Индикаторы: cm MA 2 bar Signal
Интересный индикатор, нового не много, но решение сигнала другое. Поставил на демо счет для сравнения с другими моими сигналами.
Надо проверить эффективность и "силу" сигнала. Можно ли индикатор использовать в советниках, нет ли каких ограничений?
На демо счете индикатор свои сигналы по мере движения цены не продвигает. Чтобы это сделать, надо переустанавливать индикатор, проверьте программу.
- www.mql5.com
Интересный индикатор, нового не много, но решение сигнала другое. Поставил на демо счет для сравнения с другими моими сигналами.
Надо проверить эффективность и "силу" сигнала. Можно ли индикатор использовать в советниках, нет ли каких ограничений?
На демо счете индикатор свои сигналы по мере движения цены не продвигает. Чтобы это сделать, надо переустанавливать индикатор, проверьте программу.
Можно применять в любом советнике, в нем нет ограничений.
Обновление выложил, в нем исправлен указанный вами недостаток с обновлением информации
Можно применять в любом советнике, в нем нет ограничений.
Обновление выложил, в нем исправлен указанный вами недостаток с обновлением информации
Нет ли возможности сделать в настройках отключение Алерта=True/false?
Спасибо! Мне очень полезен этот индикатор. Ещё бы отправку сообщения делал на почту или смс, при появлении алерта. Он очень подходит к моей стратегии, только настройки у меня другие. Под стратегию подобраны специально.
Вместо Alert впишите SendMail и будет отправлять на почту, указанную в настройках терминала
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
cm MA 2 bar Signal:
Индикатор выдает сигнал, когда две последние свечи закрылись (выше/ниже) MA на заданном таймфрейме.При этом появляется алерт с указанием пары на которой произошло данное действие
Автор: Vladimir Khlystov