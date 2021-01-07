Помощь
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как закрыть открытую сделку, ордер открыл а закрыть не могу куда нужно зайти и что нажать подскажите пожалуйста.
Подскажите что нужно что бы вывести деньги со счёта, и как пройти верификацию? Или эта платформа не для торговли а просто для сигналов?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как закрыть открытую сделку, ордер открыл а закрыть не могу куда нужно зайти и что нажать подскажите пожалуйста.
В самом терминале внизу есть список ордеров. Там можете закрыть крестиком справа ордера.
Если ордер совсем не закрывается, то проблема со стороны ДЦ. Звоните им и пусть закрывают. Но в этом случае скорее всего ордер был закрыт давно и остался висеть в терминале как призрак. И такого призрака вручную не закрыть.
Подскажите что нужно что бы вывести деньги со счёта, и как пройти верификацию? Или эта платформа не для торговли а просто для сигналов?
Обратите внимание в правый нижний угол окна сайта
Там написано
Подскажите что нужно что бы вывести деньги со счёта, и как пройти верификацию? Или эта платформа не для торговли а просто для сигналов?
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