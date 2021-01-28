Демо-счет как индикатор. - страница 5

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Vladimir:


Каким образом?


Никаким.

Пока пары EURUSD и AUDUSD двигались в это же время двигалось и EURAUD, так что оно уже учло это движение. 

[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Никаким.

Пока пары EURUSD и AUDUSD двигались в это же время двигалось и EURAUD, так что оно уже учло это движение. 

Ты как всегда далек от мысли
[Удален]  

как я понимаю - что будет дорожать австралийский против евро ???

Снимок

[Удален]  
SanAlex:

как я понимаю - что будет дорожать австралийский против евро ???


вроде идёт туда

Снимок2

 
Vladimir Baskakov:
Ты как всегда далек от мысли


Ты тоже.
 
Vladimir Baskakov:
Ручная торговля. Я торгую с телефона через мобильную версию. Один счёт демо, второй реал.

А можете показать скрин статистики по таким сделкам?

[Удален]  
Aleksandr Kuzin:

А можете показать скрин статистики по таким сделкам?

Я торгую всегда, скринов нет
 

Робот, торгующий по таким правилам, ожидаемо сливает даже в диапазоне месяца и уж тем более года.

По сути, это обычная торговля по индикатору (на основании открытых сделок в прошлом, мы делаем вывод о том, что будет дальше происходить в будущем).

Алгоритм простой и программируется на раз-два.

И, кстати, открывать и ждать пока там будет +-100 баксов не надо, достаточно пройтись вглубь истории и посмотреть,

когда будут эти +-100 баксов в текущий момент времени, если бы мы открыли эти позиции в прошлом.

Так что, либо есть еще какие-то критерии, которые не указал автор идеи, либо то, что стратегия работает в данный момент - просто счастливая случайность.

[Удален]  
Maksim Emeliashin:

Робот, торгующий по таким правилам, ожидаемо сливает даже в диапазоне месяца и уж тем более года.

По сути, это обычная торговля по индикатору (на основании открытых сделок в прошлом, мы делаем вывод о том, что будет дальше происходить в будущем).

Алгоритм простой и программируется на раз-два.

И, кстати, открывать и ждать пока там будет +-100 баксов не надо, достаточно пройтись вглубь истории и посмотреть,

когда будут эти +-100 баксов в текущий момент времени, если бы мы открыли эти позиции в прошлом.

Так что, либо есть еще какие-то критерии, которые не указал автор идеи, либо то, что стратегия работает в данный момент - просто счастливая случайность.

Главная проблема индикаторов, это не только оперирование прошлыми ценами, но и деление на таймфреймы. Именно поэтому на одном доллар растет, на другом падает, на третьем флет.
При использовании демо индикатора такого нет.
 
Maksim Emeliashin:

И, кстати, открывать и ждать пока там будет +-100 баксов не надо, достаточно пройтись вглубь истории и посмотреть,

когда будут эти +-100 баксов в текущий момент времени, если бы мы открыли эти позиции в прошлом.


Это для него сложно в понимании.  Он даже не поймёт, что это одно и то же.  

Просто он не ставит стопы , поэтому на каком-то отрезке везёт.


p.s. По алгоритму одинаково мыслим, я его уже даже написал - и удалил.

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