Демо-счет как индикатор. - страница 2
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Зачем ждать, для этого как уже говорил Дмитрий, есть индикаторы, на которых можно сделать виртуальные покупки/продажи и видеть результат "уже"
Ну есть, пользуйся, я тебе что, навязываю.
Есть твоя тема, но нет конструктивного обсуждения от тебя.
Тебе заданы конкретные вопросы для обсуждение твоей темы, а ты начинаешь "посылать"
По твоей теме:
На скрине уже видно что есть разрыв в прохождении цены, а где точка входа и куда? Вот что от тебя нужно услышать!
Есть твоя тема, но нет конструктивного обсуждения от тебя.
Тебе заданы конкретные вопросы для обсуждение твоей темы, а ты начинаешь "посылать"
По твоей теме:
На скрине уже видно что есть разрыв в прохождении цены, а где точка входа и куда? Вот что от тебя нужно услышать!
На все конкретные вопросы я ответил по пунктам. Ты начал приплетать свое. Это уж сам
Вот твои ответы:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Демо-счет как индикатор.
Vladimir Baskakov, 2021.01.23 05:35Для начинающих:
Вот мой вопрос снова:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Демо-счет как индикатор.
Vitaly Muzichenko, 2021.01.23 05:40
Что значит в любую. Какой тогда смысл ожидать?
И снова вопрос: Зачем ждать, чтобы войти в любую сторону, можно ничего не ждать, а сразу войти в любую сторону
Главный вопрос: Зачем ждать, чтобы войти в любую сторону?
Вот твои ответы:
Вот мой вопрос снова:
И снова вопрос: Зачем ждать, чтобы войти в любую сторону, можно ничего не ждать, а сразу войти в любую сторону
Главный вопрос: Зачем ждать, чтобы войти в любую сторону?
Алексей, ждать надо, когда будет 100 долларов прибыли или убытка.
Зачем ждать, если:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Демо-счет как индикатор.
Dmitry Fedoseev, 2021.01.23 03:03
А можно не открывать счет, а написать индикатор, который проанализирует исторические данные.
Вот только в чем польза этого индикатора - непонятно.
Чтобы не ждать и не терять время, можно открыть сделки заранее и видеть уже текущий результат и принимать решение уже, а не потом.
И снова:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Демо-счет как индикатор.
Vitaly Muzichenko, 2021.01.23 06:13
...
Главный вопрос: Зачем ждать, чтобы войти в любую сторону?
Зачем ждать, если:
Чтобы не ждать и не терять время, можно открыть сделки заранее и видеть уже текущий результат и принимать решение уже, а не потом.
Леха, делай что хочешь. Нубские вопросы. Сидишь тут десять лет, а толку нет. Не буду тратить время на тебя
Да ты просто ..., создал тему зачем?
Тебе вполне нормальные вопросы задают по твоей открытой теме, а ответов просто полный "0"
ЗАЧЕМ ты создал тему, чтобы снова в ней всех обссыкать?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Демо-счет как индикатор.
Vladimir Baskakov, 2021.01.23 05:51Кто заработал доллар, тот поймет
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Демо-счет как индикатор.
Vladimir Baskakov, 2021.01.23 05:26Причем тут исторические данные и индикаторы. Видно с торговлей незнаком
И не трогай Юсуфа, он в сравнении с тобой тему поддерживает и развивает, а ты просто балаболишь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Демо-счет как индикатор.
Vladimir Baskakov, 2021.01.23 05:35...
Леха, делай что хочешь. Нубские вопросы. Сидишь тут десять лет, а толку нет. Не буду тратить время на тебя
Что заметил не только Я, а и остальные участники форума, что ты на дух не переносишь людей, умнее себя!
Тут и сказать нечего, такая твоя мерзкая и гнилая натура.
Что заметил не только Я, а и остальные участники форума, что ты на дух не переносишь людей, умнее себя!
Тут и сказать нечего, такая твоя мерзкая и гнилая натура.