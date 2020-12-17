Перебор полученных значений в цикле - страница 2
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Ну как же Вы тогда тользуетесь функцией, если ее описание ни о чем не говорит? ))
Подсказка: смотреть нужно сигнатуру функции и описание возвращаемого значения, там все ответы, а не в общем описании.
!!!
Всё перепробовал и ArrayMaximum и ArraySort
Кручу верчу, но получить требуемое не могу
Я записываю результат в блокнот и не могу избавиться от лишних строк (прибыльные 1,2,3,4....)
Мне нужна только последняя строчка с одним параметром и потом следующий параметр и т.д. по одному параметру в строчке с максимальным значением
Может я не там сортирую??
Всё перепробовал и ArrayMaximum и ArraySort
Кручу верчу, но получить требуемое не могу
Я записываю результат в блокнот и не могу избавиться от лишних строк (прибыльные 1,2,3,4....)
Мне нужна только последняя строчка с одним параметром и потом следующий параметр и т.д. по одному параметру в строчке с максимальным значением
Может я не там сортирую??
ArraySort
Сортирует многомерный числовой массив по возрастанию значений в первом измерении.
В первом измерении у вас что? Параметр? Вот по нему и сортирует!
Может надо перед записью в блокнот данные сортировать?
Создать какой-то цикл?
Есть версии, а то уже не соображаю в каком направлении думать
Может надо перед записью в блокнот данные сортировать?
Создать какой-то цикл?
Есть версии, а то уже не соображаю в каком направлении думать
перекопировать массив так, что бы нужное для сортировки поле массива стало первым. И потом сортировать. Или изначально объявить массив с нужным для сортировки полем, что бы оно было первым, и делать записи в массив нужным образом.
А примером можно помочь?))
Если не понятна суть функции, то и описание не прояснит ситуацию.
Давайте научу Вас справку читать ))
Итак, первое, что читаем в документации:
Сортировка числовых массивов по первому измерению.
Здесь говорится лишь то, что сортировать функция может только одномерные массивы. В Вашем случае используется одномерный массив (объявлен как []; если бы объявили как [][], то это уже двумерный массив). Значит все в порядке. Можем двигаться дальше.
Параметры
array[]
[in][out] Числовой массив для сортировки.
count
[in] Количество элементов.
start
[in] Начальный индекс.
direction
[in] Направление сортировки массива. Возможные значения:
MODE_ASCEND - сортировка в порядке возрастания
MODE_DESCEND - сортировка в порядке убывания.
У функции четыре аргумента. Первый - ссылка на массив, который хотим отсортировать, второй - сколько элементов сортировать, третий - с какого элемента начинаем сортировку, четвертый - в каком порядке нужно сортировать (по возрастанию или убыванию). Вызвали Вы функцию правильно, указав только ссылку на массив для сортировки, остальные аргументы опустили и они приняли значения по умолчанию.
Далее читаем, что функция возвращает:
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
А возвращает она только признак успешности выполнения, который Вы пытаетесь распечатать. В то же время Вы хотите получить данные о ходе выполнения. А эти данные в массиве, который Вы только что отсортировали. Поэтому достаточно организовать новый цикл и вывести значения элементов массива. Самое последнее значение будет максимальным, самое первое - минимальным.
Давайте научу Вас справку читать ))
Итак, первое, что читаем в документации:
Здесь говорится лишь то, что сортировать функция может только одномерные массивы.
Деза!
из справки на сайте -
ArraySort
Сортирует многомерный числовой массив по возрастанию значений в первом измерении.
ArraySort сортирует любые массивы но только по значениям в первом измерении!!!
Объявите хоть arrr[][][][], за массив структур не поручусь, нужно проверять!
Давайте научу Вас справку читать ))
Ну теперь всё ясно и понятно))
Очень доходчиво всё разъяснили, а в справке всё как-то поверхностно))
Большое спасибо, буду пробовать!!
Деза!
из справки на сайте -
ArraySort
Сортирует многомерный числовой массив по возрастанию значений в первом измерении.
ArraySort сортирует любые массивы но только по значениям в первом измерении!!!
Объявите хоть arrr[][][][], за массив структур не поручусь, нужно проверять!
Сортировка одномерного массива и сортировка одного измерения многомерного массива ничем по сути не отличаются. Каким массив не объяви, он все равно будет отсортирован как одномерный - по первому измерению.
Всё таки я наверно не там копаю))
У меня параметры меняются на каждом тике,
а результаты не меняются и показывают только последние значения которые были получены при первом старте
Что может мешать результатам обновляться?
Весь код индикатора с которым мучаюсь