Windows 10

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Такая проблема. Я являюсь пользователем инсайдерской версии Windows 10. Стоит сборка от канала "dev". Сборке вроде как осталось жить несколько месяцев. Перебивать не мог, стоят роботы, работает круглосуточно.
Приобрёл я советник в маркете, привязывается к железу (как написано), но по факту как оказывается, сов привязывается не к железу, а к операционной системе. Если перебить систему, активация слетит, придется активировать снова.
Вопрос: Реально ли как-то обновить или перебить винду, не потеряв активацию советника по ОС ?
[Удален]  
sergey_r753:
Такая проблема. Я являюсь пользователем инсайдерской версии Windows 10. Стоит сборка от канала "dev". Сборке вроде как осталось жить несколько месяцев. Перебивать не мог, стоят роботы, работает круглосуточно.
Приобрёл я советник в маркете, привязывается к железу (как написано), но по факту как оказывается, сов привязывается не к железу, а к операционной системе. Если перебить систему, активация слетит, придется активировать снова.
Вопрос: Реально ли как-то обновить или перебить винду, не потеряв активацию советника по ОС ?

Тут ответ на ваш вопрос https://www.mql5.com/ru/forum/343010

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сейчас наверное последняя версия windows 20H2

obnova

 
Это у вас 20Н2, а у меня ещё дальше:)
Сейчас прочитаю тему.
 
МетаКвайрес не отвечает на смс.
У меня похожая проблема, стоит инсайдер версия: Windows 10, версия 2004 (сборка 20257.1). Купил продукты с маркета, активировал, но моя сборка не вечна, и её срок истекает, так как она промежуточная из канала (dev). Хочу начисто переустановить на релиз, чистую виндовс 10. Как мне получить по одной активации для своих продуктов?
 
Вы сохраняя папку Метаквайрес с переносом на новую винду, сохранили продукты активированными?
 
sergey_r753:
МетаКвайрес не отвечает на смс.
У меня похожая проблема, стоит инсайдер версия: Windows 10, версия 2004 (сборка 20257.1). Купил продукты с маркета, активировал, но моя сборка не вечна, и её срок истекает, так как она промежуточная из канала (dev). Хочу начисто переустановить на релиз, чистую виндовс 10. Как мне получить по одной активации для своих продуктов?

Активации даются не для того чтобы Вы каждый день игрались в увлекательную игру "Переустанови ось", а для обычного использования. И пять активаций с головой хватает на обычные потребности. Если Вам нравиться перестановка оси каждый день, тогда Вам понравиться покупать каждый месяц заново продукт.

 
Vladimir Karputov:

Активации даются не для того чтобы Вы каждый день игрались в увлекательную игру "Переустанови ось", а для обычного использования. И пять активаций с головой хватает на обычные потребности. Если Вам нравиться перестановка оси каждый день, тогда Вам понравиться покупать каждый месяц заново продукт.

Странная логика. Как хочу так и перестанавливаю.

 
Значит, при покупке советника, у меня отбирается право на переустановку операционной системы. Замечательно.
 
sergey_r753:
Значит, при покупке советника, у меня отбирается право на переустановку операционной системы. Замечательно.

По статистике, операционка меняется не чаще чем раз в 3 года, если это конечно не Win XP, которая ушла в небытие. 

 
Не пробовал, но мысль такая мелькала. Купить продукт на виртуалку. Ее можно сохранить, и таскать по любым ОСям, при работе у нее все останется по старой.
А вообще запустить на стороннем VDS/VPS и забыть про него. Обновлять не нужно пусть работает пока не надоест. Аренда не дорогая, работает круглосуточно, электричество не жрет и т.д., и т.п..
 
sergey_r753:
Значит, при покупке советника, у меня отбирается право на переустановку операционной системы. Замечательно.

Для компенсации неудобств с переустановками и переездами изначально дается не менее 5 активаций.

Это именно компенсационный задел, а не 5 гарантированных устройств при любых условиях.

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