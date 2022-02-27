Индикаторы: cm MA 2 bar Signal

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cm MA 2 bar Signal:

Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действие

cm MA 2 bar Signal

Автор: Vladimir Khlystov

 

Интересный индикатор, нового не много, но решение сигнала другое. Поставил на демо счет для сравнения с другими моими сигналами.

Надо проверить эффективность и "силу" сигнала. Можно ли индикатор использовать в советниках, нет ли  каких ограничений?

На демо счете индикатор свои сигналы по мере движения цены не продвигает. Чтобы это сделать, надо переустанавливать индикатор, проверьте программу.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
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Информация о счете - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Виктор:

Интересный индикатор, нового не много, но решение сигнала другое. Поставил на демо счет для сравнения с другими моими сигналами.

Надо проверить эффективность и "силу" сигнала. Можно ли индикатор использовать в советниках, нет ли  каких ограничений?

На демо счете индикатор свои сигналы по мере движения цены не продвигает. Чтобы это сделать, надо переустанавливать индикатор, проверьте программу.

Можно применять в любом советнике, в нем нет ограничений.

Обновление выложил, в нем исправлен указанный вами недостаток с обновлением информации

 
Vladimir Khlystov:

Можно применять в любом советнике, в нем нет ограничений.

Обновление выложил, в нем исправлен указанный вами недостаток с обновлением информации

Нет ли возможности сделать  в настройках отключение Алерта=True/false?

 
Виктор:

Нет ли возможности сделать  в настройках отключение Алерта=True/false?

Возможность есть, времени нет выкладывать. Просто удалите Alert как на скрине


 
Спасибо! Мне очень полезен этот индикатор. Ещё бы отправку сообщения делал на почту или смс, при появлении алерта. Он очень подходит к моей стратегии, только настройки у меня другие. Под стратегию подобраны специально.
 
AleksGru_invest:
Спасибо! Мне очень полезен этот индикатор. Ещё бы отправку сообщения делал на почту или смс, при появлении алерта. Он очень подходит к моей стратегии, только настройки у меня другие. Под стратегию подобраны специально.

Вместо Alert впишите SendMail и будет отправлять на почту, указанную в настройках терминала

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