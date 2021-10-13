Windows 10
Такая проблема. Я являюсь пользователем инсайдерской версии Windows 10. Стоит сборка от канала "dev". Сборке вроде как осталось жить несколько месяцев. Перебивать не мог, стоят роботы, работает круглосуточно.
Приобрёл я советник в маркете, привязывается к железу (как написано), но по факту как оказывается, сов привязывается не к железу, а к операционной системе. Если перебить систему, активация слетит, придется активировать снова.
Вопрос: Реально ли как-то обновить или перебить винду, не потеряв активацию советника по ОС ?
Тут ответ на ваш вопрос https://www.mql5.com/ru/forum/343010
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сейчас наверное последняя версия windows 20H2
Сейчас прочитаю тему.
МетаКвайрес не отвечает на смс.
Активации даются не для того чтобы Вы каждый день игрались в увлекательную игру "Переустанови ось", а для обычного использования. И пять активаций с головой хватает на обычные потребности. Если Вам нравиться перестановка оси каждый день, тогда Вам понравиться покупать каждый месяц заново продукт.
Активации даются не для того чтобы Вы каждый день игрались в увлекательную игру "Переустанови ось", а для обычного использования. И пять активаций с головой хватает на обычные потребности. Если Вам нравиться перестановка оси каждый день, тогда Вам понравиться покупать каждый месяц заново продукт.
Странная логика. Как хочу так и перестанавливаю.
Значит, при покупке советника, у меня отбирается право на переустановку операционной системы. Замечательно.
По статистике, операционка меняется не чаще чем раз в 3 года, если это конечно не Win XP, которая ушла в небытие.
А вообще запустить на стороннем VDS/VPS и забыть про него. Обновлять не нужно пусть работает пока не надоест. Аренда не дорогая, работает круглосуточно, электричество не жрет и т.д., и т.п..
Значит, при покупке советника, у меня отбирается право на переустановку операционной системы. Замечательно.
Для компенсации неудобств с переустановками и переездами изначально дается не менее 5 активаций.
Это именно компенсационный задел, а не 5 гарантированных устройств при любых условиях.
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Приобрёл я советник в маркете, привязывается к железу (как написано), но по факту как оказывается, сов привязывается не к железу, а к операционной системе. Если перебить систему, активация слетит, придется активировать снова.
Вопрос: Реально ли как-то обновить или перебить винду, не потеряв активацию советника по ОС ?