Почему объявление параметра функции как void дает ошибку в MQL5? - страница 4
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Это ошибка, когда я пробовал ваш пример:
Можете ли вы сказать мне, какую сборку вы используете? Я использую это
Вы спрашивали: " Не могли бы вы поделиться со мной работоспособным скриптом MQL4?" А показываете окно из МТ5.
Вы спрашивали: " Не могли бы вы поделиться со мной работоспособным скриптом MQL4? " А показываете окно из МТ5.
Мне действительно очень жаль. Я предполагал написать MQL5, но я написал MQL4.
Подскажите, пожалуйста, рабочий пример для MQL5? Это поможет. Собственно вопрос по MQL5. Я пытаюсь преобразовать несколько массивов из MQL4 в MQL5. Но они многомерны. Следовательно, у меня был этот запрос.
Я надеюсь, что вы можете мне помочь.
Мне действительно очень жаль. Я предполагал написать MQL5, но я написал MQL4.
Подскажите, пожалуйста, рабочий пример для MQL5? Это поможет. Собственно вопрос по MQL5. Я пытаюсь преобразовать несколько массивов из MQL4 в MQL5. Но они многомерны. Следовательно, у меня был этот запрос.
Я надеюсь, что вы можете мне помочь.
Со стандартными массивами не получится пока. Только как-нибудь с помощью ООП, если такое понравится.
Со стандартными массивами не получится пока. Только как-нибудь с помощью ООП, если такое понравится.
Конечно. Я хотел бы увидеть пример с ООП. Но это должно быть что-то, что я могу назвать решением.
В стандартной библиотеке есть класс CArrayObj, каждому элементу массива, созданного этим классом, можно присваивать другой объект класса CArrayObj, CArrayDouble, CArrayInt и т.п.
Таким образом, можно получить массив с любым количеством измерений для данных любого типа. Это массив можно передавать в функцию с параметром типа CArrayObj.
То есть задача как бы давно решена. Но на сколько это удобно?
Это ошибка, когда я пробовал ваш пример:
Можете ли вы сказать мне, какую сборку вы используете? Я использую это
Я внёс необходимые изменения в MQL5 компилятор, в следующем билде MT5 (начиная с 2743) код будет компилироваться без ошибок
О, уже интереснее, спасибо!
Build 2744.
Лог:
Вопрос.
Почему внутри функции f() штатная функция ::ArraySize() возвращает 0 ?
ЗЫ. Рисунок не вставляется, загрузил прицепом. В Отладчике видно, что массив "х" относится к fixed array. Это что за новая сущность?
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Edgar Akhmadeev, 2021.01.12 17:47
Крутой баг в дебаггере. И это не тавтология.
Код:
В билде 2741 нормальное поведение (в релизе и дебаге):
В билдах 2743, 2744 (только в дебаге):
О, уже интереснее, спасибо!
Build 2744.
Лог:
Вопрос.
Почему внутри функции f() штатная функция ::ArraySize() возвращает 0 ?
ЗЫ. Рисунок не вставляется, загрузил прицепом. В Отладчике видно, что массив "х" относится к fixed array. Это что за новая сущность?
Спасибо за сообщение!
Исправлено