Демо-счет как индикатор. - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Зачем ждать, для этого как уже говорил Дмитрий, есть индикаторы, на которых можно сделать виртуальные покупки/продажи и видеть результат "уже"

Ну есть, пользуйся, я тебе что, навязываю. 
 
Vladimir Baskakov:
Ну есть, пользуйся, я тебе что, навязываю. 

Есть твоя тема, но нет конструктивного обсуждения от тебя.

Тебе заданы конкретные вопросы для обсуждение твоей темы, а ты начинаешь "посылать"

По твоей теме:


На скрине уже видно что есть разрыв в прохождении цены, а где точка входа и куда? Вот что от тебя нужно услышать!

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Vitaly Muzichenko:

Есть твоя тема, но нет конструктивного обсуждения от тебя.

Тебе заданы конкретные вопросы для обсуждение твоей темы, а ты начинаешь "посылать"

По твоей теме:


На скрине уже видно что есть разрыв в прохождении цены, а где точка входа и куда? Вот что от тебя нужно услышать!

На все конкретные вопросы я ответил по пунктам. Ты начал приплетать свое. Это уж сам
 
Vladimir Baskakov:
На все конкретные вопросы я ответил по пунктам. Ты начал приплетать свое. Это уж сам

Вот твои ответы:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Демо-счет как индикатор.

Vladimir Baskakov, 2021.01.23 05:35

Для начинающих:
1. В любую
2. В любой
3. Ставь ТР 10-20 ПП
С историческими данными к Юсе. Здесь только realtime

Вот мой вопрос снова:

И снова вопрос: Зачем ждать, чтобы войти в любую сторону, можно ничего не ждать, а сразу войти в любую сторону

Главный вопрос: Зачем ждать, чтобы войти в любую сторону?

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Vitaly Muzichenko:

Вот твои ответы:


Вот мой вопрос снова:


И снова вопрос: Зачем ждать, чтобы войти в любую сторону, можно ничего не ждать, а сразу войти в любую сторону

Главный вопрос: Зачем ждать, чтобы войти в любую сторону?

Алексей, ждать надо, когда будет 100 долларов прибыли или убытка.
 
Vladimir Baskakov:
Алексей, ждать надо, когда будет 100 долларов прибыли или убытка.

Зачем ждать, если:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Демо-счет как индикатор.

Dmitry Fedoseev, 2021.01.23 03:03

А можно не открывать счет, а написать индикатор, который проанализирует исторические данные.

Вот только в чем польза этого индикатора - непонятно.


Чтобы не ждать и не терять время, можно открыть сделки заранее и видеть уже текущий результат и принимать решение уже, а не потом.

И снова:

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Vitaly Muzichenko:

Зачем ждать, если:


Чтобы не ждать и не терять время, можно открыть сделки заранее и видеть уже текущий результат и принимать решение уже, а не потом.

Леха, делай что хочешь. Нубские вопросы. Сидишь тут десять лет, а толку нет. Не буду тратить время на тебя
 
Vladimir Baskakov:
Леха, делай что хочешь. Нубские вопросы. Сидишь тут десять лет, а толку нет. Не буду тратить время на тебя

Да ты просто ..., создал тему зачем?

Тебе вполне нормальные вопросы задают по твоей открытой теме, а ответов просто полный "0"

ЗАЧЕМ ты создал тему, чтобы снова в ней всех обссыкать?


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Демо-счет как индикатор.

Vladimir Baskakov, 2021.01.23 05:26

Причем тут исторические данные и индикаторы. Видно с торговлей незнаком

И не трогай Юсуфа, он в сравнении с тобой тему поддерживает и развивает, а ты просто балаболишь

 
Vladimir Baskakov:
Леха, делай что хочешь. Нубские вопросы. Сидишь тут десять лет, а толку нет. Не буду тратить время на тебя

Что заметил не только Я, а и остальные участники форума, что ты на дух не переносишь людей, умнее себя!

Тут и сказать нечего, такая твоя мерзкая и гнилая натура.

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Vitaly Muzichenko:

Что заметил не только Я, а и остальные участники форума, что ты на дух не переносишь людей, умнее себя!

Тут и сказать нечего, такая твоя мерзкая и гнилая натура.

Поверь, в том что ты не умеешь торговать , ни я виноват
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