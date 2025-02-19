Индикаторы: Цветные объёмчики

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Цветные объёмчики:

Объёмы внизу окна. Градиент и прозрачность в помощь.

Цветные объёмчики

Автор: ROMAN KIVERIN

[Удален]  
классненько
 
Maxim Dmitrievsky:
классненько

Спасибки. :)

 
Девочки будут рады )
 
Andrei Novichkov:
Девочки будут рады )

Не знаю как девочки, но после Ниндзи вообще не мог на этот терминал смотреть. Как-то нужно окультуривать чтобы хоть немножко смотрелось. Не говоря уже о Волфиксе или Атасе.

Но, конечно, культура, она, больше девчонкам нравиться. Настоящим крутым парням какой-нибудь хард подавай. Одна чёрно-белая свеча во весь экран, полуразбитый монитор и уже давно севший процессор. Вероятно, большИм спросом индикатор будет пользоваться у слабой половины человечества.

Мне, кстати, тоже приятней смотреть на эти столбики, чем на полуобглоданные палки объёмов терминала. Но кому как. На вкус и цвет..., кому что нравиться.

 

ROMAN KIVERIN:

Не знаю как девочки, но после Ниндзи вообще не мог на этот терминал смотреть. Как-то нужно окультуривать чтобы хоть немножко смотрелось. Не говоря уже о Волфиксе или Атасе.

Но, конечно, культура, она, больше девчонкам нравиться. Настоящим крутым парням какой-нибудь хард подавай. Одна чёрно-белая свеча во весь экран, полуразбитый монитор и уже давно севший процессор. Вероятно, большИм спросом индикатор будет пользоваться у слабой половины человечества.

Мне, кстати, тоже приятней смотреть на эти столбики, чем на полуобглоданные палки объёмов терминала. Но кому как. На вкус и цвет..., кому что нравиться.


     Согласен насчет того, что для эстетики мало месте в МТ.

     Но и функционально индикатор четкий.

     Для VSA, как часть системы, весьма-весьма.

     Автору респект! 

 
vap-pfo:

     Согласен насчет того, что для эстетики мало месте в МТ.

     Но и функционально индикатор четкий.

     Для VSA, как часть системы, весьма-весьма.

     Автору респект! 

Это торговый терминал, а не новогодняя ёлка.

Главное не графика, а что бы все правильно работало!

 
prostotrader:

Это торговый терминал, а не новогодняя ёлка.

Главное не графика, а что бы все правильно работало!

Верно, главное не машина на которой едёшь, а сам процесс перемещения. Не важно это запорожец или Rolls-Royce. Кстати, в Rolls-Royce кондиционер есть, который лишний бензин потребляет. А в Запорожце отопление от радиатора. И все рады. Тем более Запорожец самая тихая машина (ногами уши закрываешь). А в Rolls-Royce статуэтка Дух Экстаза на капоте. Тоже лишний вес. Машина должна быть машиной, а не музеем каким-нибудь. Полностью согласен.

Кстати, у меня есть один друг, который ещё в КВН смотрел телепередачи. Помните такой телек. Он ещё возмущался зачем нужен цветной телек. Полностью с ним согласен. Не знаю, может он бы и сейчас в очко КВН новости смотрел, жаль что телевидение сделали цифровое.

А так, тяга к комфорту это не для нашего человека. Это Вы точно заметили. 

 
vap-pfo:

     Согласен насчет того, что для эстетики мало месте в МТ.

     Но и функционально индикатор четкий.

     Для VSA, как часть системы, весьма-весьма.

     Автору респект! 

Спасибо.

 
Обьемчики классные.... Глаз отдыхает...  А можно добавить смысла  - столбик который выше предыдущего-(например зеленоватый) а столбик который ниже предыдущего- (например красноватый) ?      Или вообще раскрасить в стиле Better Volume 1.5 ?   Цены б ему небыло...
 
XTOTAM:
Обьемчики классные.... Глаз отдыхает...  А можно добавить смысла  - столбик который выше предыдущего-(например зеленоватый) а столбик который ниже предыдущего- (например красноватый) ?      Или вообще раскрасить в стиле Better Volume 1.5 ?   Цены б ему небыло...

Хотите, могу сделать для Вас. Это не сложно. Пишите в личку. 

Основной целью было показать возможность отображать объёмы с градиентом цвета. Хотелось построить базовый алгоритм. Что же касается усложнения, это уже выходит за рамки публикации.

В домашней версии есть ещё подпись объёмов.

ё

Я не жадничаю, просто написание кода занимает время. Обычно редко что пишу. Этот код был вырезан из большого индикатора, который писался на заказ. Что-то поменять не сложно, но это будет занимать время.

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