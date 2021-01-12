Советники: Lines 98

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Lines 98:

Шарики с черными дырами

Lines 98

Автор: Evgeniy Inkov

 

Класс! Ностальджи )

Только за более длинные ряды, насколько я помню, должно больше баллов начисляться. Иначе нет смысла их собирать.

И не обрабатываются "перекрестки". Это тоже было, кажется:


Спасибо за реализацию! )

 
Andrey Khatimlianskii:

Только за более длинные ряды, насколько я помню, должно больше баллов начисляться. Иначе нет смысла их собирать.

И не обрабатываются "перекрестки". Это тоже было, кажется:

Большое спасибо за подсказку! Давно это было....

Баллы добавил за длинные ряды (шары больше пяти умножаются на 2).

Перекрёстки сделаю...

 
Andrey Khatimlianskii:

И не обрабатываются "перекрестки". Это тоже было, кажется:

Теперь обрабатываются не только перекрестки, но и любые фигуры из 5 и более шаров

 
Evgeniy Inkov:

Баллы добавил за длинные ряды (шары больше пяти умножаются на 2).

Каждый следующий должен быть ценнее. Собрать 6 и 10 - не одинаково просто )

 
Andrey Khatimlianskii:

Каждый следующий должен быть ценнее. Собрать 6 и 10 - не одинаково просто )

так и есть..

за 5 шаров-5 баллов, за 6-7, за 7-9, за 8-11, за 9-13, и т.д.

моя корова, что хочу, то и ворочу...)

 
Evgeniy Inkov:

так и есть..

за 5 шаров-5 баллов, за 6-7, за 7-9, за 8-11, за 9-13, и т.д.

6-й не должен стоить столько же, сколько 10-й.

Например, можно повышать стоимость каждого следующего:

  • 5 = 5
  • 6 = 5+1*2 = 7
  • 7 = 5+1*2+1*3 = 10
  • 8 =  5+1*2+1*3+1*4 = 14
  • и т.д.

Веди действительно сложность растет непропорционально.


Evgeniy Inkov:

моя корова, что хочу, то и ворочу...)

Тут не поспоришь )

Я просто предложил.

 
Andrey Khatimlianskii:

Например, можно повышать стоимость каждого следующего:

  • 5 = 5
  • 6 = 5+1*2 = 7
  • 7 = 5+1*2+1*3 = 10
  • 8 =  5+1*2+1*3+1*4 = 14
  • и т.д.


По многочисленным просьбам трудящихся ввел эту арифметическую прогрессию

Что только не сделаешь, чтобы отвлечь трейдеров от потока денежных средств с форекса

 
Evgeniy Inkov:

По многочисленным просьбам трудящихся ввел эту арифметическую прогрессию

Что только не сделаешь, чтобы отвлечь трейдеров от потока денежных средств с форекса

А можно что бы варианты подсчетов переключать можно было)))) (шутка)

 
Valeriy Yastremskiy:

А можно что бы варианты подсчетов переключать можно было)))) (шутка)

И собственные формулы расчета, основанные на последних котировках валют )

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