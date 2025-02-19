Индикаторы: Цветные объёмчики
классненько
Спасибки. :)
Девочки будут рады )
Не знаю как девочки, но после Ниндзи вообще не мог на этот терминал смотреть. Как-то нужно окультуривать чтобы хоть немножко смотрелось. Не говоря уже о Волфиксе или Атасе.
Но, конечно, культура, она, больше девчонкам нравиться. Настоящим крутым парням какой-нибудь хард подавай. Одна чёрно-белая свеча во весь экран, полуразбитый монитор и уже давно севший процессор. Вероятно, большИм спросом индикатор будет пользоваться у слабой половины человечества.
Мне, кстати, тоже приятней смотреть на эти столбики, чем на полуобглоданные палки объёмов терминала. Но кому как. На вкус и цвет..., кому что нравиться.
ROMAN KIVERIN:
Не знаю как девочки, но после Ниндзи вообще не мог на этот терминал смотреть. Как-то нужно окультуривать чтобы хоть немножко смотрелось. Не говоря уже о Волфиксе или Атасе.
Но, конечно, культура, она, больше девчонкам нравиться. Настоящим крутым парням какой-нибудь хард подавай. Одна чёрно-белая свеча во весь экран, полуразбитый монитор и уже давно севший процессор. Вероятно, большИм спросом индикатор будет пользоваться у слабой половины человечества.
Мне, кстати, тоже приятней смотреть на эти столбики, чем на полуобглоданные палки объёмов терминала. Но кому как. На вкус и цвет..., кому что нравиться.
Согласен насчет того, что для эстетики мало месте в МТ.
Но и функционально индикатор четкий.
Для VSA, как часть системы, весьма-весьма.
Автору респект!
Согласен насчет того, что для эстетики мало месте в МТ.
Но и функционально индикатор четкий.
Для VSA, как часть системы, весьма-весьма.
Автору респект!
Это торговый терминал, а не новогодняя ёлка.
Главное не графика, а что бы все правильно работало!
Это торговый терминал, а не новогодняя ёлка.
Главное не графика, а что бы все правильно работало!
Верно, главное не машина на которой едёшь, а сам процесс перемещения. Не важно это запорожец или Rolls-Royce. Кстати, в Rolls-Royce кондиционер есть, который лишний бензин потребляет. А в Запорожце отопление от радиатора. И все рады. Тем более Запорожец самая тихая машина (ногами уши закрываешь). А в Rolls-Royce статуэтка Дух Экстаза на капоте. Тоже лишний вес. Машина должна быть машиной, а не музеем каким-нибудь. Полностью согласен.
Кстати, у меня есть один друг, который ещё в КВН смотрел телепередачи. Помните такой телек. Он ещё возмущался зачем нужен цветной телек. Полностью с ним согласен. Не знаю, может он бы и сейчас в очко КВН новости смотрел, жаль что телевидение сделали цифровое.
А так, тяга к комфорту это не для нашего человека. Это Вы точно заметили.
Согласен насчет того, что для эстетики мало месте в МТ.
Но и функционально индикатор четкий.
Для VSA, как часть системы, весьма-весьма.
Автору респект!
Спасибо.
Обьемчики классные.... Глаз отдыхает... А можно добавить смысла - столбик который выше предыдущего-(например зеленоватый) а столбик который ниже предыдущего- (например красноватый) ? Или вообще раскрасить в стиле Better Volume 1.5 ? Цены б ему небыло...
Хотите, могу сделать для Вас. Это не сложно. Пишите в личку.
Основной целью было показать возможность отображать объёмы с градиентом цвета. Хотелось построить базовый алгоритм. Что же касается усложнения, это уже выходит за рамки публикации.
В домашней версии есть ещё подпись объёмов.
Я не жадничаю, просто написание кода занимает время. Обычно редко что пишу. Этот код был вырезан из большого индикатора, который писался на заказ. Что-то поменять не сложно, но это будет занимать время.
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Цветные объёмчики:
Объёмы внизу окна. Градиент и прозрачность в помощь.
Автор: ROMAN KIVERIN