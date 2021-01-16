Ищу индикатор Если покопаться он уже существует но без понятия как называется

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Выглядит это примерно так как на графике. 

смысл - Есть хай который определяется за какой то настраиваемый период времени, есть лоу

На графике видны точки отсчета как змейкой. Закинут обычный фрактал который настройке не поддается.

смысл - показывать через сколько времени хай меяется на лоу и выводить это в значения  по типу "от первого хая до 2 лоу прошло 4 дня 5 часов и сколько то минут" с целью замера средних колебаний. Или если растишь лося чтобы прикидывать какое количество времени в среднем сидеть для выхода из просадки.

График EURCAD, D1, 2021.01.15 22:22 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
График EURCAD, D1, 2021.01.15 22:22 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURCAD. Период графика: D1. Брокер: FBS Inc. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2021.01.15 22:22 UTC.
[Удален]  
Mickey Moose:

Выглядит это примерно так как на графике. 

смысл - Есть хай который определяется за какой то настраиваемый период времени, есть лоу

На графике видны точки отсчета как змейкой. Закинут обычный фрактал который настройке не поддается.

смысл - показывать через сколько времени хай меяется на лоу и выводить это в значения  по типу "от первого хая до 2 лоу прошло 4 дня 5 часов и сколько то минут" с целью замера средних колебаний. Или если растишь лося чтобы прикидывать какое количество времени в среднем сидеть для выхода из просадки.

есть вот такой https://www.mql5.com/ru/code/29210

Line through two fractals

Line through two fractals
Line through two fractals
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Индикатор строит две трендовые линии по двум последним фракталам
[Удален]  
наверное - мысленно меня послали.
 
SanAlex:
наверное - мысленно меня послали.

Не, но трендовые линии я и сам могу рисовать, там по сути осталось время текстом прикрутить на него

 
Mickey Moose:

Выглядит это примерно так как на графике. 

смысл - Есть хай который определяется за какой то настраиваемый период времени, есть лоу

На графике видны точки отсчета как змейкой. Закинут обычный фрактал который настройке не поддается.

смысл - показывать через сколько времени хай меяется на лоу и выводить это в значения  по типу "от первого хая до 2 лоу прошло 4 дня 5 часов и сколько то минут" с целью замера средних колебаний. Или если растишь лося чтобы прикидывать какое количество времени в среднем сидеть для выхода из просадки.

кто опубликовал скрин, у него и просим
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