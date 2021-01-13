Почему объявление параметра функции как void дает ошибку в MQL5? - страница 3
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Это не сработало.
Ошибка:
Ошибка, это обычное дело... Надо исправлять. И мне отсюда не видать, что вы там делаете, может вы не то делаете. Должно получиться четыре разных функции с одинаковыми именами, но у параметра функции разное количество измерений массива. Это не может не сработать.
Используйте перегрузку. Максимальное количество измерений массива - 4. Значит надо написать всего четыре варианта функции:
Если в этих функциях делается что-то такое особо ценное и универсальное и они будут постоянно востребованы в будущем, то можно потрудиться ради такого. К тому же это будет лучше с точки зрения быстродействия.
Разве? А вот тут автор пишет, что:
При передаче многомерных массивов в функцию необходимо указывать размеры измерений кроме первого:
Или Вы с ним не согласны? :-)
Или может я что-то не так понял?
Разве? А вот тут автор пишет, что:
Или Вы с ним не согласны? :-)
Или может я что-то не так понял?
Не тот редактор под рукой оказался. Есть разница в 4 и 5. В 4 компилируется без указания размера измерений, а в 5 - надо указывать.
Ну и значит миссия не выполнима. Как же много граблей здесь разложено! Их что, специально здесь раскладывают?
mql4 будет поддерживать это обновление, код можно будет делать кроссплатформенным?
Нет.
Ошибка, это обычное дело... Надо исправлять. И мне отсюда не видать, что вы там делаете, может вы не то делаете. Должно получиться четыре разных функции с одинаковыми именами, но у параметра функции разное количество измерений массива. Это не может не сработать.
Позвольте мне показать вам, что я сделал.
Вот код:
Пожалуйста, дайте мне знать, чего вы не получили.
Позвольте мне показать вам, что я сделал.
Вот код:
Пожалуйста, дайте мне знать, чего вы не получили.
Ошибка исправляется указанием конкретного размера для второго измерения (и для третьего, четвертого). Но в этом случае функция перестает быть универсальной. Вы написали:
В эту функцию можно передать только такой массив:
А с другим размером второго измерения - нет. Вот такой уже не получится:
mql4 будет поддерживать это обновление, код можно будет делать кроссплатформенным?
Ошибка исправляется указанием конкретного размера для второго измерения (и для третьего, четвертого). Но в этом случае функция перестает быть универсальной. Вы написали:
В эту функцию можно передать только такой массив:
А с другим размером второго измерения - нет. Вот такой уже не получится:
Это может быть сложно. Не могли бы вы поделиться со мной работоспособным скриптом MQL4? Это очень поможет. Потому что это занимает много времени и требует большого обсуждения.
Это может быть сложно. Не могли бы вы поделиться со мной работоспособным скриптом MQL4? Это очень поможет. Потому что это занимает много времени и требует большого обсуждения.
Это ошибка, когда я пробовал ваш пример:
Можете ли вы сказать мне, какую сборку вы используете? Я использую это