открытия ордера OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN), а именно цену OrderGetDouble(ORDER_PRICE_STOPLIMIT) - по которой ордер BuyLimit / SellLimit должен разместиться, когда стоплимитник сработает. То есть точка отсчёта верная и цены тоже получаются правильные. После того как стоплимитник активируется, ровно по таким "инвалидным" ценам ордера StopLoss и TakeProfit размещаются.
Значит, ордера BUY_STOP_LIMIT и SELL_STOP_LIMIT не могут иметь предустановленные StopLoss и TakeProfit до момента активации?