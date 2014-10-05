Сколько раз Вы сливали свой реальный депозит, прежде чем начали зарабатывать на Forex? - страница 3
В ноябре влил в 3 счета 5к, к началу марта довел до 11,5к, не забрал по неопытности, в марте слил до исходных 5к, затем слил еще и остаток сейчас 1к после недавнего заявления Драгги. Выбросил "несливающую" стратегию и остановился на этом "сливающем" советнике (Д1 с начала 2011 г. по настоящее время):
Вывод: Пусть сливает сам советник, когда туго!
А Вы можете зарегистрировать этот счет как торговый сигнал, и пусть все увидят, а не тот, который сейчас есть !
посмотрите в профиле. есть замониторенный счет. А советники которыми я торгую есть в маркете.
Да, посмотрел, очень жаль. Вот 1.5 года тому назад у меня был счет на $100 в "Nano4x". И не вернув они исчезли.
Это конечно небольшая сумма, но быть обманутым, неприятно.
Первые депозиты в 200-150$ слил ручной торговлей, хотя поднимал за пару недель до $600.
Один депозит в 5000$ поднял роботом до 8.5к за полтора месяца. Одна из сделок дала прибыть 1000$, лот 0.2. Японцы скачок замутили какой-то. Затем ручками слил, думал откат будет...
Потом робот пару неудачных торгов сделал... остальное слил руками, скальпировал на йене, во флэте все норм, но когда пошел тренд против... в общем так.
С тех пор только пишу роботы... надеюсь вернуться в ряды трейдеров когда разработаю 100% профитный EA. Мечта идиота...
Руки шаловливые пожалуй опаснейший враг любого трейдера!!! Даже при автоматической торговле порой уж так невмоготу как хочется ордерок повесить в рынок ))))
Одна из историй слоива... - см приложение.
Причины слива:
Надежда - частое открытие ордеров против движения при увеличении просадки
Вера - теперь то рынок вернёт все с полна - не закрытие ордеров при откате с убытком
Жадность - увеличение объема лотов из-за не желания терять - отсутсвие стоп лоссов
Страх - локирование позиций без четкого плана
Эмоции - череда удачных сделок приводит к ощущению "Я чувствую рынок!", а большие просадки вгоняют в ступор и неспособность здраво мыслить
Выводы:
Не торгуйте большими лотами относительно депозита
Не открывайте часто ордера по направлению к убытку при не закрытом предшествующем ордере - мартингейл возможен, но только после трезвого расчета
Ограничивайте просадку в день 5% - после чего ищите точку выхода с фиксированным стоп лоссом и не торгуйте пару дней
Не торгуйте на пустой желудок, голод может заставить компенсировать себя желанием заработать
И, остерегайтесь заседаний ФРС и ЕЦБ.
а есть кто реально зарабатывает и живет forex???
там 100-300-500 тыс долларов в год или 1 млн в год ???
Конечно есть. Лично тех кто огромные суммы на бирже зарабатывают пока не знаю. Но мои друзья 200 000 рублей в месяц выгребают и не парятся. Я тоже не жалуюсь, не смотря на то, что на Forex всего пару месяцев. Вот тому пример https://www.mql5.com/ru/signals/60195 и это при том, что я торгую в удовольствие, основное мое направление - инвестиции в ПАММ!
Руки шаловливые пожалуй опаснейший враг любого трейдера!!! Даже при автоматической торговле порой уж так невмоготу как хочется ордерок повесить в рынок ))))
Плюсую ))) На скальпе частенько бывает что руки чешутся, аж нервы щекочут. А с роботом руками не открывал... только закрывал убыточные когда цена чуть до стопа не доходила, а потом возвращалась к 0.