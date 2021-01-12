Советники: Lines 98
Класс! Ностальджи )
Только за более длинные ряды, насколько я помню, должно больше баллов начисляться. Иначе нет смысла их собирать.
И не обрабатываются "перекрестки". Это тоже было, кажется:
Спасибо за реализацию! )
Только за более длинные ряды, насколько я помню, должно больше баллов начисляться. Иначе нет смысла их собирать.
И не обрабатываются "перекрестки". Это тоже было, кажется:
Большое спасибо за подсказку! Давно это было....
Баллы добавил за длинные ряды (шары больше пяти умножаются на 2).
Перекрёстки сделаю...
И не обрабатываются "перекрестки". Это тоже было, кажется:
Теперь обрабатываются не только перекрестки, но и любые фигуры из 5 и более шаров
Баллы добавил за длинные ряды (шары больше пяти умножаются на 2).
Каждый следующий должен быть ценнее. Собрать 6 и 10 - не одинаково просто )
Каждый следующий должен быть ценнее. Собрать 6 и 10 - не одинаково просто )
так и есть..
за 5 шаров-5 баллов, за 6-7, за 7-9, за 8-11, за 9-13, и т.д.
моя корова, что хочу, то и ворочу...)
так и есть..
за 5 шаров-5 баллов, за 6-7, за 7-9, за 8-11, за 9-13, и т.д.
6-й не должен стоить столько же, сколько 10-й.
Например, можно повышать стоимость каждого следующего:
- 5 = 5
- 6 = 5+1*2 = 7
- 7 = 5+1*2+1*3 = 10
- 8 = 5+1*2+1*3+1*4 = 14
- и т.д.
Веди действительно сложность растет непропорционально.
моя корова, что хочу, то и ворочу...)
Тут не поспоришь )
Я просто предложил.
Например, можно повышать стоимость каждого следующего:
- 5 = 5
- 6 = 5+1*2 = 7
- 7 = 5+1*2+1*3 = 10
- 8 = 5+1*2+1*3+1*4 = 14
- и т.д.
По многочисленным просьбам трудящихся ввел эту арифметическую прогрессию
Что только не сделаешь, чтобы отвлечь трейдеров от потока денежных средств с форекса
По многочисленным просьбам трудящихся ввел эту арифметическую прогрессию
Что только не сделаешь, чтобы отвлечь трейдеров от потока денежных средств с форекса
А можно что бы варианты подсчетов переключать можно было)))) (шутка)
А можно что бы варианты подсчетов переключать можно было)))) (шутка)
И собственные формулы расчета, основанные на последних котировках валют )
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Шарики с черными дырами
Автор: Evgeniy Inkov