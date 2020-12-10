Два ордера в разные стороны

Существует ли такое на практике, два ордера в разные стороны? Это делают для того что бы компенсировать убытки? Когда это нужно делать и в каких ситуациях? 
 
В МТ5 нельзя открыть на одном инструменте два разнонаправленных ордера. Справка терминала. Клиентский терминал / Торговля / Общие принципы:

Позиция
Позиция — это рыночное обязательство, количество купленных или проданных контрактов по финансовому инструменту. Длинная позиция (Long) — купленный в расчете на повышение цены финансовый инструмент, короткая (Short) — обязательство на его поставку в расчете на снижение цены в будущем. На одном счете по каждому финансовому инструменту может существовать только одна позиция.

 Т.е. позиция может быть только одна. И она или Long или Short.

ну это так да не так, многие бокеры давно симулируют работу мт4 на мт5, созданием префиксов инструмента например EUR/USD.1, EUR/USD.2, EUR/USD.3, и т.д.
 
Да, существует. В MetaTrader4 эта штатная ситуация и Вы можете открывать неограниченное количество ордеров в различные стороны штатными средствами. Штатно, в MetaTrader5 у вас может быть только одна позиция в одном направлении. Ордер выставленный в противоположенном от существующей позиции направлении закроет ее. Однако с помощью специальных надстроек в MetaTrader5 Вы можете торговать и управлять своей торговлей в разнонаправленном режиме, открывая и закрывая  разнонаправленные ордера так, как это принято в МetaTrader4, например так:

 

 
ну это так да не так, многие бокеры давно симулируют работу мт4 на мт5, созданием префиксов инструмента например EUR/USD.1, EUR/USD.2, EUR/USD.3, и т.д.
Конечно симулируют, ведь им выгодно что бы их клиенты платили дополнительные комиссии в виде отрицательных свопов за удержание локированных позиций.
 

Нашел видео по лакированию. Как я понял это замена стоп лосам и тейк профиту.
Не совсем понятно почему в мт 4 можно делать лакирование а в мт5 нет. Получаться человек сделавший лакирование нарушает правила форекс?
 
Локирование это не только замена стоп-лоссов и тейк-профитов. В целом это другое представление и управление позициями. Финансовый результат при это остается тем же.

Можно и в МТ5, но через виртуализацию. А напрямую нельзя потому что по-другому сделана система учета позиций, это важно для бирж, где мт4 нет.

з.ы. только не лакирование, а локирование)) 

 
А в МТ4 можно это сделать.
Это вопрос или утвержжение?
 
не делайте такое никогда.
 
Можно
