Дискотека поколений. С наступающим и Новым Годом! - страница 2

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Renat Akhtyamov:

уходящий 2020-ый прославился нефтью с ценой ниже нуля


;)


Понравился клип.

Особенно ножки выше коленок.))

 
Uladzimir Izerski:

Понравился клип.

Особенно ножки выше коленок.))

тогда вот, памятник, который простоял почти неделю

комментарии были такие

«Одним ужасом меньше. Власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке, по преданиям, основательнице города, который торжественно открыли ещё на прошлой неделе. Как не разбежались сразу от ужаса, сняв драпировку, я не знаю. Как и не знаю, кто и в каком состоянии согласовывал этот проект. Но после шквала критики и шуток в соцсетях на предмет страшной красоты этой Аленки, у местных чиновников нашлись силы признать творческую ошибку. «Красавица» исчезнет, как дурной сон. И слава Богу!..» — прокомментировал в решение о сносе депутат Государственной думы Евгений Ревенко.

«Пройдёт ещё одно заседание, участниками которого в том числе станут скульпторы. Там уже примут решение либо о доработке существующего памятника, либо о создании и установке нового», — рассказал замглавы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков.


 
Renat Akhtyamov:

тогда вот, памятник, который простоял почти неделю

комментарии были такие

«Одним ужасом меньше. Власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке, по преданиям, основательнице города, который торжественно открыли ещё на прошлой неделе. Как не разбежались сразу от ужаса, сняв драпировку, я не знаю. Как и не знаю, кто и в каком состоянии согласовывал этот проект. Но после шквала критики и шуток в соцсетях на предмет страшной красоты этой Аленки, у местных чиновников нашлись силы признать творческую ошибку. «Красавица» исчезнет, как дурной сон. И слава Богу!..» — прокомментировал в решение о сносе депутат Государственной думы Евгений Ревенко.

«Пройдёт ещё одно заседание, участниками которого в том числе станут скульпторы. Там уже примут решение либо о доработке существующего памятника, либо о создании и установке нового», — рассказал замглавы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков.


Из картинки сделал вывод. Пенсионерам баба нравиться.

А Антонов молодец.

 
Uladzimir Izerski:

Из картинки сделал вывод. Пенсионерам баба нравиться.

А Антонов молодец.

Такая баба всем бабам нравится - мужика не уведёт :)

 
Uladzimir Izerski:

Из картинки сделал вывод. Пенсионерам баба нравиться.

Это законопослушное большинство. Я, как пенсионер, когда её увидел, машинально возникло матерное выражение. Хоть давно запретил себе, даже про себя материться.

 
Vladimir M.:

Это законопослушное большинство. Я, как пенсионер, когда её увидел, машинально возникло матерное выражение. Хоть давно запретил себе, даже про себя материться.

Так себе баба.

А если был бы такой мужик? Был(о) бы лучше?

 
Uladzimir Izerski:

Так себе баба.

А если был бы такой мужик? Был(о) бы лучше?

Вполне.

Как говорят: "Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны"

 
Vitaly Muzichenko:

но никто не прославился покупкой нефти по цене ниже нуля :)

график это история ласт цен, т.е. реальных сделок, так что факт сделок в отрицательном диапазоне точно был

 

Самая пацанская. Можно самостоятельно найти в лучшем качестве.

https://youtu.be/5KC-iscJtsI

ДДТ - Что такое осень (Official video)
ДДТ - Что такое осень (Official video)
  • 2011.10.27
  • www.youtube.com
(С) Navigator Records, 2011. Музыка и слова Ю. Шевчук. Режиссер Б. Деденев. 1991 год.Новый клип DDT "Где мы летим" http://j.mp/gdemyletimDownload on iTunes h...
 

А Шевчука "Дождь" можно смело записать в классику мирового искусства.

Только земляков дебилов "Петербург" не надо вспоминать даже в кошмарном сне.

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