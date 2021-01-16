Ищу индикатор Если покопаться он уже существует но без понятия как называется
Выглядит это примерно так как на графике.
смысл - Есть хай который определяется за какой то настраиваемый период времени, есть лоу
На графике видны точки отсчета как змейкой. Закинут обычный фрактал который настройке не поддается.
смысл - показывать через сколько времени хай меяется на лоу и выводить это в значения по типу "от первого хая до 2 лоу прошло 4 дня 5 часов и сколько то минут" с целью замера средних колебаний. Или если растишь лося чтобы прикидывать какое количество времени в среднем сидеть для выхода из просадки.
есть вот такой https://www.mql5.com/ru/code/29210
- www.mql5.com
наверное - мысленно меня послали.
Не, но трендовые линии я и сам могу рисовать, там по сути осталось время текстом прикрутить на него
Выглядит это примерно так как на графике.
смысл - Есть хай который определяется за какой то настраиваемый период времени, есть лоу
На графике видны точки отсчета как змейкой. Закинут обычный фрактал который настройке не поддается.
смысл - показывать через сколько времени хай меяется на лоу и выводить это в значения по типу "от первого хая до 2 лоу прошло 4 дня 5 часов и сколько то минут" с целью замера средних колебаний. Или если растишь лося чтобы прикидывать какое количество времени в среднем сидеть для выхода из просадки.
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Выглядит это примерно так как на графике.
смысл - Есть хай который определяется за какой то настраиваемый период времени, есть лоу
На графике видны точки отсчета как змейкой. Закинут обычный фрактал который настройке не поддается.
смысл - показывать через сколько времени хай меяется на лоу и выводить это в значения по типу "от первого хая до 2 лоу прошло 4 дня 5 часов и сколько то минут" с целью замера средних колебаний. Или если растишь лося чтобы прикидывать какое количество времени в среднем сидеть для выхода из просадки.