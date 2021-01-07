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Здравствуйте, подскажите пожалуйста как закрыть открытую сделку, ордер открыл а закрыть не могу куда нужно зайти и что нажать подскажите пожалуйста. 
 
Vorovaica:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как закрыть открытую сделку, ордер открыл а закрыть не могу куда нужно зайти и что нажать подскажите пожалуйста. 
Терминал перестартуйте. Бывают глюки, но редко.
 
Подскажите что нужно что бы вывести деньги со счёта, и как пройти верификацию? Или эта платформа не для торговли а просто для сигналов?
Как создать реальный счёт,  а то демо уже надоело пользоваться. Вроде уже везде зарегистрирован. Опишите пожалуйста поподробнее. Скиньте ссылки.
 
Vorovaica:
Подскажите что нужно что бы вывести деньги со счёта, и как пройти верификацию? Или эта платформа не для торговли а просто для сигналов?
Как создать реальный счёт,  а то демо уже надоело пользоваться. Вроде уже везде зарегистрирован. Опишите пожалуйста поподробнее. Скиньте ссылки.
Попробуйте ввести в гугле: "как начать торговать на форексе".
 
Vorovaica:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как закрыть открытую сделку, ордер открыл а закрыть не могу куда нужно зайти и что нажать подскажите пожалуйста. 

В самом терминале внизу есть список ордеров. Там можете закрыть крестиком справа ордера.

Если ордер совсем не закрывается, то проблема со стороны ДЦ. Звоните им и пусть закрывают. Но в этом случае скорее всего ордер был закрыт давно и остался висеть в терминале как призрак. И такого призрака вручную не закрыть.

 
Vorovaica:
Подскажите что нужно что бы вывести деньги со счёта, и как пройти верификацию? Или эта платформа не для торговли а просто для сигналов?
Как создать реальный счёт,  а то демо уже надоело пользоваться. Вроде уже везде зарегистрирован. Опишите пожалуйста поподробнее. Скиньте ссылки.

Обратите внимание в правый нижний угол окна сайта


Там написано

Не является брокером, нет реальных торговых счетов

 
 Получается что на этой платформе не льзя торговать?
 
Vorovaica:
Подскажите что нужно что бы вывести деньги со счёта, и как пройти верификацию? Или эта платформа не для торговли а просто для сигналов?
Как создать реальный счёт,  а то демо уже надоело пользоваться. Вроде уже везде зарегистрирован. Опишите пожалуйста поподробнее. Скиньте ссылки.

Разработчик ПО и Брокер - разные вещи. На этом сайте Вы можете покупать подписку на платные сигналы, а также индикаторы и советники в разделе маркет.

А вот чтобы торговать на FOREX или бирже, Вам надо зарегистрироваться у брокера. Самый простой способ вбить в поиске "топ брокеров для торговли". Из кучи сайтов прочитать кучу отзывов и принять решение, где открываться.

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