Демо-счет как индикатор. - страница 5
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Каким образом?
Никаким.
Пока пары EURUSD и AUDUSD двигались в это же время двигалось и EURAUD, так что оно уже учло это движение.
Никаким.
Пока пары EURUSD и AUDUSD двигались в это же время двигалось и EURAUD, так что оно уже учло это движение.
как я понимаю - что будет дорожать австралийский против евро ???
как я понимаю - что будет дорожать австралийский против евро ???
вроде идёт туда
Ты как всегда далек от мысли
Ты тоже.
Ручная торговля. Я торгую с телефона через мобильную версию. Один счёт демо, второй реал.
А можете показать скрин статистики по таким сделкам?
А можете показать скрин статистики по таким сделкам?
Робот, торгующий по таким правилам, ожидаемо сливает даже в диапазоне месяца и уж тем более года.
По сути, это обычная торговля по индикатору (на основании открытых сделок в прошлом, мы делаем вывод о том, что будет дальше происходить в будущем).
Алгоритм простой и программируется на раз-два.
И, кстати, открывать и ждать пока там будет +-100 баксов не надо, достаточно пройтись вглубь истории и посмотреть,
когда будут эти +-100 баксов в текущий момент времени, если бы мы открыли эти позиции в прошлом.
Так что, либо есть еще какие-то критерии, которые не указал автор идеи, либо то, что стратегия работает в данный момент - просто счастливая случайность.
Робот, торгующий по таким правилам, ожидаемо сливает даже в диапазоне месяца и уж тем более года.
По сути, это обычная торговля по индикатору (на основании открытых сделок в прошлом, мы делаем вывод о том, что будет дальше происходить в будущем).
Алгоритм простой и программируется на раз-два.
И, кстати, открывать и ждать пока там будет +-100 баксов не надо, достаточно пройтись вглубь истории и посмотреть,
когда будут эти +-100 баксов в текущий момент времени, если бы мы открыли эти позиции в прошлом.
Так что, либо есть еще какие-то критерии, которые не указал автор идеи, либо то, что стратегия работает в данный момент - просто счастливая случайность.
И, кстати, открывать и ждать пока там будет +-100 баксов не надо, достаточно пройтись вглубь истории и посмотреть,
когда будут эти +-100 баксов в текущий момент времени, если бы мы открыли эти позиции в прошлом.
Это для него сложно в понимании. Он даже не поймёт, что это одно и то же.
Просто он не ставит стопы , поэтому на каком-то отрезке везёт.
p.s. По алгоритму одинаково мыслим, я его уже даже написал - и удалил.